Пытаемся заглянуть в головы маркетологов марки SsangYong, сравнивая долгожданный Tivoli с конкурентами.

Renault Kaptur, Hyundai Creta, SsangYong Tivoli, Nissan Juke, Ford EcoSport

Российские продажи кроссовера SsangYong Tivoli стартовали 25 января 2017 года. Если не верите — откройте поисковик и поройтесь в новостях. В тот холодный день представители компании-дистрибьютора явили журналистам маленькое чудо: ради того, чтобы сдернуть покрывало с долгожданного кроссовера и объявить о возвращении южнокорейского бренда на российский рынок, в Москву прилетел президент SsangYong Motor Company — господин Чхве Чон Сик.

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О машине посудачили несколько дней, и интерес в одночасье угас. Ее не рекламировали по телевизору, не продвигали через прессу и не вешали на билборды. Мы хотели познакомиться с Tivoli поближе, но нас пичкали завтраками: будет доступен в конце марта, в начале апреля, в середине июля… Спустя девять месяцев со старта продаж момент истины наконец-то настал.

Тем временем на российский рынок успел вернуться Nissan Juke. Ради интереса мы подключили «возвращенца» к сравнению, но основными конкурентами для Tivoli выбрали абсолютных лидеров рынка — кроссоверы Hyundai Creta, Renault Kaptur и Ford EcoSport.

Все участники теста оснащены 1,6‑литровыми атмосферниками мощностью от 114 до 128 сил и автоматическими трансмиссиями. Привод — на передние колеса. Цена каждого — около миллиона двухсот тысяч рублей.

Получить удовольствие от Каптюра на асфальте непросто: у него переутяжеленный руль, а двигатель будто бы в ссоре с вариато­ром. Хотя у аналогичных агрегатов Джука любовь. Потенциал Renault раскрывается на неровной дороге: энергоемкость подвески потрясающая.

Renault Kaptur Разработан российским инженерным центром Renault. Показан 30 марта 2016 года в Москве. Несмотря на визуальное сходство с европейской моделью, в техническом плане имеет с ней мало общего и базируется на платформе B0, являясь, по сути, перелицованным Дастером. Производится на заводе «Автофрамос». ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.6 (114 л.с.) — от 879 000 руб.

2.0 (143 л.с.) — от 1 074 990 руб. Creta с 1,6‑литровым мотором не быстра, но 6-ступенчатый автомат неплохо ладит с мотором. Управляемость не назвать азартной, однако обратной связи по рулю достаточно. Подвеска всеядна — нужно постараться, чтобы заставить ее сработать на отбой.

Hyundai Creta Дебют состоялся в июне 2014 года. Базируется на платформе Соляриса второго поколения. На некоторых рынках продается под именами ix25 и Cantus. В августе 2016 года сборку наладили на заводе «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» под Санкт-Петербургом. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.6 (123 л.с.) — от 799 900 руб.

2.0 (150 л.с.) — от 1 144 900 руб. На трассе Tivoli расстраивает не слишком информативным рулем и уступает тройке лидеров в энергоемкости подвески. При этом предельные возможности связки мотор — автомат впечатляют.

SsangYong Tivoli Премьера состоялась в Сеуле в январе 2015 года. Tivoli — первая модель, выпущенная компанией SsangYong под крылом индийского концерна Mahindra & Mahindra. Имя машине дали в честь одноименного итальянского курорта. На российский рынок Tivoli экспортируют из Южной Кореи. В линейке есть модификация XLV, отличающаяся увеличенным на 235 мм задним свесом. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.6 (128 л.с.) — от 990 000 руб. Juke самый проворный в квинтете. В его активе острое шасси и отлично настроенная связка мотор — вариатор. Подвеска не столь всеядна, как у троицы Крета-Экоспорт-Каптюр, но в большинстве ситуаций ее энергоемкости хватает.

Nissan Juke Представлен на Женевском автосалоне в марте 2010 года. Построен на платформе Nissan V, которую разделяет с Микрой четвертого поколения и электрическим хэтч­беком Leaf. В мае 2016 года ушел с российского рынка и вернулся лишь в июле 2017 года. Кроссоверы для нашей страны производят в Великобритании. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.6 (117 л.с.) — от 1 099 000 руб. Ford EcoSport — редкое сочетание непробиваемой подвески и интересной, живой управляемости. Его 1,6‑литровый мотор хорош, но преселектив PowerShift порой допускает грубоватые переключения вниз.

Ford EcoSport Кроссовер на платформе Фиесты шестого поколения представили в январе 2012 года на мотор-шоу в Нью-Дели. Сначала производство наладили в Бразилии, Индии, Китае и Таиланде. Во второй половине 2014 года сборкой занялся завод Ford Sollers в Набережных Челнах. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.6 (122 л.с.) — от 930 000 руб.

2.0 (140 л.с.) — от 1 145 000 руб.

Я люблю это*

*Если прочитать слово «Tivoli» задом наперед, получится «I love it». Корейцы этим гордятся.

Система стабилизации, боковые подушки безопасности, климат-контроль и камера заднего вида. Все эти опции недоступны российским Tivoli — в принципе, от слова «совсем». За 1 199 000 рублей немногочисленные дилеры предлагают стать обладателем машины в топовой комплектации Original — с единственной подушкой безопасности и необходимостью ковырять ключом в личинке дверного замка. Всё это кажется глупой и неудачной шуткой. И я даже затрудняюсь ответить, грустно мне или весело.

Несмотря на то что Tivoli — свежий автомобиль, его приборы — типичная «корея» старой школы. Оцифровка — по окружности, как на автомобилях Skoda. Русифицировать трип-компьютер за прошедший год так и не удосужились.

Колесики, отвечающие за обогрев передних сидений, удобны. USB-порт на тестовой машине почему-то не работал.

Одна подушка безопасности, пластмассовый руль... Так выглядит интерьер топового Tivoli за 1 199 000 рублей. Если вы всё еще заин­тересованы этой машиной, вас не отпугнет ни эргономика, ни отделка. С ними, кстати, всё более-менее. Наша машина — предсерийная. Товарным Tivoli в этой комплектации положена аудиосистема с шестью динамиками и поддержкой Bluetooth.

Рулевой пульт управления аудиосистемой доступен даже базовым Tivoli без оной. Удастся ли подружить с ним самостоятельно установленную?

Клавиша в районе левого водительского колена отвечает за выбор одного из ездовых режимов: Eco, Winter или Power. По умолчанию активирован «дефолтовый» Normal. В нем отклики на акселератор самые здравые.



Грустно — потому что машина неплохая. Tivoli аккуратно собран как снаружи, так и внутри. Двери закрываются с равномерным усилием, салон не пахнет фенолом.

Если бы не российские маркетологи, отвечавшие за формирование комплектаций и лишившие передние сиденья регулировки по высоте, здесь можно было бы устроиться ничуть не хуже, чем в Крете. Профиль водительского сиденья даже удачнее. А до чего хорош руль с приливами под «картинговый» хват!

Климат-контроль Tivoli не полагается — только кондиционер. Кнопки на консоли расположены в хаоти­чном порядке, а работает система заметно грубее, чем у конкурентов.

Узкая клавиша справа от кнопки аварийки позволяет изменять усилие на руле.



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В отличие от конкурентов, усилие на этом руле можно регулировать. Тонкая красная клавиша справа от кнопки аварийки позволяет выбрать один из пресетов электроусилителя — Comfort, Normal или Sport. Если бы мне предложили выбрать один из них на всю жизнь, остановился бы на последнем.

В «комфорте» и «нормале» обратной связи по рулю маловато. А вот спортивный режим — что надо. При этом крутить руль на парковке по-прежнему нетяжело.

На низах Tivoli настолько проворен, что хочется выйти и поискать под капотом турбину. Он очень живо откликается на акселератор, автомат своевременно подсовывает нужные передачи. От неожиданности ловишь временный кайф. Но стоит угодить в рваный трафик — и эйфория проходит.

Багажник Tivoli мал, к тому же лишен банальной полки.

Сгладить впечатление скромности объема не помогает даже аккуратный органайзер под фальшполом.

Диск докатки зачем-то выкрасили в голубой. Видимо, чтобы мотивировать владельца поскорее отремонтировать основное колесо.



