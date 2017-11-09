Фургон Fiat Ducato: новые (сниженные) цены и модификации

В России начали продавать новые модификации фургона Fiat Ducato полной массой до двух с половиной тонн. Им разрешено выезжать за пределы грузового каркаса Москвы.

Fiat Ducato
Fiat Ducato

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Наиболее массовый вариант Ducato — со средней крышей и средней колесной базой.
Наиболее массовый вариант Ducato — со средней крышей и средней колесной базой.

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В 2016 году российский рынок легких коммерческих автомобилей остался на уровне 2015‑го: было продано около 92 тысяч машин. В начале текущего года мы предположили, что рынок достиг дна и будет расти. Так и оказалось: за семь месяцев продано 58,4 тысячи автомобилей — на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2016‑го. Почти все лидеры рынка из первой десятки показали рост. Исключение — бренд Fiat Professional: продажи упали на 28%.

Чтобы выправить ситуацию, российский офис «грузового» Фиата запустил летом новую лизинговую программу и снизил цены в среднем на 7% (хотя это надо было сделать раньше).

Данные меры принесли плоды — реализация осенью увеличилась. Но главное — это новые модификации бестселлера Ducato полной массой до двух с половиной тонн: им разрешено выезжать за пределы грузового каркаса Москвы.

Ducato выпускают не первый год, тем не менее салон выглядит современно. Барахольщиков привлечет множество ниш и карманов. За доплату предлагают мультимедиасистему с навигацией.
Ducato выпускают не первый год, тем не менее салон выглядит современно. Барахольщиков привлечет множество ниш и карманов. За доплату предлагают мультимедиасистему с навигацией.

Напомню, грузовой каркас — это сеть из основных улиц (сейчас их 274 в Северном, Восточном и Северо-Восточном округах столицы), по которым разрешено двигаться машинам полной массой свыше двух с половиной тонн и с пометкой в свидетельстве о регистрации: «грузовой». Выезжать за пределы грузового каркаса таким машинам разрешено только при наличии разрешения, в противном случае — штраф 5000 рублей.

Новых версий Ducato три: со средней колесной базой и низкой крышей (1 570 000 рублей), со средней колесной базой и средней крышей (1 620 000 рублей), с длинной колесной базой и средней крышей (1 684 000 рублей). Объем грузового отсека — 10,0, 11,5 и 13,0 м³ соответственно.

Самый универсальный — первый вариант. При высоте 2250 мм такой фургон может заезжать на подземные паркинги и в зоны разгрузки, куда высоким автомобилям путь заказан. Расплата за свободу передвижения — уменьшенная с 820 до 520 кг грузоподъемность, но для большинства случаев этого достаточно.

Сниженная до двух с половиной тонн полная масса позволяет Ducato въезжать в центр столицы, а уменьшенная до 2250 мм высота — на подземные паркинги.
Сниженная до двух с половиной тонн полная масса позволяет Ducato въезжать в центр столицы, а уменьшенная до 2250 мм высота — на подземные паркинги.

Все поступающие к нам Ducato оснащают рядным четырехцилиндровым 130‑сильным дизелем Iveco F1A (130 MultiJet II) с непосредственным впрыском. Мотор отвечает нормам Евро‑4, а со следующего года будет соответствовать и Евро‑5 благодаря новой прошивке, сажевому фильтру и доработанной системе рециркуляции отработавших газов EGR с электронным управлением. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая.

С января будущего года в Европе выходит Ducato с приводом на все колеса. Вопрос поставки таких машин в Россию пока открыт. Думаю, всё дело в цене. Ведь на заводе Sevel в итальянском регионе Абруцци, на котором выпускают все Ducato и братьев‑близнецов Citroen Jumper и Peugeot Boxer, с конвейера сходят только моноприводные версии. Для переделки трансмиссии автомобили отправляют во Францию, на завод Dangel. Сложная логистика и доработка увеличат цену автомобиля тысяч на четыреста-пятьсот. Многие ли захотят такой? Придется выбирать из уже доступных на нашем рынке версий, благо есть из чего.

FIAT DUCATO: МОДИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

Колесная база

Крыша

Полная масса, т

Объем грузового отсека, м³

Грузо­подъем­ность, кг*

Цена, руб.

короткая

низкая

2,5

8,0

560 

1 505 000

3,5

8,0

1035 

1 855 000

3,51

8,0

1065 

1 705 000

средняя

2,8

9,5

860 

1 610 000

3,5

9,5

1535 

1 860 000

средняя

низкая

2,5

10,0

520 

1 570 000

2,8

10,0

820 

1 680 000

средняя

2,5

11,5

495 

1 620 000

2,8

11,5

795 

1 720 000

3,5

11,5

1500 

1 930 000

3,51

11,5

1510 

1 825 000

длинная

средняя

2,5

13,0

445 

1 684 000

2,8

13,0

745 

1 805 000

3,5

13,0

1450 

2 010 000

3,51

13,0

1460 

1 945 000

высокая

3,5

15,0

1425 

2 055 000

3,51

15,0

1435 

1 990 000

длинная
(увеличенная габаритная длина)

средняя

3,5

15,0

1365 

2 045 000

4,0

15,0

1820 

1 945 000

высокая

3,5

17,0

1335 

2 080 000

4,0

17,0

1790 

2 035 000
*Включая водителя.

Fiat Ducato Standard Van MWB H1 25 (средняя колесная база, низкая крыша)

Длина/ширина/высота/база 5413/2050/2254/3450 мм

Объем грузового отсека 10 м³

Грузоподъемность 520 кг

Снаряженная/полная масса 1975/2495 кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2287 см³; 96 кВт/130 л.с. при 3600 об/мин; 320 Н·м при 1800 об/мин

Максимальная скорость 150 км/ч

Топливо/запас топлива ДТ/90 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,3 л/100 км

Трансмиссия передний привод; М6

Фото: Fiat
Фургон Fiat Ducato: новые (сниженные) цены и модификации
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