Самые провальные автомобили XXI века

Ни интерес публики на автосалонах, ни сногсшибательный дизайн, ни даже восторженные оценки журналистов вовсе не гарантируют автомобилю коммерческий успех. А ведь ради этого, в первую очередь, автомобиль и делают, вкладывая в новинку силы, время и миллионы. В списке неудачников нынешнего века модели из США, Европы (включая нашу страну) и даже Японии. Кто из нас не ошибается…

Самые провальные автомобили XXI века Тринадцать самых удачных и долгие годы пользовавшихся спросом моделей отечественного автопрома вы найдете по этой ссылке.

Фото и истории машин с трудной судьбой — тут.

Фотогалерея самых причудливых автомобилей — здесь. Фото: «За рулем» и компании-производители