Автомобиль начинает дергаться, как неврастеник, показывая водителю, что его создатели не слишком напрягались в попытках подружить двигатель с неплохой 6-ступенчатой гидромеханикой Aisin.

За исключением пробочной дерготни, ругать Tivoli за ездовой комфорт совершенно не хочется. Подвеска адекватно отрабатывает подавляющее большинство дорожных дефектов, шумоизоляция — на уровне основных конкурентов. Да и плавность хода вполне достойная даже на грунтовках.

Главная задача вне асфальта — не оторвать бампер и не сесть на днище. Клиренс — всего 145 мм, точь-в‑точь как у лифтбека Skoda Octavia.

Но, повторю еще раз, главная беда российских Tivoli в другом.

Штатная пластиковая защита доставшегося нам Tivoli в паре мест держалась на пластиковых хомутах. Неудивительно, если учесть, что до земли всего 145 мм. И это кроссовер?

Если верить статистике, за девять месяцев дилерам SsangYong удалось продать в России около пятидесяти таких кроссоверов. И вина за этот провал лежит на плечах маркетологов. Ведь на родине, в Южной Корее, спрос на Tivoli высокий. Да и в Европе дела идут неплохо.

Ре беноль — мажор?

После ущербной «отмычки» Tivoli реношная ключ-карта вселяет уверенность и рождает надежду. Вот он, нормальный автомобиль, спроектированный в России и для России. С гигантским для кроссовера клиренсом 205 мм и достойным уровнем оснащения. Да еще и по разумной цене. За тестовый Kaptur в комплектации Extreme дилеры «ромбов» просят 1 124 990 рублей — это самый доступный кроссовер в нашей компании. С четырьмя подушками безопасности, системой стабилизации, камерой заднего вида и кожаным салоном. Крутяк?

На фотографиях интерьер Каптюра смотрится куда выигрышнее, чем в жизни. Пластик панели даже не пытается выглядеть дорого, селектор коробки люфтит… Ситуацию спасает удачный руль с пухлым ободом да неплохая мультимедиасистема с 7-дюймовым экраном.

Цифровой спидометр классный. Остальное — нет. Шрифт трип-компьютера просто чудовищен, в колодце тахометра бушует «метеоритный дождь».

Климатический блок красив, но тактильно «дешев» и небезупречен логически. Например, горящая лампочка на клавише кондиционера означает, что он выключен. Впрочем, работает установка нормально.

Некоторые клавиши разработчики располагали явно по остаточному принципу. Эти поселили в интерьерном гетто — в слепой зоне около ручника.



Kaptur в двухцветном окрасе собирает все возможные «лайки». Спросите прохожих, какой автомобиль выглядит дороже прочих, - и Renault будет в лидерах. Жаль только, по другую сторону порога Kaptur вызывает совсем другие эмоции. Кожаное кресло на поверку оказывается самым аморфным и скользким, пластик передней панели — лоснящимся и откровенно дешевым даже на вид. Селектор вариатора лишен внятной индикации и неприятно люфтит вправо‑влево. Если бы не удачный руль с пухлым ободом и хорошая мультимедийная система, находиться здесь было бы совсем тоскливо.

«Трюм» Каптюра по объему практически не уступает багажнику Креты, однако здесь нет ни ремешков, ни крючков, ни подполья.

Инструмент и буксировочный крюк расположились в нишах за пластиковыми заглушками. Полноразмерная запаска — под днищем.



Руль тяжел даже после спортивной ­предустановки электроусилителя Tivoli. На парковке явно придется пользоваться второй рукой. Впрочем, в такой настройке есть и свои плюсы.

Во‑первых, Kaptur сверхнадежно держит прямую, даже если мчишь по загородной трассе на высокой скорости.

Во‑вторых, кожа на руле дольше сохранит товарный вид. На редакционной Крете с пробегом 30 000 км кожаная обшивка вступила в стадию облезания, и главный катализатор процесса — вращение баранки одной ладонью.

С вариаторами у меня давние счеты, но претензии к каптюровской связке мотор — коробка вполне объективны. Поскольку 1,6‑литровый двигатель Renault самый слабый в квинтете, для сколько-нибудь динамичного разгона его приходится постоянно крутить. При этом бесступенчатая трансмиссия, как и полагается, выводит мотор на пик мощности, и он начинает выть, прикидываясь раненым пылесосом.

