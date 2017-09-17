15 моделей, которых «пацаны не поймут»

Смотрим на автомобили, которые с большой вероятностью выберут для себя женщины, а «настоящие» мужики постараются за руль таких экземпляров садиться только по большой необходимости, а то мало ли что другие подумают...

Мы часто говорим, что чисто мужских и чисто женских машин не бывает. Женщина может уверенно ездить как на скромной малолитражке, так и на огромном внедорожнике. Мужчина тоже может. И все-таки, когда видим на дороге определенные модели, убежденно утверждаем, что это «машина для девочки», а настоящий мужик такую себе точно не купит. Мнение, конечно, субъективное, но что с ними поделаешь — с пацанами, которые не поймут.

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В последние годы число моделей, которые обычно выбирал прекрасный пол, сильно поредело. Volkswagen убрал из модельного ряда в России стильный Beetle. Нет и Scirocco. Из последних потерь отметим Golf. Это надо же — модель, давшая название целому классу! Женская аудитория также ценила этот сверхпопулярный в Европе автомобиль.

Французы после колоссального падения продаж в кризис перестали завозить к нам малолитражку Peugeot 108, европейский бестселлер Peugeot 208, убрали и хэтчбек побольше — Peugeot 308. А ведь эти машины, в основном, женщины и покупали! Citroen простился с малышом C1 и компактным хэтчбеком C3, который продавали, в том числе, в кузове кабриолет.

Но машин, которые с большей долей вероятности мужчины обойдут стороной, по-прежнему в достатке. Причем как доступных, так и довольно дорогих. Что же это за автомобили?

Фото: фирмы-производители