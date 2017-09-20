Проезд на красный: что за это будет?

То, что на красный (запрещающий) сигнал светофора нельзя ехать, знают все без исключения. Давайте посмотрим, что грозит тем, кто пренебрегает запретом.

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По моим наблюдениям, водителей, умышленно проезжающих на красный сигнал светофора, крайне мало. Большинство из нарушителей — зазевавшиеся или отвлекшиеся от дороги. Есть, конечно, отдельные личности — маргиналы, которые уверены, что закон им не писан . Но это уже из разряда психически больных людей. Таких нужно пожизненно лишать возможности садиться за руль автомобиля.

Тем же, кто любит отвлекаться или считает, что постоянно следить за дорогой (светофорами, знаками, разметкой и пр.) нет никакой необходимости, напомню о ежегодно погибающих в авариях людях — больше 20 тысяч! Просто представьте, что, проехав на красный, вы не только сами можете пополнить эту печальную статистику, но и ставите под угрозу жизни других водителей и пассажиров. Именно поэтому законодатели отнесли такие нарушения к тяжким.

Давайте рассмотрим все случаи запрета, разные ситуации, которые могут возникнуть на дороге, а также меры наказания.

Проехать на красный сигнал светофора — удел безумцев и маргиналов.

Вы проехали на красный сигнал. Тут все просто. Данное нарушение оценивается в тысячу рублей (статья 12.12 КоАП РФ). Причем штраф вам может выписать не только инспектор ДПС: если на перекрестке установлена камера, фиксирующая нарушения в автоматическом режиме, ждите «письмо счастья».

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К слову, проезд на красный — самая распространенная причина аварий на перекрестках. И часто — с очень серьезными последствиями. В этом случае нарушителю уже будет «светить» или наказание по другой статье административного кодекса (причинение вреда здоровью, легкого или средней тяжести, — статья 12.24 КоАП РФ), или уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.

В первом случае к штрафу добавляется возможность остаться без прав, а в случае уголовной ответственности — лишение свободы на срок до семи лет.

Но и для тех, кто не попадает в аварию, а красный сигнал игнорирует постоянно, тоже придумали серьезное наказание. К штрафу в пять тысяч добавляется опасность лишиться прав на четыре-шесть месяцев. Причем лишить вас прав могут и за одно прегрешение. Смотрите: у вас с женой, к примеру, одна машина, зарегистрированная на вас. Тут жена попадается на камеру автоматическую. Получили вы «письмо счастья» на тысячу. Причем в этом случае нарушителем будет считаться собственник, то есть вы. Дабы сэкономить пятьсот рублей, вы оплачиваете штраф с дисконтом и забываете об этом. А позже вы и сами попадаетесь в руки Госавтоинспекции. Те вас проверяют по базе, видят, что за подобное вы уже получали штраф ранее, а значит, это уже рецидив. Дело передают в суд, а там доказать, что в первый раз за рулем была жена, будет весьма сложно.

Следующий вариант — красный горит вместе с желтым. Тут все так же, как и в случае с отдельно горящим красным.

Чтобы не попасть в неприятную и опасную ситуацию, при приближении к перекрестку нужно быть внимательным и готовым к быстрой остановке.

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Горящий желтый сигнал светофора также является запрещающим. Однако если желтый мигает, это означает, что перекресток нерегулируемый и нужно руководствоваться дорожными знаками. С горящим желтым могут возникнуть споры. Дело в том, что по Правилам водителю разрешается пересечь перекресток на горящий желтый, если нет возможности остановиться, не прибегая к экстренному торможению.

Как правило, водители твердят, что не могли остановиться, а инспекторы говорят о необходимости заблаговременно подготовиться к проезду перекрестка. Не сможете убедить инспектора — придется платить штраф.

Но и проехав на зеленый, можно попасть на санкции. Если светофор с дополнительной секцией (с контурными стрелками, все как положено), а вы вдруг решили, не дожидаясь сигнала, повернуть, то вас также ждет наказание за проезд на запрещающий.

Остановиться за стоп-линией? Да это же не страшно. Так считают многие водители. Но это увеличивает риск столкновения на перекрестках.

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Еще один штраф, связанный со светофором, — пересечение стоп-линии. Штраф для нерешительных. Наказание меньше, чем за проезд перекрестка на запрещающий сигнал. Здесь речь идет о 800 рублях (часть 2 статьи 12.12 КоАП РФ). Тут тоже вопросов особых не возникает. Стоп-линия обозначается или разметкой (1.12), или знаком (6.16). Пересекли линию при горящем красном (желтом), получите штраф.

Данное нарушение также может быть зафиксировано автоматически — камерой. И тут могут пострадать и невиновные. Остановились вы, к примеру, как и положено, у стоп-линии. Ждете, когда загорится зеленый. И вдруг на вашу беду едет скорая помощь. Вы обязаны ее пропустить, а кроме как податься вперед (то есть за стоп-линию), иных вариантов нет. Так вы и попадаете под прицел камеры, получая позже «письмо счастья». И попробуйте теперь доказать, что делали это вынужденно!

Любой перекресток в час пик — рассадник нарушений. Весь поток машин, которые едут на зеленый, можно записывать в нарушители.

Не менее распространенный случай — это выезд на перекресток в случае затора. При плотном трафике (а такой у нас в крупных городах почти всегда) дождаться, пока автомобили закончат проезд перекрестка, попросту невозможно. Вот и лезут водители со всех сторон. Горит зеленый, впереди перекресток забит. Что делать? Конечно же, ехать, расталкивая всех и распугивая клаксоном.

За такое поведение также установлено наказание, причем аналогичное проезду на запрещающий сигнал светофора — 1000 рублей (часть 1 статьи 12.13 КоАП РФ). И все же наказывают за подобные «шалости» очень редко. Просто потому, что из всего потока нарушителей у инспектора ДПС времени хватит лишь на оформление бумаг парочке водителей.

Если переезд помимо светофора оборудован специальными автоматическими барьерами и шлагбаумами, то нарушить правила проезда очень сложно. А вот в местах, где из средств предостережения только светофор, нарушителей ничего не сдерживает.

Очередное нарушение, связанное с сигналом светофора, — проезд железнодорожных путей. Сделав это на запрещающий сигнал, вы лишаетесь той же тысячи рублей или останетесь без прав на срок от трех до шести месяцев (часть 1 статьи 12.10 КоАП Ф). А в случае рецидива можете лишиться прав: повторный проезд (в течение года) под красный сигнал семафор грозит лишением водительского удостоверения на год.

К слову, если на ж/д переезде установлена камера автоматической фиксации, то тут также может возникнуть ситуация, когда автомобилем управляют несколько членов семьи, а наказывают собственника. Так что будьте бдительны! В любом случае, нарушать правила проезда регулируемых перекрестков и ж/д переездов не стоит. Это не только чревато финансовыми потерями, но и является серьезной угрозой жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

Какие наказания предусмотрены за проезд на запрещающий сигнал светофора