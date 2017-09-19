Где собраны эти автомобили? Непростой тест ЗР

А что если поставить другие двигатель, кресла и двери — новые ответы НАМИ

Можно ли заменить всю начинку старого автомобиля узлами от нового, отечественного или импортного производства? Как узаконить давно установленное газовое оборудование? Можно ли менять двигатели, двери, сиденья? Как можно переделывать грузовой транспорт?