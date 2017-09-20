Chevrolet Niva уже много лет остается одним из самых популярных внедорожников на нашем рынке. Причиной тому стали не только отличные внедорожные качества, но и доступная цена. Однако многие владельцы «Шнив» почти не выбираются на бездорожье. Так, может, полноценный вездеход и не нужен, а в качестве альтернативы стоит рассмотреть творения китайского автопрома?
Правда, паркетников с полным приводом за те же деньги не найти. А вот переднеприводные хэтчбеки с намеком на внедорожность — запросто. Рассмотрим стоимость и оснащение трех версий Chevrolet Niva — самой простой, средней и максимально дорогой. И сравним их с тремя исполнениями двух «китайцев»: Lifan X50 и Chery Tiggo 2.
Базовые версии
Самая доступная Chevy Niva в комплектации L обойдется в 588 000 рублей без учета различных скидок и акций. Довольно заманчивый ценник. Но за эти деньги в машине не будет ровным счетом ничего. Лишь центральный замок, передние стеклоподъемники, и аудиоподготовка. Вот и все. Базовая комплектация Lifan X50 — Comfort, будет дороже на десять тысяч. В нем есть аудиосистема, электростеклоподъемники всех дверей, электронные помощники и кондиционер. Новинка Chery Tiggo 2 в начальной версии будет иметь схожее оснащение с Лифаном. Вот только за Tiggo 2 придется отдать почти на сто тысяч больше.
Chevrolet Niva L
Chery Tiggo 2 Basic
Lifan X50 Comfort
Стоимость
588 000 рублей
673 000 рублей
599 900 рублей
Двигатель и коробка
1.7 л (80 л.с.), 5МТ
1.5 л (106 л.с.), 5МТ
1.5 л (103 л.с.), 5МТ
Электростеклоподъемники
Передние
Есть
Есть
Кондиционер
Нет
Есть
Есть
Центральный замок
Есть
Есть
Есть
Легкосплавные колеса
Нет
Нет
Есть
Аудиосистема
Нет
Есть
Есть
Подушка безопасности пассажира
Нет
Есть
Есть
Обогрев передних сидений
Нет
Нет
Нет
Обогрев наружных зеркал
Есть
Есть
Есть
Электронные системы безопасности
Нет
Есть
Есть
Золотая середина
Теперь рассмотрим средние версии.
У «Шнивы» такое исполнение называется LE. Эта комплектация интересна тем, что у автомобиля есть шноркель, что сильно повышает его очки не только на серьезном бездорожье с бродами, но и в отремонтированной Москве после обычного ливня. Помимо этого покупатель может рассчитывать на рейлинги на крыше, легкосплавные колеса и кондиционер. А обойдется такой автомобиль чуть дешевле базового Tiggo 2 — в 674 000 рублей.
Упомянутый Chery в следующем по ранжиру исполнении Comfort тянет почти на 800 000 рублей. Весьма существенная прибавка к начальному ценнику, чего не скажешь об оснащении. К довольно обширному списку базового оборудования добавляются лишь легкосплавные колеса, обогрев передних сидений да кое-какие мелочи вроде светодиодных ходовых огней. Стоит крепко подумать, прежде чем отдать лишние 120 тысяч за перечисленные опции.
У Лифана следующая базовая комплектация одновременно является топовой. Хотя формально у Х50 три версии исполнения, последние две отличаются лишь типом коробки передач — механика или вариатор. В версии Luxury добавляются люк в крыше, обогрев передних сидений и мультимедийная система с камерой заднего вида. За это нужно отдать дополнительные сорок тысяч рублей. И здесь Лифан переигрывает Шниву не только в оснащении, но и в цене.
