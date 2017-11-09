Фургон Fiat Ducato: новые (сниженные) цены и модификации

В 2016 году российский рынок легких коммерческих автомобилей остался на уровне 2015‑го: было продано около 92 тысяч машин. В начале текущего года мы предположили, что рынок достиг дна и будет расти. Так и оказалось: за семь месяцев продано 58,4 тысячи автомобилей — на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2016‑го. Почти все лидеры рынка из первой десятки показали рост. Исключение — бренд Fiat Professional: продажи упали на 28%.
Чтобы выправить ситуацию, российский офис «грузового» Фиата запустил летом новую лизинговую программу и снизил цены в среднем на 7% (хотя это надо было сделать раньше).
Данные меры принесли плоды — реализация осенью увеличилась. Но главное — это новые модификации бестселлера Ducato полной массой до двух с половиной тонн: им разрешено выезжать за пределы грузового каркаса Москвы.
Напомню, грузовой каркас — это сеть из основных улиц (сейчас их 274 в Северном, Восточном и Северо-Восточном округах столицы), по которым разрешено двигаться машинам полной массой свыше двух с половиной тонн и с пометкой в свидетельстве о регистрации: «грузовой». Выезжать за пределы грузового каркаса таким машинам разрешено только при наличии разрешения, в противном случае — штраф 5000 рублей.
Новых версий Ducato три: со средней колесной базой и низкой крышей (1 570 000 рублей), со средней колесной базой и средней крышей (1 620 000 рублей), с длинной колесной базой и средней крышей (1 684 000 рублей). Объем грузового отсека — 10,0, 11,5 и 13,0 м³ соответственно.
Самый универсальный — первый вариант. При высоте 2250 мм такой фургон может заезжать на подземные паркинги и в зоны разгрузки, куда высоким автомобилям путь заказан. Расплата за свободу передвижения — уменьшенная с 820 до 520 кг грузоподъемность, но для большинства случаев этого достаточно.
Все поступающие к нам Ducato оснащают рядным четырехцилиндровым 130‑сильным дизелем Iveco F1A (130 MultiJet II) с непосредственным впрыском. Мотор отвечает нормам Евро‑4, а со следующего года будет соответствовать и Евро‑5 благодаря новой прошивке, сажевому фильтру и доработанной системе рециркуляции отработавших газов EGR с электронным управлением. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая.
С января будущего года в Европе выходит Ducato с приводом на все колеса. Вопрос поставки таких машин в Россию пока открыт. Думаю, всё дело в цене. Ведь на заводе Sevel в итальянском регионе Абруцци, на котором выпускают все Ducato и братьев‑близнецов Citroen Jumper и Peugeot Boxer, с конвейера сходят только моноприводные версии. Для переделки трансмиссии автомобили отправляют во Францию, на завод Dangel. Сложная логистика и доработка увеличат цену автомобиля тысяч на четыреста-пятьсот. Многие ли захотят такой? Придется выбирать из уже доступных на нашем рынке версий, благо есть из чего.
FIAT DUCATO: МОДИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ
|
Колесная база
|
Крыша
|
Полная масса, т
|
Объем грузового отсека, м³
|
Грузоподъемность, кг*
|
Цена, руб.
|
короткая
|
низкая
|
2,5
|
8,0
|
560
|
1 505 000
|
3,5
|
8,0
|
1035
|
1 855 000
|
3,51
|
8,0
|
1065
|
1 705 000
|
средняя
|
2,8
|
9,5
|
860
|
1 610 000
|
3,5
|
9,5
|
1535
|
1 860 000
|
средняя
|
низкая
|
2,5
|
10,0
|
520
|
1 570 000
|
2,8
|
10,0
|
820
|
1 680 000
|
средняя
|
2,5
|
11,5
|
495
|
1 620 000
|
2,8
|
11,5
|
795
|
1 720 000
|
3,5
|
11,5
|
1500
|
1 930 000
|
3,51
|
11,5
|
1510
|
1 825 000
|
длинная
|
средняя
|
2,5
|
13,0
|
445
|
1 684 000
|
2,8
|
13,0
|
745
|
1 805 000
|
3,5
|
13,0
|
1450
|
2 010 000
|
3,51
|
13,0
|
1460
|
1 945 000
|
высокая
|
3,5
|
15,0
|
1425
|
2 055 000
|
3,51
|
15,0
|
1435
|
1 990 000
|
длинная
|
средняя
|
3,5
|
15,0
|
1365
|
2 045 000
|
4,0
|
15,0
|
1820
|
1 945 000
|
высокая
|
3,5
|
17,0
|
1335
|
2 080 000
|
4,0
|
17,0
|
1790
|
2 035 000
|
Fiat Ducato Standard Van MWB H1 25 (средняя колесная база, низкая крыша)
Длина/ширина/высота/база 5413/2050/2254/3450 мм
Объем грузового отсека 10 м³
Грузоподъемность 520 кг
Снаряженная/полная масса 1975/2495 кг
Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2287 см³; 96 кВт/130 л.с. при 3600 об/мин; 320 Н·м при 1800 об/мин
Максимальная скорость 150 км/ч
Топливо/запас топлива ДТ/90 л
Расход топлива: смешанный цикл 7,3 л/100 км
Трансмиссия передний привод; М6
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