Этот вокальный ансамбль способен довести до истерики кого хочешь. Единственный вариант избавиться от этой жести — ездить медленно.

Агрегаты Каптюра прикрывает стальная защита, под которой мы намерили 205 мм!

Беда в том, что и в городе — в крайне спокойных режимах — Kaptur не пленяет. В пробках вяло реагирует на акселератор и столь же вяло отзывается на нажатие педали тормоза. Рабочий ход левой педали живет где-то у салонного коврика — в самом низу. Владельцы Каптюров быстро привыкают к этой особенности, но ведь на других машинах привыкать ни к чему не надо. Противоречивый автомобиль. Будучи гламурным и привлекательным внешне, едет как валенок.

Но, безусловно, покупка Каптюра — более логичный шаг, нежели приобретение Tivoli. Этот автомобиль — лучшее, что случалось с платформой B0. Он хорошо оснащен, стоит разумных денег, неплохо подходит для езды на «дальняк» и даже в моноприводном варианте неплох на умеренном бездорожье.

И всё же, прежде чем купиться на утонченную внешность и подарить его жене, взгляните на конкурентов.

СЯДЕМ ВСЕ Любой автомобиль из нашей компании (Nissan Juke — в чуть меньшей степени) запросто может оказаться единственным в семье. А потому должен быть готов к любым испытаниям, даже к перевозке четырех пассажиров, не считая водителя. Чтобы оценить простор и удобство посадки на заднем сиденье, мы с коллегами поочередно сели в каждый кроссовер. Фотограф запротоколировал процесс на камеру, я записал ощущения в свой блокнот. Ах да! Водительское сиденье выставили по нашему испытателю Денису Панову — его рост 190 см. И в каждой машине он сидит «сам за собой». Поездка втроем на заднем сиденье Джука — натуральная пытка. В плечах катастрофически тесно — крайним пассажирам приходится сидеть вполоборота и пригибать голову, чтобы не биться о потолочные ручки. Запаса в коленях тоже нет — все мы дружно подпираем спинки передних сидений. Ford также не слишком рад троим гостям заднего ряда. Здесь вполне достаточно места для головы и чуть больше «воздуха» в коленях, однако скромная ширина салона заставляет выдох­нуть и не дышать. Плюс ко всему крайние пассажиры вынуждены сидеть на неудобной выштамповке подушки. Первый участник, в котором ­достаточно места в плечах, - Kaptur. Мы даже не слишком расстраиваемся, что после Форда потолок Renault чуть сильнее давит на голову. И хотя, несмотря на самую длинную в квинтете колесную базу, явного запаса в коленях нет, ехать втроем на заднем сиденье «француза» можно. SsangYong Tivoli еще лучше: просторно в плечах, между коленями и спинкой переднего кресла — четыре сантиметра запаса. А увереннее всех выступила ­ Creta — она чуть просторнее Tivoli во всех измерениях и далеко оторвалась от остальных. NISSAN JUKE

FORD ECOSPORT

RENAULT KAPTUR

SSANGYONG TIVOLI

HYUNDAI CRETA



Июльский джук

Брать или не брать в тест Nissan Juke? Мы размышляли над этим почти неделю. Дело в том, что, в отличие от остальной четверки, этого четырехколесного хипстера сложно представить в качестве единственной семейной машины на все случаи жизни. И всё же факт долгого отсутствия Джука на российском рынке (Nissan прекратил поставки в мае 2016 года и возобновил в июле 2017‑го) сыграл свою роль — берем! В конце концов, мы по нему просто соскучились.

Компактно сгруппированные приборы неплохо читаются. Дисплей трип-компьютера поначалу кажется перегруженным, но потом привыкаешь.

Нижний информационный блок на консоли — главная интерьерная фишка машины. С нажатием клавиш над дисплеем меняется предназначение каждой кнопки! В первом случае вы настраиваете климат-контроль, во втором — выбираете один из ездовых режимов.

Качеством материалов Juke затыкает за пояс любого из сегодняшних конкурентов. Эргономика — без особых вопросов. Единственная претензия — маловато «площадок» для мелочевки. В небольшой нише под консолью поместится не каждый смартфон.

