15 моделей, которых «пацаны не поймут»

Смотрим на автомобили, которые с большой вероятностью выберут для себя женщины, а «настоящие» мужики постараются за руль таких экземпляров садиться только по большой необходимости, а то мало ли что другие подумают...

Мы часто говорим, что чисто мужских и чисто женских машин не бывает. Женщина может уверенно ездить как на скромной малолитражке, так и на огромном внедорожнике. Мужчина тоже может. И все-таки, когда видим на дороге определенные модели, убежденно утверждаем, что это «машина для девочки», а настоящий мужик такую себе точно не купит. Мнение, конечно, субъективное, но что с ними поделаешь — с пацанами, которые не поймут.

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В последние годы число моделей, которые обычно выбирал прекрасный пол, сильно поредело. Volkswagen убрал из модельного ряда в России стильный Beetle. Нет и Scirocco. Из последних потерь отметим Golf. Это надо же — модель, давшая название целому классу! Женская аудитория также ценила этот сверхпопулярный в Европе автомобиль.

Французы после колоссального падения продаж в кризис перестали завозить к нам малолитражку Peugeot 108, европейский бестселлер Peugeot 208, убрали и хэтчбек побольше — Peugeot 308. А ведь эти машины, в основном, женщины и покупали! Citroen простился с малышом C1 и компактным хэтчбеком C3, который продавали, в том числе, в кузове кабриолет.

Но машин, которые с большей долей вероятности мужчины обойдут стороной, по-прежнему в достатке. Причем как доступных, так и довольно дорогих. Что же это за автомобили?

15 моделей, которых «пацаны не поймут»

Фото: фирмы-производители

15 моделей, которых «пацаны не поймут»
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Комментарии (7)

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Киа Соул женская машина?!! Я ещё ни одной бабы за его рулём не видел.

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0

Самое интересное, что Чинквеченто все хотят иметь в своём гараже, но почему-то стесняются об этом сказать.

Также стесняются признать факт, что за рулём большинства субурбанов, тахо и эскалад давно уже преимущественно сидят девочки.

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А теперь пожалуйста подборку чисто мужских автомобилей:



ВАЗ 2107 — бруталтно и сверхдешево (седн).

ВАЗ 2115 — брутально и супердешево (седан)

ВАЗ 2110- брутально и дешево (седан)

ВАЗ 2170 aka Приора (седан)

ВАЗ 21ХЗ aka ЛаЖа Веста. (cедан)

ГАЗ 31105 (седан?

УАЗ 469 (фаэтон)

Трактор «Беларусь» (двухдверное купе)



Самый большой прикол статьи — фраза: «мужчина с большей долей вероятности выберет седан», повторенная несколько раз.



Так кому нужен овноВеста-унивесрал? :)

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Каплан Илья

Не совсем так:

2107+

2109 — гопмобиль

2115 — спортивно и дешево

2110 — гонка на шестнаре

2170 — лада седан — баклажан

2180(Веста) — модно, стильно, молодежно

2190(Гранта) — дачмобиль

газ 3102 — пафосный представительский лимузин

уаз 469 — брутальный кабриолет))

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+1

Здесь единственное объективное слово «Субъективно». Статья сродни спорам на лавочке бабушек про количество мужиков у зинки или клавки...

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+7
ghgjgh

Единственный способ сделать эту подборку объективной — стрясти с производителей статистику продаж. Но даже эти цифры будут необъективными (мы же помним да, что покупатель/владелец — не всегда наездник?). Да и пацанам эта статистика глубоко по боку. Так же, как тут в комментах находится масса гуру дизайна машин...

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0
Саруханов Артур

Отчасти конечно согласен. По поему глубокому убеждению — ни статистика продаж, ни те, у кого «чо-то в боку», и не дизайн не дадут объективности. Объективность, на мой взгляд, состоит в том, что есть три основные группы автовладельцев:

1. Те, кто точно знает что/почему покупает и в каких условиях это транспортное средство будет в дальнейшем эксплуатироваться.

2. Покупка обусловлена мнимым статусом пользователя, т.е. важно — что скажет окружение.

3. Самая массовая группа — то, что тянет семейный бюджет.

Смею предположить, что 1-я и 3-я группы знают об устройстве автомобиля и принципах работы ДВС на порядок больше.

Смею предположить, что этот идиотизм в корне бы имел другой вид, если:

— производители перестали бы главным качеством автомобиля считать дизайн, вместо надежности;

— отсутствовала бы возможность покупки автомобиля в кредит.

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