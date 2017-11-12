В Правилах дорожного движения, казалось бы, прописаны все возможные случаи, чтобы передвигаться без нарушений. Но в реальности порой встречаются тупиковые ситуации. Вот одна из них.

Достаточно типичный случай: вы едете по двухполосной дороге (одна полоса в одном направлении, другая в обратном, встречные направления разделены сплошной линией разметки, справа по ходу движения — обочина и тротуар) и вдруг упираетесь в застывшие на дороге автомобили после ДТП. Как объехать препятствие?

Давайте рассмотрим варианты.

Для начала обратимся к тексту ПДД и посмотрим, что является препятствием.

Препятствие — неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе.

Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил.

Машины после аварии под этот термин вполне подходят. А можно ли их объехать в этом случае, не нарушая ПДД?

Выезжать на встречную полосу в этом случае запрещено пунктом 9.1(1), который появился в Правилах этим летом. Хотя и раньше такой маневр был под запретом, просто сейчас запрет прописали более детально.

Объехать по обочине? Тоже не вариант, пункт 9.9 Правил запрещает такой маневр. Есть, правда, один нюанс. Пункт 12.1 ПДД допускает остановку на обочине. Поэтому можно немного схитрить. Съехать на обочину, остановиться, можно даже выйти из машины и посочувствовать пострадавшим. Ну а затем продолжить движение.

Если ширина обочины не позволяет совершить такой маневр, то остается объехать по тротуару. Но и этого делать нельзя. Запрет установлен все тем же пунктом 9.9.

Формально, движение по любой траектории является нарушением и карается штрафом. Траектория 1 — часть 3 статьи 12.15 КоАП, штраф 1000–1500 рублей. Траектория 2 — часть 1 статьи 12.15 КоАП, штраф 1500 рублей. Траектория 3 — часть 2 статьи 12.15 КоАП, штраф 2000 рублей.

Может быть, сдать назад? Так вряд ли вы далеко отъедете. Ведь движение задним ходом запрещено на перекрестках, пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах и эстакадах, на ж/д переездах, там, где ограничена видимость и в местах остановок общественного транспорта. То есть уедете вы явно недалеко.

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Если препятствием являются машины, попавшие в аварию, можно подождать, пока участники происшествия вспомнят о своих обязанностях и переставят машины на обочину. Ведь пункт 2.6.1 Правил именно этого и требует. Правда, машины могут быть сильно повреждены, и оттащить их нет никакой возможности. Да и потом, вместо них на дороге может оказаться все что угодно — яма, куча снега... Остается ждать приезда ДПС. Но сколько на это уйдет времени — несколько минут или час? Так, может, объехать аккуратно по указанным траекториям?

А если за препятствие вы примете автобус или троллейбус на остановке (когда нет парковочного кармана и проехать невозможно), то в этом случае применяться будет уже часть 4 статьи 12.15 КоАП, предусматривающая штраф 5000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Ведь остановившийся для посадки-высадки пассажиров общественный транспорт препятствием не считается.

Это с одной стороны. А с другой, нормальный инспектор ДПС просто не имеет права заниматься оформлением штрафов в такой ситуации. Его главная задача — предупреждать правонарушения и обеспечивать беспрепятственный проезд. Поэтому, если появится инспектор, то действуем по его указаниям. Если инспектора нет, то единственный вариант — объехать препятствие. К примеру, по траектории 1. Конечно же, убедившись в безопасности. Но помните, что ПДД это запрещают. Да и подставы со стороны ГИБДД тоже иногда бывают.