Если на бездорожье вы выбираетесь редко, то, может, вам посмотреть не на Chevrolet Niva, а на китайские паркетники?

Chevrolet Niva LE+

Chevrolet Niva уже много лет остается одним из самых популярных внедорожников на нашем рынке. Причиной тому стали не только отличные внедорожные качества, но и доступная цена. Однако многие владельцы «Шнив» почти не выбираются на бездорожье. Так, может, полноценный вездеход и не нужен, а в качестве альтернативы стоит рассмотреть творения китайского автопрома?

Правда, паркетников с полным приводом за те же деньги не найти. А вот переднеприводные хэтчбеки с намеком на внедорожность — запросто. Рассмотрим стоимость и оснащение трех версий Chevrolet Niva — самой простой, средней и максимально дорогой. И сравним их с тремя исполнениями двух «китайцев»: Lifan X50 и Chery Tiggo 2.

Базовые версии

Самая доступная Chevy Niva в комплектации L обойдется в 588 000 рублей без учета различных скидок и акций. Довольно заманчивый ценник. Но за эти деньги в машине не будет ровным счетом ничего. Лишь центральный замок, передние стеклоподъемники, и аудиоподготовка. Вот и все. Базовая комплектация Lifan X50 — Comfort, будет дороже на десять тысяч. В нем есть аудиосистема, электростеклоподъемники всех дверей, электронные помощники и кондиционер. Новинка Chery Tiggo 2 в начальной версии будет иметь схожее оснащение с Лифаном. Вот только за Tiggo 2 придется отдать почти на сто тысяч больше.

Опознать версию LE+ можно по черному обвесу, черным колесам, а также по шноркелю.

Chevrolet Niva L Chery Tiggo 2 Basic Lifan X50 Comfort Стоимость 588 000 рублей 673 000 рублей 599 900 рублей Двигатель и коробка 1.7 л (80 л.с.), 5МТ 1.5 л (106 л.с.), 5МТ 1.5 л (103 л.с.), 5МТ Электростеклоподъемники Передние Есть Есть Кондиционер Нет Есть Есть Центральный замок Есть Есть Есть Легкосплавные колеса Нет Нет Есть Аудиосистема Нет Есть Есть Подушка безопасности пассажира Нет Есть Есть Обогрев передних сидений Нет Нет Нет Обогрев наружных зеркал Есть Есть Есть Электронные системы безопасности Нет Есть Есть

Золотая середина

Теперь рассмотрим средние версии.

У «Шнивы» такое исполнение называется LE. Эта комплектация интересна тем, что у автомобиля есть шноркель, что сильно повышает его очки не только на серьезном бездорожье с бродами, но и в отремонтированной Москве после обычного ливня. Помимо этого покупатель может рассчитывать на рейлинги на крыше, легкосплавные колеса и кондиционер. А обойдется такой автомобиль чуть дешевле базового Tiggo 2 — в 674 000 рублей.

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Упомянутый Chery в следующем по ранжиру исполнении Comfort тянет почти на 800 000 рублей. Весьма существенная прибавка к начальному ценнику, чего не скажешь об оснащении. К довольно обширному списку базового оборудования добавляются лишь легкосплавные колеса, обогрев передних сидений да кое-какие мелочи вроде светодиодных ходовых огней. Стоит крепко подумать, прежде чем отдать лишние 120 тысяч за перечисленные опции.

У Лифана следующая базовая комплектация одновременно является топовой. Хотя формально у Х50 три версии исполнения, последние две отличаются лишь типом коробки передач — механика или вариатор. В версии Luxury добавляются люк в крыше, обогрев передних сидений и мультимедийная система с камерой заднего вида. За это нужно отдать дополнительные сорок тысяч рублей. И здесь Лифан переигрывает Шниву не только в оснащении, но и в цене.

