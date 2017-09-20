Чип-ключ в автомобиле: все, что про него надо знать

Первые импортные сигнализации, появившиеся на нашем рынке в 90-х годах, предупреждали установщика: мол, можешь разрывать только цепь, управляющую включением стартера. Правда, на карбюраторных автомобилях и рвать-то было особо нечего: разве что цепь питания катушки зажигания, которую бывалый угонщик мог восстановить за секунды. И только с появлением впрысковых двигателей появилась возможность блокировать комплексную систему управления питанием и зажиганием.
Первым и, наверное, последним отечественным автомобилем с впрысковым двигателем и обычным ключом зажигания был Святогор с двигателем от Рено F3R. Там было всё как на карбюраторной машине. Замок зажигания выдавал питание на «мозги» двигателя, а те обеспечивали работу свечей зажигания и подачу топлива.
Вазовские автомобили с появлением системы впрыска топлива сразу обрели блок АПС (автомобильная противоугонная система), который общался с чипом в ключе зажигания и только после опознания своего ключа давал ЭБУ (электронному блоку управления) разрешение на пуск двигателя. Сейчас блок сильно уменьшился в размерах и располагается под кожухом рулевой колонки. Корпус замка зажигания автомобиля окружен рамкой, которая связана напрямую с блоком иммобилайзера. При включении зажигания блок подает импульсы в эту рамку и переходит в режим считывания, то есть начинает принимать отклик от чип-ключа. От импульса чип-ключ получает энергию и начинает передавать вшитый в него код на рамку иммобилайзера. Рамка иммобилайзера принимает код и, если код совпадает, дает возможность запустить двигатель. После этого все идет своим чередом, и упомянутый пусковой контур больше не нужен.
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Рамка и блок иммобилайзера автомобиля Renault Duster.
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У Фольксвагена Поло рамка и блок иммобилайзера разнесены.
Понятно, что при таком подходе обычный ключ зажигания уступает место чип-ключу. Ничего сложного в этом нет: даже люди, вообще не имеющие автомобиля, сталкиваются с чип-ключами ежедневно. Ведь по этой же технологии выполнен ключ от домофона, который теперь стоит на двери подъезда почти любого многоквартирного дома.
Ключи с чипами бывают четырех основных типов.
- Ключ с чипом, позволяющим только запустить двигатель поворотом лезвия в обычном замке зажигания. Чип представляет собой небольшой цилиндрик или пластмассовый параллелепипед, содержащий индуктивную катушку, и микросхему, в которой запрограммирован индивидуальный код данного ключа. Чип в таком исполнении герметичен, что позволяет не только пользоваться им под дождем, но даже идти с ним купаться.
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У Лады Гранты чип из ключа можно вынуть.
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Ключ бюджетных версий Kia Rio содержит чип, залитый в пластмассовую головку ключа.
- Ключ с чипом и радиопередатчиком, позволяющим открывать и закрывать автомобиль кнопками на брелоке на расстоянии не более 30–50 м, пускающий двигатель с помощью механического замыкания контактов в замке зажигания. У некоторых автомобилей такими кнопками на ключе активируется штатная сигнализация автомобиля, включающая сирену, а также датчики наклона и движения. Но герметичность таких ключей ограничивается брызгозащитным исполнением: погружать в жидкость их нельзя.
- Ключ, у которого в нормальном режиме не используется механическое лезвие. Открывают и закрывают автомобиль кнопками на ключе. Для пуска автомобиля ключ вставляют в специальный слот на панели приборов, после чего нажимают кнопку «старт-стоп». Исполнение ключа — брызгозащитное.
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Следующей ступенью развития ключей является использование выкидного лезвия и кнопок отпирания-запирания дверей.
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Ключ с полноценным дистанционным управлением и потайным лезвием, которое можно легко извлечь без инструментов, чтобы открыть автомобиль с, например, севшим аккумулятором.
- Ключ для так называемого бесключевого доступа. Двери автомобиля открываются нажатием небольшой кнопочки на ручке, а пуск двигателя осуществляется кнопкой «старт-стоп». При этом ключ должен находиться в кармане владельца. Слот в салоне автомобиля предусмотрен, но ключ может оставаться в кармане на протяжении всей поездки. При этом в распоряжении хозяина остаются все кнопки управления на ключе. При желании можно открывать и закрывать автомобиль, нажав соответствующую кнопку на ключе.
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Это устройство уже как-то больше похоже на карту доступа, чем на ключ, но, тем не менее, внутри спрятано лезвие для механического открывания автомобиля.
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Трем последним типам ключей необходим источник энергии, чтобы работал передатчик. Чаще всего это плоский элемент напряжением 3 В. Обычно используют С2016 или С2032.
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В продаже есть заготовки ключей, позволяющие вставить и запрограммировать новый чип.
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Дауншифтинг… Если у вас откровенно дорогие ключи, то можно сделать себе вот такую вот болванку без всяких чипов и пойти купаться с ней. А родные ключи пусть лежат где-то в закутках автомобиля.
Есть ли у таких чип-ключей будущее? Думаем, что нет: это просто промежуточный этап развития систем доступа. Давным-давно известны системы, реагирующие на отпечатки пальцев, радужную оболочку глаз и на всё, что угодно. Есть и странные, мягко говоря, решения: например — внедрить управляющий чип в организм владельца. А буквально вчера прошла масштабная премьера очередного айфона, который узнаёт владельца по лицу. Правда, на презентации случился конфуз: смартфон умудрился-таки не опознать создателя…