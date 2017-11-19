Ижевские автомобили, о которых вы и не знали

Ижевск мог стать автомобильным городом давным-давно, а в начале 1930-х даже конкурировал за звание третьей автомобильной столицы СССР с Горьким. Через три с половиной десятилетия автозавод в Удмуртии все-таки появился. Но не для производства собственных конструкций, а для выпуска упрощенных Москвичей.
- Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
- Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
- Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
- а малоизвестных моделей марки Москвич — тут.
Фото: из архива автора
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