Самые провальные автомобили XXI века

Ни интерес публики на автосалонах, ни сногсшибательный дизайн, ни даже восторженные оценки журналистов вовсе не гарантируют автомобилю коммерческий успех. А ведь ради этого, в первую очередь, автомобиль и делают, вкладывая в новинку силы, время и миллионы. В списке неудачников нынешнего века модели из США, Европы (включая нашу страну) и даже Японии. Кто из нас не ошибается…

Самые провальные автомобили XXI века

  • Тринадцать самых удачных и долгие годы пользовавшихся спросом моделей отечественного автопрома вы найдете по этой ссылке.
  • Фото и истории машин с трудной судьбой — тут.
  • Фотогалерея самых причудливых автомобилей — здесь.

Фото: «За рулем» и компании-производители

Самые провальные автомобили XXI века
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Комментарии (11)

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Кэдди на базе СААБа, СААБ на базе кэдди: GM такой GM.

Покупателям жЫпов нах*ен не нужны технические извращения субарастов.

Записывать откровенно нишевые тачки в провалы... ну, такое.

3111... мне, как волгарю, на этого надутого хомяка смотреть противно, а учитывая, что ЭТО стоило 16 килобаксов, когда нормальная волга была 6,5...

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0

Как смотрю на SAAB, так бесстыжую и наглую морду Ниссана вспоминаю. Ни стыда, ни совести..

С6 и Лянча хороши. Лучше чёрных-чёрных немецких кирпичей, на которых шпана думает что она едет, даже несётся, а на самом деле стоит, заслоняя оперативный простор.

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-1

Насчет ГАЗ 3111 не так всё просто, авто стоило дорого из-за того, что не было запущено конвейерное производство, была собрана пилотная партия — по сути прототипы, а когда на завод пришёл Дерипаска со своей командой, то все проекты закрыли, хотя 3111 была переходная модель к более совершенным 3103 и 3104.

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+4
Vasily

Все так кроме одного. ГАЗ 3111 не был переходной моделью к 3103 и 3104. Два прототипа 3103 и 3104 были собраны в 1998г. Одна машина переднеприводная, вторая — полноприводная. Для ГАЗа эта конструкция оказалась не преподъемная, т.к. все узлы были оригинальные. Спустя некоторое время проект был закрыт и решено было начать проектировать автомобиль с бОльшиму количеством переходящих узлов и агрегатов. Двигатель ЗМЗ 406, КПП от Волги и задний мост определили концепцию будущего автомобиля ГАЗ 3111. При этом передняя подвеска от 3103/3104 заимствована не была т.к. 3104 готовилась в том числе под V-образный двигатель. При этом верхний рычаг подвески был очень короткий и качался на паре скольжения/качения. Такую концепцию автомобиля для массового потребителя использовать было нельзя.

Таким образом никакого плавного перехода от 3111 к 3103/3104 быть не могло.

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+1
Vasily

3111 и 3103/04 это совсем разные авто. абсолютно. не было даже намека на переходность.

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+1

Список этот на 83 года раньше замутили, чем век закончился...непорядок.

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-6

В smart roadster'е нет никакого смысла, т.к. есть mazda mx-5.

Так же пророчу, что четырехместный smart forfour скоро прекратит производиться.

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0

Tribeca хорошая машина, мощная, комфортная, надёжная и их у нас ездит не так уж и мало, провал видимо случился из-за рынка США, где у людей особенно развит стадный инстинкт в плане покупки автомобилей, Трибеке просто не повезло, видимо ещё и реклама была слабая.

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+1
Andrey

Особо развит стадный инстинкт в России. Только у нас такое стадо риосолярисов и иже с ними

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+4
Andrey

Все положительные качества перечёркивает то, что Tribeca общепризнанный автоурод не раз попадавший в топ автоуродов публикуемых разными СМИ.

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0

Кадилак на базе 9–3, а не 9–5. А вот 9–4 жалко. Он вроде бы лучше, чем srx получился.

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0