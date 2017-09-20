Нива против «китайцев» Lifan X50 и Chery Tiggo 2 — ЗР помогает выбрать

Если на бездорожье вы выбираетесь редко, то, может, вам посмотреть не на Chevrolet Niva, а на китайские паркетники?

Chery Tiggo 2
Chery Tiggo 2

Chery > Tiggo 2

Lifan X50
Lifan X50

Lifan > X50

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Chevrolet Niva LE+
Chevrolet Niva LE+

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Chevrolet Niva уже много лет остается одним из самых популярных внедорожников на нашем рынке. Причиной тому стали не только отличные внедорожные качества, но и доступная цена. Однако многие владельцы «Шнив» почти не выбираются на бездорожье. Так, может, полноценный вездеход и не нужен, а в качестве альтернативы стоит рассмотреть творения китайского автопрома?

Правда, паркетников с полным приводом за те же деньги не найти. А вот переднеприводные хэтчбеки с намеком на внедорожность — запросто. Рассмотрим стоимость и оснащение трех версий Chevrolet Niva — самой простой, средней и максимально дорогой. И сравним их с тремя исполнениями двух «китайцев»: Lifan X50 и Chery Tiggo 2.

Базовые версии

Самая доступная Chevy Niva в комплектации L обойдется в 588 000 рублей без учета различных скидок и акций. Довольно заманчивый ценник. Но за эти деньги в машине не будет ровным счетом ничего. Лишь центральный замок, передние стеклоподъемники, и аудиоподготовка. Вот и все. Базовая комплектация Lifan X50 — Comfort, будет дороже на десять тысяч. В нем есть аудиосистема, электростеклоподъемники всех дверей, электронные помощники и кондиционер. Новинка Chery Tiggo 2 в начальной версии будет иметь схожее оснащение с Лифаном. Вот только за Tiggo 2 придется отдать почти на сто тысяч больше.

Опознать версию LE+ можно по черному обвесу, черным колесам, а также по шноркелю.
Опознать версию LE+ можно по черному обвесу, черным колесам, а также по шноркелю.

Chevrolet Niva L

Chery Tiggo 2 Basic

Lifan X50 Comfort

Стоимость

588 000 рублей

673 000 рублей

599 900 рублей

Двигатель и коробка

1.7 л (80 л.с.), 5МТ

1.5 л (106 л.с.), 5МТ

1.5 л (103 л.с.), 5МТ

Электростеклоподъемники

Передние

Есть

Есть

Кондиционер

Нет

Есть

Есть

Центральный замок

Есть

Есть

Есть

Легкосплавные колеса

Нет

Нет

Есть

Аудиосистема

Нет

Есть

Есть

Подушка безопасности пассажира

Нет

Есть

Есть

Обогрев передних сидений

Нет

Нет

Нет

Обогрев наружных зеркал

Есть

Есть

Есть

Электронные системы безопасности

Нет

Есть

Есть

Золотая середина

Теперь рассмотрим средние версии.

У «Шнивы» такое исполнение называется LE. Эта комплектация интересна тем, что у автомобиля есть шноркель, что сильно повышает его очки не только на серьезном бездорожье с бродами, но и в отремонтированной Москве после обычного ливня. Помимо этого покупатель может рассчитывать на рейлинги на крыше, легкосплавные колеса и кондиционер. А обойдется такой автомобиль чуть дешевле базового Tiggo 2 — в 674 000 рублей.

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Упомянутый Chery в следующем по ранжиру исполнении Comfort тянет почти на 800 000 рублей. Весьма существенная прибавка к начальному ценнику, чего не скажешь об оснащении. К довольно обширному списку базового оборудования добавляются лишь легкосплавные колеса, обогрев передних сидений да кое-какие мелочи вроде светодиодных ходовых огней. Стоит крепко подумать, прежде чем отдать лишние 120 тысяч за перечисленные опции.

