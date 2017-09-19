Где собраны эти автомобили? Непростой тест ЗР

Считаете себя знатоком автомобильной географии? Думаете, что знаете все сборочные площадки каждого бренда? Сегодня мы постараемся вас подловить! А еще вы наверняка узнаете кое-что новое. Жмите на кнопку «начать» — вас ждут 12 интересных вопросов.

Фото: компании-производители

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