Работаем и отдыхаем за рулем нового микроавтобуса Citroen SpaceTourer.

Citroen SpaceTourer Business Lounge

Конкурентная среда

Кризисные времена переформатировали спрос. Кроссоверы набирают популярность, машины С‑сегмента уступили первенство компактным В‑седанам, продажи минивэнов и вовсе сошли на нет. А вот сегмент микроавтобусов свою долю рынка сохранил. Возможно, поэтому Citroen планирует до конца года наладить выпуск нового микроавтобуса SpaceTourer (а также грузовой версии Jumpy) на калужском заводе концерна PSA. Тогда же встанет на конвейер и брат-близнец — Peugeot Traveller.

У Спейстурера, предлагаемого в Европе, два варианта колесной базы: 2925 либо 3275 мм — и три варианта длины кузова: 4606, 4959 и 5309 мм. Короткая версия не появится у нас — производитель опасается внутреннего каннибализма с минивэном Grand C4 Picasso.

Водительское место оформлено с присущей французам элегантностью. Приборы интересны пятиугольным обрамлением шкал. Спидометр по французской традиции — с «нечетной» оцифровкой. Камеры кругового обзора и парктроники — насущная необходимость для столь большой машины.

Главное достоинство «космического челнока» (так мы прозвали SpaceTourer в редакции) — конкурентная цена: базовая модель стоит два миллиона рублей. А в оснащение входит АБС, система стабилизации, четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, электропакет, магнитола с поддержкой Bluetooth и USB-разъемом, круиз-контроль. Цена удлиненной модификации в топ-исполнении Business Lounge (два индивидуальных сиденья второго ряда вместо трехместного дивана, кожаный салон, система кругового обзора, активный круиз-контроль, система контроля полосы движения, проекционный дисплей, электропривод сдвижных дверей, навигатор, ксеноновые фары) — 2 599 000 рублей.

Ближайший конкурент по цене — Ford Tourneo Custom. Однако французы «голубой овал» не считают себе рóвней. Дескать, у того двигатель слабее и автоматической коробки нет. Основными соперниками они называют Mercedes-Benz V‑класса и Volkswagen Multivan, которые в богатых версиях стоят четыре миллиона и выше. Благодаря разнице в цене Citroen рассчитывает потеснить их на нашем рынке.

Для российских условий машину доработали: увеличили емкость аккумулятора с 64 до 76 А·ч, имплантировали догреватель Webasto, установили прочную металлическую защиту картера и увеличили дорожный просвет до 175 мм.

Трудовые будни

Я взял для знакомства «челнок» в длиннобазном исполнении и в комплектации Business Lounge. На редакционной стоянке он занял полтора машиноместа и без внимания не оставался ни минуты. Каждый норовил открыть сдвижные двери, посчитать количество посадочных мест, заглянуть в багажник, справиться о расходе топлива. Чтобы ответить на все вопросы оптом, я отвез шестерых коллег в наш техцентр в Тушине. Это был тот редкий случай, когда никто не хотел сидеть в правом переднем кресле — всех потянуло назад, ведь там столько всего интересного!

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Вот, например, передвигающийся по рельсам бокс, из которого можно вытянуть пару столешниц. Шутки про пятницу-тяпницу были неизбежны.

Пассажиры третьего ряда перемещали свои раздельные сиденья вперед-назад, меняли угол наклона спинки, радуясь простору и функциональности. Тем, кто занял места перед ними, повезло еще больше. Во‑первых, в их распоряжении — блок управления микроклиматом. Во‑вторых, для них предусмотрены розетки на 12 и 220 В. Наконец, раздельные кресла можно развернуть спиной к водителю, устроив небольшую переговорную. Вот только «мебель» слишком тяжелая. Без должной физподготовки к перестановке лучше не приступать.

При убранных сиденьях второго ряда задние пассажиры получают лимузинный простор. Впятером мы разместились в пассажирском отсеке с абсолютным комфортом. Если развернуть кресла второго ряда против хода движения и раскрыть столешницу, салон становится мини-офисом. Или столовой.

В спинки передних сидений встроены откидные столики и подпружиненный ремень. Удобная штука!

На водительском месте просторно и нет атмосферы казенщины, что царит в фольксвагеновском Мультивэне. На асимметричном приливе центральной консоли расположен селектор автомата (механику на SpaceTourer не устанавливают) в виде вращающейся шайбы на манер ягуаровской. Стильно, и мéста занимает немного. А вот пристроившийся справа от сиденья рычаг ручника выглядит анахронизмом.

