Lada Vesta из парка ЗР: ТО все дороже и дороже

Машина прошла третье плановое обслуживание. Выяснилось, что теперь сложно назвать «Ладу» дешевой в обслуживании.

Лада Веста из парка ЗР

Самое дорогое ТО-45 000

В счете за работы и запчасти значилось 9714 рублей. Это самое дорогое ТО из трех. Обязательная программа не отличается от сервиса на пробеге 15 000 км: предписывается заменить масло и салонный фильтр. В сочетании с пунктами плановой инспекции это потянуло на 6085 рублей. Остальная сумма пришлась на передние колодки и воздушный фильтр. Их мастер тоже порекомендовал заменить. Тормоза, скорее всего, доходили бы и до 50 000 км, но не хотелось пару месяцев спустя отдельно тратить время на их покупку и замену.

Оригинальные для Весты тормозные колодки, воздушный и салонный фильтры — от Renault. На это указывают упаковки и замененные наклейки.

Масло в двигатель на сей раз залили отечественное — рекомендованную АВТОВАЗом Роснефть вязкости 5w40. Во-первых, альтернатив дилер не предложил. А во-вторых, залитый на предыдущем ТО Elf Evolution SXR 5w30 после 13 000 км пробега (весьма щадящего — без пробок и с частой равномерной ездой по трассе) вдруг начал угорать со страшной силой. Пришлось даже докупить литр на долив, иначе к моменту поездки на сервис уровень был бы сильно ниже минимума. Грешить на двигатель не буду, он пока не дает причин усомниться в своем здоровье. Полагаю, что высокий расход оказался особенностью конкретного сорта масла, выработавшего свой ресурс. На щуп теперь буду поглядывать чаще. Если расход сохранится и на Роснефти, это будет уже поводом для серьезных раздумий.

Код вазовской запчасти с литерой R на конце выдает принадлежность к Renault. На правой наклейке хорошо виден перечень французских моделей, к которым подходят эти колодки. После обнаруженных на реле Весты надписей «Made in Portugal» я уже не удивляюсь ничему.

Изучая счет за ТО-45 000 км, еще раз убедился, что последние вазовские новинки уже нельзя назвать совсем дешевыми в обслуживании. Салонный фильтр — 967 рублей, воздушный — 1048, комплект передних тормозных колодок — 1590. Как на иномарки! Хотя почему «как»? Это фирменные детали Renault в упаковке Renault, только наклейки заменены на те, что со словом «Lada». А вот, к примеру, масляный фильтр на отечественном двигателе тоже российский, так он и стоит копейки — 202 рубля с дилерской наценкой. И, кстати, стоимость нормочаса на Весту и Иксрей выше: 1600 рублей против 1300 на все остальные Лады (в Москве у конкретного дилера). Так что совсем нелишним будет совет приехать на ТО со своими расходниками или выполнить рекомендованные сверх обязательной программы работы самому.

Москвичи, внимание!

Редакционная Vesta была куплена у дилера «Техинком» в Строгине. Там же мы прошли первое ТО на 15 000 км. К сервису претензий не было, но уж слишком далеко он находился. Добираться до дома или работы, оставив машину, было неудобно. Поэтому в интервале от 15 000 до 45 000 км на обслуживание и устранение ряда проблем по гарантии я ездил в центр «Автокомплекс», что на ВДНХ.

Обратиться к официальному сайту производителя будет нелишне перед каждой поездкой на сервис. Я был близок к тому, чтобы пройти ТО на гарантийной машине в сервисе, лишенном своего официального статуса буквально за пару недель до визита. Автокомплекс продолжает именовать себя «официальным дилером», но сайт lada.ru о нем не знает.

Записался туда и на ТО-45 000 км, но, заехав на территорию, смутился. Парковка практически пустая, чего никогда прежде не было, шоу-рум — тоже, а с фасада исчезла надпись «Lada». Сайт АВТОВАЗа подтвердил подозрения: «Автокомплекс» исключен из перечня официальных дилеров, хотя на сайте сервис-центр продолжает так себя именовать. И при записи девушка-оператор скромно умолчала об нюансе. Право, нехорошо!

Датчик наружной температуры на Весте расположен неудачно. Стоит встать в пробку с включенным кондиционером, и он оказывается в натуральной бане. Снимок сделан за минуту до того, как при реальных +30 на улице, на дисплее Весты высветится +51. С началом выпуска универсалов на всех Вестах место его крепления изменено.

Обслуживание пришлось перенести. Таким образом, все три ТО наша Веста прошла в разных сервисах. Мне повезло: подходящий центр нашелся на таком же удалении от дома, как и прежний. Но все могло оказаться гораздо сложнее. В Москве у Лады осталось 13 дилеров, причем 10 из них расположены на МКАДе, что с точки зрения транспортной доступности не всегда удобно. Оставшиеся три тоже далеко не в центре, на полпути от МКАДа до Третьего кольца.

Однажды заметил в зеркало, что лючок бензобака открывается на левых поворотах. Осмотр показал: потерялась черная планка с петли (есть на фото белой машины и отсутствует на снимке нашей Весты), которая отвечает за прижим створки. Деталь поставляется отдельно, но стоит для своего размера с фалангу мизинца немало — 290 рублей.

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Учитывая количество Лад в столице, этого числа дилеров хватает. Неоднократно побывав в разных центрах (в том числе в Подмосковье и соседних областях), могу сказать, что никаких очередей на обслуживание в них нет.

Расположение их в районе МКАДа тоже объяснимо: это не тот объект, который должен торчать посреди жилой зоны, да и аренда там дешевле. И остальные страны это подтверждают.

При этом официальных представителей меньше не становится. Например, выбранный для последнего ТО дилер «Авто-Алеа» открылся только в мае этого года.