У Лифана следующая базовая комплектация одновременно является топовой. Хотя формально у Х50 три версии исполнения, последние две отличаются лишь типом коробки передач — механика или вариатор. В версии Luxury добавляются люк в крыше, обогрев передних сидений и мультимедийная система с камерой заднего вида. За это нужно отдать дополнительные сорок тысяч рублей. И здесь Лифан переигрывает Шниву не только в оснащении, но и в цене.

Lifan X50
Lifan X50

Chevrolet Niva LE

Chery Tiggo 2 Comfort

Lifan X50 Luxury

Стоимость

674 000 рублей

799 900 рублей

639 900 рублей

Двигатель и коробка

1.7 л (80 л.с.), 5МТ

1.5 л (106 л.с.), 5МТ

1.5 л (103 л.с.), 5МТ

Электростеклоподъемники

Передние

Есть

Есть

Кондиционер

Есть

Есть

Есть

Центральный замок

Есть

Есть

Есть

Легкосплавные колеса

Есть

Есть

Есть

Аудиосистема

Нет

Есть

Есть

Подушка безопасности пассажира

Нет

Есть

Есть

Обогрев передних сидений

Нет

Есть

Есть

Обогрев наружных зеркал

Есть

Есть

Есть

Электронные системы безопасности

Нет

Есть

Есть

Тягово-сцепное устройство

Есть

Нет

Нет

Шноркель и защита днища

Есть

Нет

Нет

Высшая лига

Ну и напоследок — самые дорогие исполнения.

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Верхняя планка для Шеви Нивы — 732 500 рублей за комплектацию LE+. Как и в случае с Нивой LE, подобную машину с приставкой «плюс» легко опознать по шноркелю, черным легкосплавным колесам и штатному фаркопу. В максимальной комплектации список оборудования уже веселее. Тут есть ABS, обогрев лобового стекла и передних сидений, водительское сиденье с регулировкой по высоте, противотуманные фары и аудиосистема с камерой заднего вида.

Самая дорогая версия Chery Tiggo называется Luxury. С механической коробкой такая машина обойдется в 829 900 рублей. А за возможность ездить с автоматом придется отдать «полтинник» сверху. За эти деньги вы сможете рассчитывать на камеру заднего вида, парктроник, круиз-контроль и развлекательную систему с 8-дюймовым экраном.

Самый дорогой Lifan X50 именуется Luxury CVT и отличается от обычного Лифана Luxury лишь наличием вариатора, за что надо доплатить сорок тысяч рублей.

Chery Tiggo 2
Chery Tiggo 2

Chevrolet Niva LE+

Chery Tiggo 2 Luxury AT

Lifan X50 Luxury CVT

Стоимость

732 500 рублей

879 900 рублей

679 900 рублей

Двигатель и коробка

1.7 л (80 л.с.), 5МТ

1.5 л (106 л.с.), 4АТ

1.5 л (103 л.с.), CVT

Электростеклоподъемники

Передние

Есть

Есть

Кондиционер

Есть

Есть

Есть

Обогрев лобового стекла

Есть

Нет

Нет

Обогрев передних сидений

Есть

Есть

Есть

Обогрев наружных зеркал

Есть

Есть

Есть

Аудиосистема

Есть

Есть

Есть

Камера заднего вида

Есть

Есть

Есть

Легкосплавные колеса

Есть

Есть

Есть

Круиз-контроль

Нет

Есть

Нет

Мультифункциональный руль

Нет

Есть

Есть

Шноркель и защита днища

Есть

Нет

Нет

Как мы видим, китайские переднеприводные хэтчбеки-кроссоверы вполне сопоставимы с Нивой по цене и значительно превосходят ее по оснащению. Правда, новенький Chery Tiggo, не будучи полноценным кроссовером, все равно оказывается дороже остальных двух автомобилей. А вот Lifan — выгодное предложение при покупке.