Диагональ центрального тачскрина чуть больше, чем у Креты, - 5,8 дюйма. Однако даже изображение с камер системы кругового обзора воспринимается вполне адекватно. Кстати, эта система недоступна ни одной из тестовых машин, кроме Джука.

Плотная компоновка салона вынудила ниссановцев расположить клавиши обогрева сидений прямо под локтем. Не самое изящное решение, ­но и не сказать, что напрягает.



Скучать здесь есть по чему. На фоне остальных участников теста интерьер Джука — потрясающий. Мягкий «парящий» козырек панели приборов, качественная кожа на креслах и, конечно же, волшебный климатический блок с интерактивными кнопками. В Китае Juke продают под брендом Infiniti, и это не вызывает протеста. А теперь закройте глаза и попробуйте представить, как нужно поколдовать над Кретой, чтобы без стыда навесить на нее шильдик Genesis. Представили? Вот-вот!

Багажник Джука самый маленький, а его проем самый узкий. Тем не менее несколько дорожных сумок поместились без проблем. Под полом — докатка.



С точки зрения эргономики Juke неидеален, однако эпохальных провалов нет. Да, джойстик регулировки зеркал придется искать в районе левого колена, обогрев сидений включать правым локтем, а телефон «заваривать» в одном из подстаканников на туннеле, поскольку ниша под клювом консоли слишком мала. Но всё это несложно простить Ниссану за классные материалы отделки, неплохое сиденье и премиальное оснащение. В нашей машине за 1 288 000 рублей есть контроль мертвых зон и даже система кругового обзора.

Nissan Juke лишен штатной защиты, расстояние от поддона до земли не самое скромное — 185 мм.

Старт — и Juke весело срывается с места. Трудно представить, что двигатель и вариатор здесь каптюровские. Точнее, наоборот. Вот они, грамотные настройки софта! Конечно, лучшие динамические показатели Ниссана объясняются еще и меньшей массой (Juke на 40 кг легче Каптюра), но дело не только в ней. Двигатель и вариатор пребывают здесь в абсолютной гармонии, да и шумоизоляция значительно лучше: вариаторный гул в Ниссане не бесит.

А вот подвеска жесткая. И это палка о двух концах. С одной стороны, Juke вкусно рулится, с другой — имеет привычку в деталях рассказывать водителю и пассажирам о профиле дороги. Особенно это ощущается на грунтовках и мелкоамплитудных асфальтовых волнах. В общем, я с радостью выберу Juke для повсе­дневных поездок по городу, но едва ли захочу отправиться на нем в отпуск. Этот городской кроссовер по-своему очень хорош и способен дарить яркие эмоции, но вряд ли потянет на роль единственного в семье.

Всё впереди

Вы наверняка хоть раз слышали о прогерии. Это чрезвычайно редкая болезнь, вызванная генной мутацией и сопровождающаяся быстрым старением организма. Человек с прогерией стареет в несколько раз быстрее обычного и умирает от старости в 16–17 лет. И хотя это достаточно жесткое сравнение, среди автомобилей от прогерии явно страдает Ford EcoSport. Очень необычный малый. Автомобиль-ребенок, до боли похожий на взрослого.

Переднюю панель EcoSport унаследовал от Фиесты образца 2008 года. Тогда этот интерьер смотрелся обалденно, но сегодня нагромождение мелких кнопок выглядит ­наивно и выдает возраст.

Приборы Форда не назовешь красивыми, а трип-компьютер куцый. Но с информати­вностью порядок.

Климатический блок с мелкими кнопками не слишком удобен, шайбы люфтят и огорчают «дешевым» усилием. И всё же главную функцию «климат» выполняет добросовестно.

Цветной дисплей и, соответственно, камера заднего вида недоступны нынешним Экоспортам. Всё это появится на обновленных машинах, в следу­ющем году.



Он родился старым — с салоном от Фиесты образца 2008 года и соответствующим уровнем оснащения. Даже топовым Экоспортам сегодня недоступны ни камера заднего вида, ни банальный цветной экран мультимедиа. Нагромождение кнопок на центральной консоли выдает истинный возраст интерьера, да и с точки зрения эргономики второстепенных функций EcoSport далеко не идеал.

