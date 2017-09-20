Чип-ключ в автомобиле: все, что про него надо знать

Современный автомобиль априори защищен от угона несколько лучше, чем его карбюраторный предок 20-30-летней давности. Одной из ступеней защиты является наличие чип-ключа.

Первые импортные сигнализации, появившиеся на нашем рынке в 90-х годах, предупреждали установщика: мол, можешь разрывать только цепь, управляющую включением стартера. Правда, на карбюраторных автомобилях и рвать-то было особо нечего: разве что цепь питания катушки зажигания, которую бывалый угонщик мог восстановить за секунды. И только с появлением впрысковых двигателей появилась возможность блокировать комплексную систему управления питанием и зажиганием.

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Первым и, наверное, последним отечественным автомобилем с впрысковым двигателем и обычным ключом зажигания был Святогор с двигателем от Рено F3R. Там было всё как на карбюраторной машине. Замок зажигания выдавал питание на «мозги» двигателя, а те обеспечивали работу свечей зажигания и подачу топлива.

Вазовские автомобили с появлением системы впрыска топлива сразу обрели блок АПС (автомобильная противоугонная система), который общался с чипом в ключе зажигания и только после опознания своего ключа давал ЭБУ (электронному блоку управления) разрешение на пуск двигателя. Сейчас блок сильно уменьшился в размерах и располагается под кожухом рулевой колонки. Корпус замка зажигания автомобиля окружен рамкой, которая связана напрямую с блоком иммобилайзера. При включении зажигания блок подает импульсы в эту рамку и переходит в режим считывания, то есть начинает принимать отклик от чип-ключа. От импульса чип-ключ получает энергию и начинает передавать вшитый в него код на рамку иммобилайзера. Рамка иммобилайзера принимает код и, если код совпадает, дает возможность запустить двигатель. После этого все идет своим чередом, и упомянутый пусковой контур больше не нужен.

Рамка и блок иммобилайзера автомобиля Renault Duster. У Фольксвагена Поло рамка и блок иммобилайзера разнесены.

Понятно, что при таком подходе обычный ключ зажигания уступает место чип-ключу. Ничего сложного в этом нет: даже люди, вообще не имеющие автомобиля, сталкиваются с чип-ключами ежедневно. Ведь по этой же технологии выполнен ключ от домофона, который теперь стоит на двери подъезда почти любого многоквартирного дома.

Ключи с чипами бывают четырех основных типов.

Ключ с чипом, позволяющим только запустить двигатель поворотом лезвия в обычном замке зажигания. Чип представляет собой небольшой цилиндрик или пластмассовый параллелепипед, содержащий индуктивную катушку, и микросхему, в которой запрограммирован индивидуальный код данного ключа. Чип в таком исполнении герметичен, что позволяет не только пользоваться им под дождем, но даже идти с ним купаться.

У Лады Гранты чип из ключа можно вынуть. Ключ бюджетных версий Kia Rio содержит чип, залитый в пластмассовую головку ключа.

Ключ с чипом и радиопередатчиком, позволяющим открывать и закрывать автомобиль кнопками на брелоке на расстоянии не более 30–50 м, пускающий двигатель с помощью механического замыкания контактов в замке зажигания. У некоторых автомобилей такими кнопками на ключе активируется штатная сигнализация автомобиля, включающая сирену, а также датчики наклона и движения. Но герметичность таких ключей ограничивается брызгозащитным исполнением: погружать в жидкость их нельзя.

Ключ, у которого в нормальном режиме не используется механическое лезвие. Открывают и закрывают автомобиль кнопками на ключе. Для пуска автомобиля ключ вставляют в специальный слот на панели приборов, после чего нажимают кнопку «старт-стоп». Исполнение ключа — брызгозащитное.

Следующей ступенью развития ключей является использование выкидного лезвия и кнопок отпирания-запирания дверей. Ключ с полноценным дистанционным управлением и потайным лезвием, которое можно легко извлечь без инструментов, чтобы открыть автомобиль с, например, севшим аккумулятором.

Ключ для так называемого бесключевого доступа. Двери автомобиля открываются нажатием небольшой кнопочки на ручке, а пуск двигателя осуществляется кнопкой «старт-стоп». При этом ключ должен находиться в кармане владельца. Слот в салоне автомобиля предусмотрен, но ключ может оставаться в кармане на протяжении всей поездки. При этом в распоряжении хозяина остаются все кнопки управления на ключе. При желании можно открывать и закрывать автомобиль, нажав соответствующую кнопку на ключе.

Это устройство уже как-то больше похоже на карту доступа, чем на ключ, но, тем не менее, внутри спрятано лезвие для механического открывания автомобиля. Трем последним типам ключей необходим источник энергии, чтобы работал передатчик. Чаще всего это плоский элемент напряжением 3 В. Обычно используют С2016 или С2032. В продаже есть заготовки ключей, позволяющие вставить и запрограммировать новый чип. Дауншифтинг… Если у вас откровенно дорогие ключи, то можно сделать себе вот такую вот болванку без всяких чипов и пойти купаться с ней. А родные ключи пусть лежат где-то в закутках автомобиля.

Есть ли у таких чип-ключей будущее? Думаем, что нет: это просто промежуточный этап развития систем доступа. Давным-давно известны системы, реагирующие на отпечатки пальцев, радужную оболочку глаз и на всё, что угодно. Есть и странные, мягко говоря, решения: например — внедрить управляющий чип в организм владельца. А буквально вчера прошла масштабная премьера очередного айфона, который узнаёт владельца по лицу. Правда, на презентации случился конфуз: смартфон умудрился-таки не опознать создателя…