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Однако дальнейшая эксплуатация может доставить неудобства. И речь не только о проблемах с запчастями. Хотя Шнива выпускается уже больше пятнадцати лет, сконструирована она была еще раньше. Тем не менее даже сейчас она переигрывает обоих «китайцев» в таких показателях, как эргономика и шумоизоляция (в случае с Лифаном). Не говоря уже о поведении на плохих дорогах, где Нива кладет на лопатки обоих «китайцев». Ее самый серьезный недостаток — энерговооруженность. Старого жигулевского 80-сильного мотора едва хватает пятидверному внедорожнику.

Впрочем, китайские кроссоверы тоже не отличаются выдающейся динамикой. Но главная их проблема — дальнейшая продажа. Ведь дешевеют они невероятно быстро, чего не скажешь о Ниве, чья ликвидность очень неплоха. Получается, что альтернативы Шеви Ниве пока нет.

Нива против «китайцев» Lifan X50 и Chery Tiggo 2 — ЗР помогает выбрать

Фото: «За рулем» и компании-производители

Нива против «китайцев» Lifan X50 и Chery Tiggo 2 — ЗР помогает выбрать
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Комментарии (9)

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Приборная панель Chery Tiggo 2

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0

Чета странное какое-то сравнение. Если уж так хочется написать про китайцев, то тогда логичнее их сравнивать с Хреем, но уж никак не со Шнивой.

Вы бы еще Патриот в тест взяли...

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+4

китайцы ни а чём, да.



когда в конце 2018 рено-ваз окончательно задушит GM-Avtovaz, в надежде «осчастливить» всех дустерами, придётся переходить на Патриот.

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+1

Да, тот самый случай, когда уместна будет фраза про сорта *овна.

Все из перечисленного в статье — шлак.

Но Шнива — навсегда, а китайцы — временно. Вот и вся разница.

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-16

За рублём.

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+3

Опять протаскиваете китайцев и  дорогущий Chery Tiggo2? А куда дели тест-драйв Tiggo 2? Повисел немножко и удалили.))

Напишу вам и тут. Этим двум моноприводным китайцам до Шнивы, как до Египта раком. Полноприводную Шниву, настоящего проходимца, с ними сравнивать категорически нельзя!

Не понятно на что надеются китайцы пытаясь впарить Chery Tiggo2 с такими ценами, когда за гораздо меньшие деньги есть LADA XRay, у которого практически такие же внешние размеры, даже превосходящие по многим показателям: Xray только короче Tiggo2 на 35 мм, зато колесная база у него шире аж на 37 мм, он сам шире на 4 мм, по высоте Xray такой же, клиренс Xray больше на 9 мм, а колея задних колес шире на 48 мм!!!

Ну и цены, тогда как Tiggo2 стартует от 759 тысяч с двигателем 1.5 МТ в комплектации барабан без ESP и с радиоподготовкой, двумя динамиками и сиденьем водителя без регулировки по высоте, Xray даже при цене на 100 тысяч меньше, будет укомплектован гораздо лучше и имея более мощный двигатель, а уж за сравнимые с этим базовым Чери деньги, он будет с двигателем 1.8  и в комплектации Luxe Prestige, с 17-ми литыми дисками, камерой заднего вида, навигацией, мультимедией с 6-ю динамиками, климат-контролем, датчиками дождя и света, датчиками парковки, обогревом лобового стекла и т.д и т.п.

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+9

Сравнили #опу с пальцем

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+9

Я не часто выбираюсь на бездорожье, бездорожье само выбирает меня.

Если серьёзно, к Шниве только две претензии: слабый мотор (и отсюда большой расход топлива) и куцый багажник. Реально, в этой ценовой категории автомобилей повышенной проходимости у неё конкурентов нет. Большой дорожный просвет и шноркель помогут не только в ремонтируемой Москве, но и в неремонтируемой глубинке.

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+8

Учитывая, что конкурент Тигго2 за 800т.р. нормально упакованный Патриот 135 л.с., тигу можно сливать.

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+10