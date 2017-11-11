Что мне будет за разворот/поворот через сплошную?

В Правилах дорожного движения указано, что водитель обязан знать и соблюдать требования ПДД, сигналов светофоров, знаков и разметки. И вроде бы все знают о запрете пересекать сплошную линию, разделяющую транспортные потоки, однако иногда все же действуют не по правилам.

Напомню еще раз, что горизонтальная разметка (а именно она наносится на дороге), которая разделяет транспортные потоки противоположных направлений, бывает двух видов. Это разметка 1.1 и 1.3. Первая наносится на дорогах двухполосных, вторая — на дорогах с четырьмя и больше полосами в обоих направлениях (так называемая двойная сплошная). При этом не стоит забывать и про временную разметку, которую наносят при ремонтных работах. И такая сплошная может быть оранжевого цвета. Ее пересекать также нельзя. Об этом нам говорит приложение №2 к Правилам дорожного движения.

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А что будет, если развернуться или повернуть налево через сплошную линию?

Судите сами, В Кодексе об административных правонарушениях прописана ответственность за подобный маневр. Причем суровость наказания зависит от условий маневра. Так, если вы сразу же повернули налево или развернулись, то накажут вас по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ (штраф от одной тысячи до полутора тысяч рублей). Если перед поворотом или разворотом какое-то время проехали по встречной полосе, то это уже часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ и пятитысячный штраф или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Попадетесь повторно за подобное нарушение (в течение года после первого), останетесь без прав на год. А при фиксации камерой, получите «письмо счастья» на пять тысяч. Пересекли сплошную, объезжая препятствие? В этом случае накажут вас по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ — штраф от тысячи до полутора.

Как видите, наказания достаточно серьезные. Да и не в наказаниях, в принципе, дело. Стоит ли подвергать опасности себя и других водителей? Уверен, нет. Такое трюкачество может стать причиной лобового столкновения, ведь водители встречных автомобилей не ожидают от вас подобного маневра.