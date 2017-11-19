Ижевские автомобили, о которых вы и не знали

Судьба Ижевского завода была сложной. Тем не менее в былые времена там тоже пытались делать оригинальные, а иногда и очень интересные автомобили.

Ижевск мог стать автомобильным городом давным-давно, а в начале 1930-х даже конкурировал за звание третьей автомобильной столицы СССР с Горьким. Через три с половиной десятилетия автозавод в Удмуртии все-таки появился. Но не для производства собственных конструкций, а для выпуска упрощенных Москвичей.

Ижевские автомобили, о которых вы и не знали

  • Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
  • Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
  • Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
  • а малоизвестных моделей марки Москвич — тут.

Фото: из архива автора
Ижевские автомобили, о которых вы и не знали
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (19)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые