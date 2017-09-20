Проезд на красный: что за это будет?

Тем же, кто любит отвлекаться или считает, что постоянно следить за дорогой (светофорами, знаками, разметкой и пр.) нет никакой необходимости, напомню о ежегодно погибающих в авариях людях — больше 20 тысяч! Просто представьте, что, проехав на красный, вы не только сами можете пополнить эту печальную статистику, но и ставите под угрозу жизни других водителей и пассажиров. Именно поэтому законодатели отнесли такие нарушения к тяжким.
Давайте рассмотрим все случаи запрета, разные ситуации, которые могут возникнуть на дороге, а также меры наказания.
Вы проехали на красный сигнал. Тут все просто. Данное нарушение оценивается в тысячу рублей (статья 12.12 КоАП РФ). Причем штраф вам может выписать не только инспектор ДПС: если на перекрестке установлена камера, фиксирующая нарушения в автоматическом режиме, ждите «письмо счастья».
К слову, проезд на красный — самая распространенная причина аварий на перекрестках. И часто — с очень серьезными последствиями. В этом случае нарушителю уже будет «светить» или наказание по другой статье административного кодекса (причинение вреда здоровью, легкого или средней тяжести, — статья 12.24 КоАП РФ), или уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.
В первом случае к штрафу добавляется возможность остаться без прав, а в случае уголовной ответственности — лишение свободы на срок до семи лет.
Но и для тех, кто не попадает в аварию, а красный сигнал игнорирует постоянно, тоже придумали серьезное наказание. К штрафу в пять тысяч добавляется опасность лишиться прав на четыре-шесть месяцев. Причем лишить вас прав могут и за одно прегрешение. Смотрите: у вас с женой, к примеру, одна машина, зарегистрированная на вас. Тут жена попадается на камеру автоматическую. Получили вы «письмо счастья» на тысячу. Причем в этом случае нарушителем будет считаться собственник, то есть вы. Дабы сэкономить пятьсот рублей, вы оплачиваете штраф с дисконтом и забываете об этом. А позже вы и сами попадаетесь в руки Госавтоинспекции. Те вас проверяют по базе, видят, что за подобное вы уже получали штраф ранее, а значит, это уже рецидив. Дело передают в суд, а там доказать, что в первый раз за рулем была жена, будет весьма сложно.
Следующий вариант — красный горит вместе с желтым. Тут все так же, как и в случае с отдельно горящим красным.
Как правило, водители твердят, что не могли остановиться, а инспекторы говорят о необходимости заблаговременно подготовиться к проезду перекрестка. Не сможете убедить инспектора — придется платить штраф.
Но и проехав на зеленый, можно попасть на санкции. Если светофор с дополнительной секцией (с контурными стрелками, все как положено), а вы вдруг решили, не дожидаясь сигнала, повернуть, то вас также ждет наказание за проезд на запрещающий.
Еще один штраф, связанный со светофором, — пересечение стоп-линии. Штраф для нерешительных. Наказание меньше, чем за проезд перекрестка на запрещающий сигнал. Здесь речь идет о 800 рублях (часть 2 статьи 12.12 КоАП РФ). Тут тоже вопросов особых не возникает. Стоп-линия обозначается или разметкой (1.12), или знаком (6.16). Пересекли линию при горящем красном (желтом), получите штраф.
Данное нарушение также может быть зафиксировано автоматически — камерой. И тут могут пострадать и невиновные. Остановились вы, к примеру, как и положено, у стоп-линии. Ждете, когда загорится зеленый. И вдруг на вашу беду едет скорая помощь. Вы обязаны ее пропустить, а кроме как податься вперед (то есть за стоп-линию), иных вариантов нет. Так вы и попадаете под прицел камеры, получая позже «письмо счастья». И попробуйте теперь доказать, что делали это вынужденно!
Не менее распространенный случай — это выезд на перекресток в случае затора. При плотном трафике (а такой у нас в крупных городах почти всегда) дождаться, пока автомобили закончат проезд перекрестка, попросту невозможно. Вот и лезут водители со всех сторон. Горит зеленый, впереди перекресток забит. Что делать? Конечно же, ехать, расталкивая всех и распугивая клаксоном.
За такое поведение также установлено наказание, причем аналогичное проезду на запрещающий сигнал светофора — 1000 рублей (часть 1 статьи 12.13 КоАП РФ). И все же наказывают за подобные «шалости» очень редко. Просто потому, что из всего потока нарушителей у инспектора ДПС времени хватит лишь на оформление бумаг парочке водителей.
Очередное нарушение, связанное с сигналом светофора, — проезд железнодорожных путей. Сделав это на запрещающий сигнал, вы лишаетесь той же тысячи рублей или останетесь без прав на срок от трех до шести месяцев (часть 1 статьи 12.10 КоАП Ф). А в случае рецидива можете лишиться прав: повторный проезд (в течение года) под красный сигнал семафор грозит лишением водительского удостоверения на год.
К слову, если на ж/д переезде установлена камера автоматической фиксации, то тут также может возникнуть ситуация, когда автомобилем управляют несколько членов семьи, а наказывают собственника. Так что будьте бдительны! В любом случае, нарушать правила проезда регулируемых перекрестков и ж/д переездов не стоит. Это не только чревато финансовыми потерями, но и является серьезной угрозой жизни и здоровью всех участников дорожного движения.
Какие наказания предусмотрены за проезд на запрещающий сигнал светофора
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Нарушение
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Наказание
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Примечание
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Проезд на запрещающий сигнал светофора (красный, желтый, красно-желтый) или на запрещающий сигнал регулировщика (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ)
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Штраф 1000 рублей
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Возможна оплата штрафа со скидкой 50%
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Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ)
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Штраф 5000 рублей или лишение на 3–6 месяцев
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Скидки нет
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Выезд за стоп-линию (ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ)
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Штраф 800 рублей
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Возможна оплата штрафа со скидкой 50%
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Выезд на перекресток, если там образовался затор (ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ)
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Штраф 1000 рублей
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Возможна оплата штрафа со скидкой 50%
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Проезд на запрещающий сигнал светофора по ж/д переезду (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ)
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Штраф 1000 рублей или лишение прав на 3–6 месяцев
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Возможна оплата штрафа со скидкой 50%
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Повторный (в течение года) проезд на запрещающий сигнал светофора по ж/д путям (ч. 3 ст. 12.10 КоАП РФ)
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Лишение прав на один год
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