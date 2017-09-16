Lada Vesta из парка ЗР: ТО все дороже и дороже

Самое дорогое ТО-45 000
В счете за работы и запчасти значилось 9714 рублей. Это самое дорогое ТО из трех. Обязательная программа не отличается от сервиса на пробеге 15 000 км: предписывается заменить масло и салонный фильтр. В сочетании с пунктами плановой инспекции это потянуло на 6085 рублей. Остальная сумма пришлась на передние колодки и воздушный фильтр. Их мастер тоже порекомендовал заменить. Тормоза, скорее всего, доходили бы и до 50 000 км, но не хотелось пару месяцев спустя отдельно тратить время на их покупку и замену.
Масло в двигатель на сей раз залили отечественное — рекомендованную АВТОВАЗом Роснефть вязкости 5w40. Во-первых, альтернатив дилер не предложил. А во-вторых, залитый на предыдущем ТО Elf Evolution SXR 5w30 после 13 000 км пробега (весьма щадящего — без пробок и с частой равномерной ездой по трассе) вдруг начал угорать со страшной силой. Пришлось даже докупить литр на долив, иначе к моменту поездки на сервис уровень был бы сильно ниже минимума. Грешить на двигатель не буду, он пока не дает причин усомниться в своем здоровье. Полагаю, что высокий расход оказался особенностью конкретного сорта масла, выработавшего свой ресурс. На щуп теперь буду поглядывать чаще. Если расход сохранится и на Роснефти, это будет уже поводом для серьезных раздумий.
Изучая счет за ТО-45 000 км, еще раз убедился, что последние вазовские новинки уже нельзя назвать совсем дешевыми в обслуживании. Салонный фильтр — 967 рублей, воздушный — 1048, комплект передних тормозных колодок — 1590. Как на иномарки! Хотя почему «как»? Это фирменные детали Renault в упаковке Renault, только наклейки заменены на те, что со словом «Lada». А вот, к примеру, масляный фильтр на отечественном двигателе тоже российский, так он и стоит копейки — 202 рубля с дилерской наценкой. И, кстати, стоимость нормочаса на Весту и Иксрей выше: 1600 рублей против 1300 на все остальные Лады (в Москве у конкретного дилера). Так что совсем нелишним будет совет приехать на ТО со своими расходниками или выполнить рекомендованные сверх обязательной программы работы самому.
Москвичи, внимание!
Редакционная Vesta была куплена у дилера «Техинком» в Строгине. Там же мы прошли первое ТО на 15 000 км. К сервису претензий не было, но уж слишком далеко он находился. Добираться до дома или работы, оставив машину, было неудобно. Поэтому в интервале от 15 000 до 45 000 км на обслуживание и устранение ряда проблем по гарантии я ездил в центр «Автокомплекс», что на ВДНХ.
Записался туда и на ТО-45 000 км, но, заехав на территорию, смутился. Парковка практически пустая, чего никогда прежде не было, шоу-рум — тоже, а с фасада исчезла надпись «Lada». Сайт АВТОВАЗа подтвердил подозрения: «Автокомплекс» исключен из перечня официальных дилеров, хотя на сайте сервис-центр продолжает так себя именовать. И при записи девушка-оператор скромно умолчала об нюансе. Право, нехорошо!
Обслуживание пришлось перенести. Таким образом, все три ТО наша Веста прошла в разных сервисах. Мне повезло: подходящий центр нашелся на таком же удалении от дома, как и прежний. Но все могло оказаться гораздо сложнее. В Москве у Лады осталось 13 дилеров, причем 10 из них расположены на МКАДе, что с точки зрения транспортной доступности не всегда удобно. Оставшиеся три тоже далеко не в центре, на полпути от МКАДа до Третьего кольца.
Учитывая количество Лад в столице, этого числа дилеров хватает. Неоднократно побывав в разных центрах (в том числе в Подмосковье и соседних областях), могу сказать, что никаких очередей на обслуживание в них нет.
Расположение их в районе МКАДа тоже объяснимо: это не тот объект, который должен торчать посреди жилой зоны, да и аренда там дешевле. И остальные страны это подтверждают.
При этом официальных представителей меньше не становится. Например, выбранный для последнего ТО дилер «Авто-Алеа» открылся только в мае этого года.