Chevrolet Niva LE
Chery Tiggo 2 Comfort
Lifan X50 Luxury
Стоимость
674 000 рублей
799 900 рублей
639 900 рублей
Двигатель и коробка
1.7 л (80 л.с.), 5МТ
1.5 л (106 л.с.), 5МТ
1.5 л (103 л.с.), 5МТ
Электростеклоподъемники
Передние
Есть
Есть
Кондиционер
Есть
Есть
Есть
Центральный замок
Есть
Есть
Есть
Легкосплавные колеса
Есть
Есть
Есть
Аудиосистема
Нет
Есть
Есть
Подушка безопасности пассажира
Нет
Есть
Есть
Обогрев передних сидений
Нет
Есть
Есть
Обогрев наружных зеркал
Есть
Есть
Есть
Электронные системы безопасности
Нет
Есть
Есть
Тягово-сцепное устройство
Есть
Нет
Нет
Шноркель и защита днища
Есть
Нет
Нет
Высшая лига
Ну и напоследок — самые дорогие исполнения.
Верхняя планка для Шеви Нивы — 732 500 рублей за комплектацию LE+. Как и в случае с Нивой LE, подобную машину с приставкой «плюс» легко опознать по шноркелю, черным легкосплавным колесам и штатному фаркопу. В максимальной комплектации список оборудования уже веселее. Тут есть ABS, обогрев лобового стекла и передних сидений, водительское сиденье с регулировкой по высоте, противотуманные фары и аудиосистема с камерой заднего вида.
Самая дорогая версия Chery Tiggo называется Luxury. С механической коробкой такая машина обойдется в 829 900 рублей. А за возможность ездить с автоматом придется отдать «полтинник» сверху. За эти деньги вы сможете рассчитывать на камеру заднего вида, парктроник, круиз-контроль и развлекательную систему с 8-дюймовым экраном.
Самый дорогой Lifan X50 именуется Luxury CVT и отличается от обычного Лифана Luxury лишь наличием вариатора, за что надо доплатить сорок тысяч рублей.
Chevrolet Niva LE+
Chery Tiggo 2 Luxury AT
Lifan X50 Luxury CVT
Стоимость
732 500 рублей
879 900 рублей
679 900 рублей
Двигатель и коробка
1.7 л (80 л.с.), 5МТ
1.5 л (106 л.с.), 4АТ
1.5 л (103 л.с.), CVT
Электростеклоподъемники
Передние
Есть
Есть
Кондиционер
Есть
Есть
Есть
Обогрев лобового стекла
Есть
Нет
Нет
Обогрев передних сидений
Есть
Есть
Есть
Обогрев наружных зеркал
Есть
Есть
Есть
Аудиосистема
Есть
Есть
Есть
Камера заднего вида
Есть
Есть
Есть
Легкосплавные колеса
Есть
Есть
Есть
Круиз-контроль
Нет
Есть
Нет
Мультифункциональный руль
Нет
Есть
Есть
Шноркель и защита днища
Есть
Нет
Нет
Как мы видим, китайские переднеприводные хэтчбеки-кроссоверы вполне сопоставимы с Нивой по цене и значительно превосходят ее по оснащению. Правда, новенький Chery Tiggo, не будучи полноценным кроссовером, все равно оказывается дороже остальных двух автомобилей. А вот Lifan — выгодное предложение при покупке.
Однако дальнейшая эксплуатация может доставить неудобства. И речь не только о проблемах с запчастями. Хотя Шнива выпускается уже больше пятнадцати лет, сконструирована она была еще раньше. Тем не менее даже сейчас она переигрывает обоих «китайцев» в таких показателях, как эргономика и шумоизоляция (в случае с Лифаном). Не говоря уже о поведении на плохих дорогах, где Нива кладет на лопатки обоих «китайцев». Ее самый серьезный недостаток — энерговооруженность. Старого жигулевского 80-сильного мотора едва хватает пятидверному внедорожнику.
Впрочем, китайские кроссоверы тоже не отличаются выдающейся динамикой. Но главная их проблема — дальнейшая продажа. Ведь дешевеют они невероятно быстро, чего не скажешь о Ниве, чья ликвидность очень неплоха. Получается, что альтернативы Шеви Ниве пока нет.
Фото: «За рулем» и компании-производители