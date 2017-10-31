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ГОТОВЬ КРЫШУ К ЗИМЕ
М. Жидков, Нижний Новгород
Обнаружил, что у моей Короллы в сильные морозы после длительного прогрева салона с потолка через плафон освещения струйкой начинает стекать вода. Я нашел оригинальный выход из этой ситуации: снял обшивку потолка и покрыл его самоклеящейся шумоизоляцией. Результат успел проверить прошлой зимой: течи больше не наблюдалось. Заодно и стук капель дождя по крыше теперь едва слышен.
КЛАДОВКА И СПАЛЬНЯ
Ф. Галеев, Туймазы
В багажнике моего кроссовера Renault Duster 4×2 не предусмотрены ниши для мелочевки. Я решил разместить мелкие вещи под полом багажника.
Для этого сделал раму размером 900×970 мм из доски сечением 30×75 мм и прикрепил ее к штатным кольцам для фиксации багажа. Из фанеры толщиной 10 мм вырезал верхнюю крышку размером 940×990 мм и распилил ее пополам. Все поверхности оклеил карпетом. Убил сразу двух зайцев: дополнительная вставка не только стала дополнительным местом хранения мелочевки, но и приподняла пол багажника — и теперь при сложенных спинках заднего сиденья получается ровная двухметровая «кровать».
НАУКА О КОНТАКТАХ
Н. Перкулимов, Пенза
В автомобилях ВАЗ десятого семейства в корпусах задних фонарей установлены гибкие платы. Со временем они выгибаются, в результате между лампой и платой пропадает контакт. Чтобы не менять платы, паяльником напаиваю капельку припоя на центральный контакт лампочки. Увеличенная высота контакта гарантирует надежное соединение. Если лампа не защелкивается в патроне, то надфилем немного стачиваю контакт и вновь примеряю. С собой всегда вожу пару-тройку доработанных ламп. И даже устанавливал их на другие автомобили с фонарями схожей конструкции.
ОТКРЫЛСЯ ЛЮК
И. Болдов, Калининградская область
Многие автовладельцы сталкиваются с трудностями при замене ламп в противотуманных фарах: приходится снимать грязезащитные щитки, а иногда и подкрылки. Для своего автомобиля Chevrolet Niva я приобрел в магазине водной техники два ревизионных лючка, врезал их в подкрылки напротив противотуманных фар и закрепил саморезами. Теперь при замене ламп достаточно повернуть колёса и открутить крышку. Рука легко проходит в лючок вместе с лампой. Для пущей эстетики можно покрасить лючки в черный цвет.
ЗАКОННАЯ ТОНИРОВКА
С. Митин, Архангельская область
Приобрел автомобиль Kia Rio 2016 года выпуска и сразу обратил внимание на то, что в темное время суток подсветка приборов светит слишком ярко — слепит, а регулятора яркости освещения нет (его устанавливают на машины в богатых комплектациях. - Прим. ред.) Я прибегнул к простому и недорогому способу: затонировал комбинацию приборов, подобрав пленку с таким светопропусканием, чтобы приборы было видно как днем, так и ночью. Демонтаж и монтаж козырька трудностей не вызвали — крепится на клипсах.
ПРОТИВ ГРЯЗИ
Н. Аитов, Орск
В автомобилях ZAZ Chance резиновый коврик переднего пассажира закрывает не всю площадь напольного покрытия. Ворс под правой ногой истирается и пачкается. Я нашел выход, прикрепив липучкой с микрокрючками лоскут кожи. Таким способом можно защитить ворс и в других автомобилях — надо только выкройку соответствующую сделать.
Призы авторам нашей подборки:
- дневные ходовые огни фирмы Osram
- спасательный фонарь «7 в 1» компании AirLine
- мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА•ч компании Heyner
- канистра масла ZIC компании SK Lubricants
- канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»
- набор автокосметики ASTROhim
Каждый читатель может присылать свои советы на электронную почту exp@zr.ru. Не забывайте прилагать иллюстрации.
Фото: авторы советов
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