Lifan X50

Chevrolet Niva LE Chery Tiggo 2 Comfort Lifan X50 Luxury Стоимость 674 000 рублей 799 900 рублей 639 900 рублей Двигатель и коробка 1.7 л (80 л.с.), 5МТ 1.5 л (106 л.с.), 5МТ 1.5 л (103 л.с.), 5МТ Электростеклоподъемники Передние Есть Есть Кондиционер Есть Есть Есть Центральный замок Есть Есть Есть Легкосплавные колеса Есть Есть Есть Аудиосистема Нет Есть Есть Подушка безопасности пассажира Нет Есть Есть Обогрев передних сидений Нет Есть Есть Обогрев наружных зеркал Есть Есть Есть Электронные системы безопасности Нет Есть Есть Тягово-сцепное устройство Есть Нет Нет Шноркель и защита днища Есть Нет Нет

Высшая лига

Ну и напоследок — самые дорогие исполнения.

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Верхняя планка для Шеви Нивы — 732 500 рублей за комплектацию LE+. Как и в случае с Нивой LE, подобную машину с приставкой «плюс» легко опознать по шноркелю, черным легкосплавным колесам и штатному фаркопу. В максимальной комплектации список оборудования уже веселее. Тут есть ABS, обогрев лобового стекла и передних сидений, водительское сиденье с регулировкой по высоте, противотуманные фары и аудиосистема с камерой заднего вида.

Самая дорогая версия Chery Tiggo называется Luxury. С механической коробкой такая машина обойдется в 829 900 рублей. А за возможность ездить с автоматом придется отдать «полтинник» сверху. За эти деньги вы сможете рассчитывать на камеру заднего вида, парктроник, круиз-контроль и развлекательную систему с 8-дюймовым экраном.

Самый дорогой Lifan X50 именуется Luxury CVT и отличается от обычного Лифана Luxury лишь наличием вариатора, за что надо доплатить сорок тысяч рублей.

Chery Tiggo 2

Chevrolet Niva LE+ Chery Tiggo 2 Luxury AT Lifan X50 Luxury CVT Стоимость 732 500 рублей 879 900 рублей 679 900 рублей Двигатель и коробка 1.7 л (80 л.с.), 5МТ 1.5 л (106 л.с.), 4АТ 1.5 л (103 л.с.), CVT Электростеклоподъемники Передние Есть Есть Кондиционер Есть Есть Есть Обогрев лобового стекла Есть Нет Нет Обогрев передних сидений Есть Есть Есть Обогрев наружных зеркал Есть Есть Есть Аудиосистема Есть Есть Есть Камера заднего вида Есть Есть Есть Легкосплавные колеса Есть Есть Есть Круиз-контроль Нет Есть Нет Мультифункциональный руль Нет Есть Есть Шноркель и защита днища Есть Нет Нет

Как мы видим, китайские переднеприводные хэтчбеки-кроссоверы вполне сопоставимы с Нивой по цене и значительно превосходят ее по оснащению. Правда, новенький Chery Tiggo, не будучи полноценным кроссовером, все равно оказывается дороже остальных двух автомобилей. А вот Lifan — выгодное предложение при покупке.

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Однако дальнейшая эксплуатация может доставить неудобства. И речь не только о проблемах с запчастями. Хотя Шнива выпускается уже больше пятнадцати лет, сконструирована она была еще раньше. Тем не менее даже сейчас она переигрывает обоих «китайцев» в таких показателях, как эргономика и шумоизоляция (в случае с Лифаном). Не говоря уже о поведении на плохих дорогах, где Нива кладет на лопатки обоих «китайцев». Ее самый серьезный недостаток — энерговооруженность. Старого жигулевского 80-сильного мотора едва хватает пятидверному внедорожнику.

Впрочем, китайские кроссоверы тоже не отличаются выдающейся динамикой. Но главная их проблема — дальнейшая продажа. Ведь дешевеют они невероятно быстро, чего не скажешь о Ниве, чья ликвидность очень неплоха. Получается, что альтернативы Шеви Ниве пока нет.

Фото: «За рулем» и компании-производители