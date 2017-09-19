Можно ли заменить всю начинку старого автомобиля узлами от нового, отечественного или импортного производства? Как узаконить давно установленное газовое оборудование? Можно ли менять двигатели, двери, сиденья? Как можно переделывать грузовой транспорт?
Сразу открою секрет, если взять Солярис и Рио со 123-сильным мотором и 6-ступенчатым автоматом, разницу почувствуете разве что в нюансах внешности. Мне было интересно задать интригу, чтобы все-таки выявить победителя.
Оцениваем шансы нового британского кроссовера против «немцев». Что может привлечь в нем покупателей кроме внешнего вида и пневмоподвески?
Где собраны эти автомобили? Непростой тест ЗР
Считаете себя знатоком автомобильной географии? Думаете, что знаете все сборочные площадки каждого бренда? Сегодня мы постараемся вас подловить! А еще вы наверняка узнаете кое-что новое. Жмите на кнопку «начать» — вас ждут 12 интересных вопросов.