Однако Ford не раскисает и старается молодиться. У него замечательные, лучшие в нашем нынешнем тесте передние кресла. Есть обогрев руля — хотя крохотную кнопку его включения нужно искать в «пещере» центральной консоли буквально с лупой. В отличие от более молодого Каптюра, максимум которого — четыре подушки безопасности, старик Ford готов предложить семь, включая коленную. В общем, несмотря на все тяготы жизни и очень странную внешность с «опухолью»-запаской на пятой двери, EcoSport готов бороться.

Погрузочная высота фордовского багажника наименьшая: 640 мм против 730 мм у ближайшего конкурента.

Объем мог быть и больше — ведь полноразмерное запасное колесо висит на пятой двери.

Под фальш­полом — домкрат.



Первое, что замечаешь на шоссе, - это то, что EcoSport тих. Он не громче Джука и точно тише троицы Creta-Kaptur-Tivoli. Если ехать с постоянной скоростью и удерживать стрелку тахометра на 1500–2000 об/мин, самым громким окажется ветер, запутавшийся в боковых зеркалах.

Да и по части управляемости EcoSport хорош на любых дорогах и при любой скорости. Он любит поворачивать не меньше Джука, при этом по энергоемкости подвески гораздо ближе к Каптюру. Он бережно провезет вас через любые буераки. На нем можно не боясь ехать в Волгоград. С точки баланса управляемости и плавности хода EcoSport — лучшее предложение в классе.

Агрегаты Форда ничем не прикрыты. Клиренс под поддоном картера — 200 мм.

И всё же до победы в тесте Ford пока недотягивает. Его 122‑сильный мотор везет классно, но преселектив PowerShift в городской толчее не слишком тактичен при переключениях. Простор на задних сиденьях? Меньше мéста только в Джуке.

Вдобавок широкие передние стойки мешают естественному обзору.

Но свое последнее слово Ford еще не сказал. Буквально через пару месяцев в России должны стартовать продажи обновленного Экоспорта. С новым интерьером, камерой заднего вида. Если появятся версии без запаски на пятой двери, спрос пойдет в гору. Вот увидите.

ГОРОДСКИЕ ШРАМЫ Дорожный просвет — ключевой параметр. Но для городского кроссовера не менее важно расстояние от переднего бампера до земли. Нехитрый «бордюрный» тест показал, что за рулем Креты (270 мм), Джука (260 мм) и Каптюра (275 мм) можно навсегда забыть о страхе повредить бампер. А вот управляя Экоспортом (225 мм) и Tivoli (245 мм), надо быть начеку. HYUNDAI CRETA

NISSAN JUKE

RENAULT KAPTUR

FORD ECOSPORT

SSANGYONG TIVOLI



Кретерий успеха

Hyundai Creta — автомобиль-парадокс. Невыдающаяся внешность, бесхитростный интерьер, не гениальный 1,6‑литровый атмосферник мощностью 123 силы, который нужно раскручивать в звон, чтобы не получить «пинка», вклиниваясь в поток при выезде с заправки. И при всем букете шероховатостей — зашкаливающая статистика продаж! Я и сам не перестаю удивляться тому, как Creta переплавляет людей, подходящих к ней в толстенной броне скепсиса. Даже если вы настроены против этой машины и корейского автопрома в целом, стоит провести с ней день — и она заставит себя полюбить. В крайнем случае вы просто проникнетесь к ней уважением.

Спокойная палитра, приятные шрифты, большие расстояния между засечками: приборы Креты просты в самом хорошем смысле.

Однозонный климат-контроль работает мягко и «правильно». А вот фирменная синяя подсветка по-прежнему многих раздражает.

Интерьер Креты самый «недизайнерский»… и самый удобный. Моментально находишь комфортное положение и забываешь про всё остальное. На 5-дюймовый дисплей выводится изображение с камеры заднего вида.

Обогрев руля в нашей троице предлагают только Creta и EcoSport. В обоих кроссоверах руль прогревается быстро и по всей окружности обода.

Двухступенчатый обогрев заднего сиденья входит в пакет Advanced за 50 000 рублей. В него же включены круиз-контроль, датчик дождя, камера заднего вида.