Кресло — с удачным профилем… и встроенным массажером! Ниш и кармашков не счесть. Только в дверях их четыре.

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Сборка качественная. Нигде не люфтит, ничто не шатается. Разительный контраст с прежней моделью по имени Jumper, салону которой явно не хватало монолитности.

Выбравшись с парковки, поплелись в вялотекущей пробке. Тут о себе заявила неважная обзорность. Широченные стойки кузова, вертикально ориентированные наружные зеркала, наполовину перекрытое головами и подголовниками заднее стекло — дорогу почти не видно. Растянутый кузов вынуждает ехать по-автобусному, с большими запасами при маневрировании.

На малых оборотах безальтернативный двухлитровый турбодизель почти не слышен, но добавишь газу — и салон наполняется тарахтением. За Мультивэном и V‑классом таких грехов не водится.

Доставив коллег до техцентра, беру курс в сторону дома.

Программа поддержки рождаемости

Дочке больше всего понравились сдвижные боковые двери — она узурпировала право нажимать кнопку электропривода.

Крепления Isofix не прячутся в глубине сидений, поэтому устанавливать детское кресло очень легко.

В моем дворе 5,3‑метровый SpaceTourer — что слон в посудной лавке. На стандартное паркоместо он не помещается. С горем пополам приткнулся после десяти минут мытарств. Зато потом всё пошло как по маслу.

Детское кресло, которое я в седаны-хэтч­беки устанавливаю не без эквилибристики, смонтировал моментально — хорошо, когда в салоне можно стоять чуть пригнувшись, а не сгибаться в три погибели. К тому же ­крепления Isofix хорошо видны.

Чемодан, пара рюкзаков и самокат в багажнике попросту растворились, даже не пришлось сдвигать третий ряд вперед. Ставлю лайк и удобству погрузки: от земли до порога всего 584 мм, а ширина проема — 1212 мм. Проёмище! У меня лишь одна претензия: снятую жесткую полку негде пристроить.

Между тем супруга и дочка уже спустились во двор. И я нашел чем их удивить: нажимаю кнопку на брелоке — и боковые двери автоматически открываются, высвобождая внушительный проход. Добро пожаловать! Дочка тут же деловито откинула столик из спинки переднего сиденья и разложила на нем свои игрушки. А жена воспользовалась 220‑вольтовой розеткой, чтобы зарядить ­телефон.

Откидное стекло позволяет с минимальной потерей времени погрузить мелкую поклажу. Объем багажника впечатляет даже при наличии третьего ряда сидений.

Пока выезжали из города, приноравливался к тормозам — они по-французски чувствительные. Чтобы остановиться без клевка, надо работать правой ногой предельно аккуратно.

Перед «лежачими полицейскими» сбрасывать ход необязательно — шасси весьма энергоемкое. А мелочовку подвеска недолюбливает. На поперечных швах и стыках трясет сильнее, чем ожидаешь, удары приходят даже на руль. Особенно достается задним пассажирам.

Загородная трасса в кои-то веки «летит», грех не разогнаться до условно разрешенных 130 км/ч. Работающий в связке с шестиступенчатым автоматом 150‑сильный турбодизель позволяет легко поддерживать такой темп. Главное — не полагаться на активный круиз-контроль, который складывает с себя полномочия, стоит какому-нибудь торопыге въехать в просвет между Ситроеном и ведущей машиной.

У растянутой версии точно такая же колесная база, как и у средней, - 3275 мм. Вся разница в длине пришлась на задний свес.

Не часто встретишь столь изысканное оформление лючка топливного бака.

На прямой переднеприводный SpaceTourer — монолит. Уверенно катит, позволяя небрежно придерживать руль одной рукой. В поворотах тяжел и неуклюж, как и все «автобусы».

Средний расход топлива — около 7,5 л/100 км. Для двухтонной машины — отличный результат. Но тратиться нужно не только на топливо. Каждые 20 000 км предстоит заправлять машину мочевиной. Межсервисный пробег невелик: 10 000 км. Те же Volkswagen и Ford требуют обслуживания двое реже.

Ну вот мы и на природе. Супруга и дочка совсем не устали, машина им очень понравилась. Такая просторная, что одного ребенка маловато. Намек понял!

Эта история — один из примеров того, что в Ситроене на частных клиентов могут особо не рассчитывать. Многодетных семей у нас не так уж и много, и среди них способных выложить за автомобиль два с лишним миллиона — считаные единицы. Поэтому покупать SpaceTourer будут в корпоративные парки — там ему самое место.

Апогей практичности и функци­ональности Исполнение Business Lounge доступно только для «длинной» модификации