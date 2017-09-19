Если автомобиль хорош, то заниматься его доводками как-то странно. Но у каждого свои понятия об эстетике и удобстве вождения. Мы пробежались по виртуальным прилавкам, выбрали любопытные штуковины и пришли к однозначным выводам.

Чем лучше автомобиль, тем реже у владельца возникает желание заниматься его доводкой. Эту мысль очень хорошо выразила несколько лет назад наша читательница. Свой ВАЗ-2110 она оснастила литыми дисками, люком, новыми сиденьями, супермузыкой… Но затем по каким-то причинам «десятка» была продана, а вместо нее появился простенький Volkswagen. Самый обычный — без люка и крутой аудиосистемы. Так вот в него дама не поставила ничего — она просто ездила! А нам сообщила, что подобного рода тюнингом начинаешь заниматься лишь тогда, когда машина изначально тебя раздражает! А если и приемничек под рукой, и сидеть удобно, то и мысли о каких-либо переделках сами собой исчезают.

Конечно, с этим можно не соглашаться: у каждого свои понятия об эстетике, безопасности и удобстве вождения. В общем, в нашей галерее ниже — набор гаджетов, предлагаемых сегодня известной торговой площадкой в стране за длинной-предлинной стеной. Мы высказали свое мнение по каждому из представленных ниже изделий.

А какие автомобильные «прибамбасы» кажутся полезными вам? Какие вы используете в своей машине? Пишите в комментариях!

Какие автомобильные аксессуары самые бесполезные и опасные? «Горячая десятка» таких вредных гаджетов — по ссылке.

А с этими авто-«фенечками» у многих связаны самые добрые воспоминания.

Фото: AliExpress.com