Creta совершенно бездушна. Вы не станете оглядываться на нее, оставив вечером на стоянке у дома. Куда вероятнее, свернете голову на соседские Kaptur или Juke. Тем не менее с каждым новым днем и каждым пройденным километром отношение к машине будет меняться в лучшую сторону. Creta — как хороший официант. Ее сила не в каком-то конкретном преимуществе, а в том, что она ненавязчива. Она просто помогает вам в делах — за рулем вы сосредотачиваетесь на действительно важном.

Широкий проем, солидный объем, ремешок для крепления пластиковой канистры и подполье с органайзером — багажник Креты самый продуманный и удобный.

Запаска — полноразмерная.



Примерно на третий день вам станет глубоко фиолетово на мягкость и фактуру пластика. Главное, что все кнопки на тех местах, где вы хотите их найти (привет клавишам обогрева сидений Renault и кнопке включения обогрева руля Форда!). Вам не нужно думать, куда положить мобильный телефон и как его заряжать. По количеству розеток Creta — абсолютный рекордсмен: под центральной консолью салона есть USB-слот и сразу две 12‑вольтовые розетки.

Двигатель Креты надежно защищен плоским стальным листом. Однако расстояние до земли не рекордное — всего 170 мм.

Когда смиряешься с тем, что младший мотор «не едет», и перестаешь вынимать из него душу, раздражителей не остается вовсе. В плавности хода Creta не уступает ­Экоспорту и Каптюру, позволяя не объезжать каждую яму и, когда надо, скатиться с асфальта. Рулится Hyundai без огонька, но надежно и предсказуемо — явно приятнее, чем ­Каптюр с Tivoli. Да и мéста задним пассажирам хватает во всех направлениях. Здесь можно сносно расположиться даже втроем. Только Крете доступен обогрев заднего сиденья, и у нее самый большой и функциональный багажник. Плюс ­гарантия на пять лет. Сегодня это ­безоговорочная победа.

Михаил Кулешов: «На что рассчитывают маркетологи фирмы SsangYong — вопрос без ответа. При нынешнем позиционировании на российском рынке Tivoli не жилец. Creta продолжает победное шествие, но обновленный Ford EcoSport в следующем году может наступить ей на пятки».

SsangYong Tivoli, Nissan Juke, Renault Kaptur, Hyundai Creta, Ford EcoSport

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Павел Леонов Многие опасаются, что машины В-класса (в том числе кроссоверы) слишком тесные и что водителю даже среднего роста не удастся в них устроиться с комфортом. Это не так. Во-первых, нынешние автомобили малого класса подросли в размерах по сравнению со своими предшественниками. И если раньше различные системы классификации относили к этой категории транспортные средства длиной от 3,6 до 3,9 м, то сейчас они же включают сюда машины длиной уже от 3,9 до 4,2 м (бывший С-класс). К тому же эти границы не абсолютны — есть множество исключений и условностей. К примеру, самый длинный из участников нашего теста Renault Kaptur (4333 мм) формально тоже относится к В-классу, хотя по размерам в него не вписывается. Во-вторых, современные компоновочные решения и технологии позволили инженерам при тех же габаритах автомобилей выкроить куда больше места в салоне для пассажиров и груза. Чтобы проверить это, мы предложили водителям разного роста и комплекции оценить удобство посадки за рулем. Они, поочередно меняясь, несколько дней ездили на автомобилях — участниках теста. А позже делились впечатлениями и проставляли баллы. Для наглядности мы собрали их краткие выводы в таблицу. FORD ECOSPORT HYUNDAI CRETA NISSAN JUKE RENAULT KAPTUR SSANGYONG TIVOLI Водитель 1:

рост 176 см,

вес 70 кг 9 8 8 7 8 Лучшее сиденье теста. Классный профиль, хорошая боковая поддержка Просто удобное кресло. Ни восторгов, ни критики Неплохое сиденье, но длина подушки на грани терпимого Самое бесформенное сиденье. К тому же его основание люфтит Хорошее сиденье. Поставить 9 баллов не позволяет только отсутствие регулировки по высоте Водитель 2:

рост 187 см,

вес 96 кг 9 8 8 8 7 Опасался, что массивный центральный туннель будет съедать полезное пространство, — но зря, как выяснилось. Кресло самое удобное Мéста достаточно, кресло удобное, разместился

