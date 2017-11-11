Что мне будет за разворот/поворот через сплошную?

Напомню еще раз, что горизонтальная разметка (а именно она наносится на дороге), которая разделяет транспортные потоки противоположных направлений, бывает двух видов. Это разметка 1.1 и 1.3. Первая наносится на дорогах двухполосных, вторая — на дорогах с четырьмя и больше полосами в обоих направлениях (так называемая двойная сплошная). При этом не стоит забывать и про временную разметку, которую наносят при ремонтных работах. И такая сплошная может быть оранжевого цвета. Ее пересекать также нельзя. Об этом нам говорит приложение №2 к Правилам дорожного движения.
А что будет, если развернуться или повернуть налево через сплошную линию?
Судите сами, В Кодексе об административных правонарушениях прописана ответственность за подобный маневр. Причем суровость наказания зависит от условий маневра. Так, если вы сразу же повернули налево или развернулись, то накажут вас по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ (штраф от одной тысячи до полутора тысяч рублей). Если перед поворотом или разворотом какое-то время проехали по встречной полосе, то это уже часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ и пятитысячный штраф или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Попадетесь повторно за подобное нарушение (в течение года после первого), останетесь без прав на год. А при фиксации камерой, получите «письмо счастья» на пять тысяч. Пересекли сплошную, объезжая препятствие? В этом случае накажут вас по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ — штраф от тысячи до полутора.
Как видите, наказания достаточно серьезные. Да и не в наказаниях, в принципе, дело. Стоит ли подвергать опасности себя и других водителей? Уверен, нет. Такое трюкачество может стать причиной лобового столкновения, ведь водители встречных автомобилей не ожидают от вас подобного маневра.
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