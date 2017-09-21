Продажи новых автомобилей вроде бы пошли в гору, и теперь правительство озаботилось развитием экспорта. Покупателям за рубежом хотят предоставлять льготные кредиты на покупку отечественных машин, хотя там процентные ставки и без того гораздо ниже, чем в России.
Ни интерес публики на автосалонах, ни сногсшибательный дизайн, ни даже восторженные оценки журналистов вовсе не гарантируют автомобилю коммерческий успех. А ведь ради этого, в первую очередь, автомобиль и делают, вкладывая в новинку силы, время и миллионы. В списке неудачников нынешнего века модели из США, Европы (включая нашу страну) и даже Японии. Кто из нас не ошибается…
Сигнатурная технология быстро обрела популярность среди производителей радар-детекторов и, видимо, скоро станет обязательной для качественного прибора. Мы собрали почти все представленные на рынке марки и прогнали их по нашей методике испытаний.
Работаем и отдыхаем за рулем нового микроавтобуса Citroen SpaceTourer.
Самые провальные автомобили XXI века
Ни интерес публики на автосалонах, ни сногсшибательный дизайн, ни даже восторженные оценки журналистов вовсе не гарантируют автомобилю коммерческий успех. А ведь ради этого, в первую очередь, автомобиль и делают, вкладывая в новинку силы, время и миллионы. В списке неудачников нынешнего века модели из США, Европы (включая нашу страну) и даже Японии. Кто из нас не ошибается…