с комфортом Из-за темного потолка кажется, что мéста внутри меньше, чем есть на самом деле. Подушка сиденья коротковата Мéста с запасом. Удобную посадку нашел без проблем Внутри просторно. Отсутствие регулировки по высоте не помешало нормально устроиться. Балл снизил за неудобный наклон подушки (заднюю часть хочется опустить ниже) Водитель 3:

рост 173 см,

вес 89 кг 9 9 8 8 7 Комфортнее всего мне удалось устроиться в салоне Форда На тесноту салона жаловаться не приходится. Сиденье — одно из лучших К объему пространства претензий нет. Кожа на сиденье показалась слишком скользкой. Двойной шов по центру спинки неприятно давил между лопаток Внутри предостаточно мéста. Понравилась набивка сиденья и его профиль В салоне просторно. Главная претензия к креслу — отсутствие регулировки сиденья

по высоте Итого 27 25 24 23 22

Примечание. Оценки — в баллах. Максимальная — 10 (идеал), 8 — норма для машин этого класса.



FORD ECOSPORT

HYUNDAI CRETA

NISSAN JUKE

RENAULT KAPTUR

SSANGYONG TIVOLI



Главная задача вне асфальта — не оторвать бампер и не сесть на днище. Клиренс Tivoli всего 145 мм, точь-в‑точь как у лифтбека Skoda Octavia.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

FORD ECOSPORT HYUNDAI CRETA NISSAN JUKE RENAULT KAPTUR SSANGYONG TIVOLI Снаряженная / полная масса 1386 / 1715 кг 1374 / 1825 кг 1242 / 1685 кг 1365 / 1768 кг 1300 / 1810 кг Время разгона 0–100 км/ч 12,5 с 12,1 с 11,5 с 12,9 с н.д. Максимальная скорость 174 км/ч 169 км/ч 170 км/ч 166 км/ч 175 км/ч Радиус разворота 5,3 м 5,3 м 5,35 м 5,5 м 5,3 м Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 52 л АИ-92, АИ-95 / 55 л АИ-95 / 46 л АИ-95 / 52 л АИ-95 / 47 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,2 / 5,6 / 6,9 л / 100 км 9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км 8,3 / 5,2 / 6,3 л / 100 км 8,6 / 6,0 / 6,9 л / 100 км 9,8 / 5,7 / 7,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов P4 / 16 P4 / 16 P4 / 16 P4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1596 см³ 1591 см³ 1598 см³ 1598 см³ 1597 см³ Степень сжатия 11,0 10,5 10,7 9,5 10,5 Мощность 89,7 кВт / 122 л.с. при 6400 об/мин 90,2 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин 86 кВт / 117 л.с. при 6000 об/мин 84 кВт / 114 л.с. при 5500 об/мин 94 кВт / 128 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 148 Н·м при 4300 об/мин 150,7 Н·м при 4850 об/мин 158 Н·м при 4000 об/мин 156 Н·м при 4000 об/мин 160 Н·м при 4600 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний передний передний Коробка передач Р6 A6 CVT CVT А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. н.д. 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 — — 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19 Главная передача н.д. 3,96 3,75 н.д. 4,10 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭГУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / барабанные дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / барабанные дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 205/60 R16 205/65 R16 215/55 R17 215/60 R17 205/60 R16

ЗАМЕРЫ «ЗА РУЛЕМ»

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

FORD ECOSPORT HYUNDAI CRETA NISSAN

JUKE RENAULT KAPTUR SSANGYONG TIVOLI Просвет a 200 мм 170 мм 185 мм 205 мм 145 мм b 240 мм 230 мм 235 мм 275 мм 175 мм c 185 мм 230 мм 215 мм 240 мм 210 мм Угол α 22,5° 22,5º 25,5º 22,5º 25,0º β 37,0° 30,5º 31,5º 32,0º 29,5º γ 20,5° 19,5º 20,5º 22,0º 15,5º

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) FORD ECOSPORT 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 122 HYUNDAI CRETA 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 154 NISSAN JUKE 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 153 RENAULT KAPTUR 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 162 SSANGYONG TIVOLI 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 57

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.