Renault Kaptur, Hyundai Creta, SsangYong Tivoli, Nissan Juke, Ford EcoSport
Российские продажи кроссовера SsangYong Tivoli стартовали 25 января 2017 года. Если не верите — откройте поисковик и поройтесь в новостях. В тот холодный день представители компании-дистрибьютора явили журналистам маленькое чудо: ради того, чтобы сдернуть покрывало с долгожданного кроссовера и объявить о возвращении южнокорейского бренда на российский рынок, в Москву прилетел президент SsangYong Motor Company — господин Чхве Чон Сик.
О машине посудачили несколько дней, и интерес в одночасье угас. Ее не рекламировали по телевизору, не продвигали через прессу и не вешали на билборды. Мы хотели познакомиться с Tivoli поближе, но нас пичкали завтраками: будет доступен в конце марта, в начале апреля, в середине июля… Спустя девять месяцев со старта продаж момент истины наконец-то настал.
Тем временем на российский рынок успел вернуться Nissan Juke. Ради интереса мы подключили «возвращенца» к сравнению, но основными конкурентами для Tivoli выбрали абсолютных лидеров рынка — кроссоверы Hyundai Creta, Renault Kaptur и Ford EcoSport.
Все участники теста оснащены 1,6‑литровыми атмосферниками мощностью от 114 до 128 сил и автоматическими трансмиссиями. Привод — на передние колеса. Цена каждого — около миллиона двухсот тысяч рублей.
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Получить удовольствие от Каптюра на асфальте непросто: у него переутяжеленный руль, а двигатель будто бы в ссоре с вариатором. Хотя у аналогичных агрегатов Джука любовь. Потенциал Renault раскрывается на неровной дороге: энергоемкость подвески потрясающая.
Renault Kaptur
Разработан российским инженерным центром Renault. Показан 30 марта 2016 года в Москве. Несмотря на визуальное сходство с европейской моделью, в техническом плане имеет с ней мало общего и базируется на платформе B0, являясь, по сути, перелицованным Дастером. Производится на заводе «Автофрамос».
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
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Creta с 1,6‑литровым мотором не быстра, но 6-ступенчатый автомат неплохо ладит с мотором. Управляемость не назвать азартной, однако обратной связи по рулю достаточно. Подвеска всеядна — нужно постараться, чтобы заставить ее сработать на отбой.
Hyundai Creta
Дебют состоялся в июне 2014 года. Базируется на платформе Соляриса второго поколения. На некоторых рынках продается под именами ix25 и Cantus. В августе 2016 года сборку наладили на заводе «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» под Санкт-Петербургом.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
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На трассе Tivoli расстраивает не слишком информативным рулем и уступает тройке лидеров в энергоемкости подвески. При этом предельные возможности связки мотор — автомат впечатляют.
SsangYong Tivoli
Премьера состоялась в Сеуле в январе 2015 года. Tivoli — первая модель, выпущенная компанией SsangYong под крылом индийского концерна Mahindra & Mahindra. Имя машине дали в честь одноименного итальянского курорта. На российский рынок Tivoli экспортируют из Южной Кореи. В линейке есть модификация XLV, отличающаяся увеличенным на 235 мм задним свесом.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
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Juke самый проворный в квинтете. В его активе острое шасси и отлично настроенная связка мотор — вариатор. Подвеска не столь всеядна, как у троицы Крета-Экоспорт-Каптюр, но в большинстве ситуаций ее энергоемкости хватает.
Nissan Juke
Представлен на Женевском автосалоне в марте 2010 года. Построен на платформе Nissan V, которую разделяет с Микрой четвертого поколения и электрическим хэтчбеком Leaf. В мае 2016 года ушел с российского рынка и вернулся лишь в июле 2017 года. Кроссоверы для нашей страны производят в Великобритании.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
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Ford EcoSport — редкое сочетание непробиваемой подвески и интересной, живой управляемости. Его 1,6‑литровый мотор хорош, но преселектив PowerShift порой допускает грубоватые переключения вниз.
Ford EcoSport
Кроссовер на платформе Фиесты шестого поколения представили в январе 2012 года на мотор-шоу в Нью-Дели. Сначала производство наладили в Бразилии, Индии, Китае и Таиланде. Во второй половине 2014 года сборкой занялся завод Ford Sollers в Набережных Челнах.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
Я люблю это*
*Если прочитать слово «Tivoli» задом наперед, получится «I love it». Корейцы этим гордятся.
Система стабилизации, боковые подушки безопасности, климат-контроль и камера заднего вида. Все эти опции недоступны российским Tivoli — в принципе, от слова «совсем». За 1 199 000 рублей немногочисленные дилеры предлагают стать обладателем машины в топовой комплектации Original — с единственной подушкой безопасности и необходимостью ковырять ключом в личинке дверного замка. Всё это кажется глупой и неудачной шуткой. И я даже затрудняюсь ответить, грустно мне или весело.
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Несмотря на то что Tivoli — свежий автомобиль, его приборы — типичная «корея» старой школы. Оцифровка — по окружности, как на автомобилях Skoda. Русифицировать трип-компьютер за прошедший год так и не удосужились.
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Колесики, отвечающие за обогрев передних сидений, удобны. USB-порт на тестовой машине почему-то не работал.
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Одна подушка безопасности, пластмассовый руль... Так выглядит интерьер топового Tivoli за 1 199 000 рублей. Если вы всё еще заинтересованы этой машиной, вас не отпугнет ни эргономика, ни отделка. С ними, кстати, всё более-менее. Наша машина — предсерийная. Товарным Tivoli в этой комплектации положена аудиосистема с шестью динамиками и поддержкой Bluetooth.
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Рулевой пульт управления аудиосистемой доступен даже базовым Tivoli без оной. Удастся ли подружить с ним самостоятельно установленную?
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Клавиша в районе левого водительского колена отвечает за выбор одного из ездовых режимов: Eco, Winter или Power. По умолчанию активирован «дефолтовый» Normal. В нем отклики на акселератор самые здравые.
Грустно — потому что машина неплохая. Tivoli аккуратно собран как снаружи, так и внутри. Двери закрываются с равномерным усилием, салон не пахнет фенолом.
Если бы не российские маркетологи, отвечавшие за формирование комплектаций и лишившие передние сиденья регулировки по высоте, здесь можно было бы устроиться ничуть не хуже, чем в Крете. Профиль водительского сиденья даже удачнее. А до чего хорош руль с приливами под «картинговый» хват!
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Климат-контроль Tivoli не полагается — только кондиционер. Кнопки на консоли расположены в хаотичном порядке, а работает система заметно грубее, чем у конкурентов.
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Узкая клавиша справа от кнопки аварийки позволяет изменять усилие на руле.
В отличие от конкурентов, усилие на этом руле можно регулировать. Тонкая красная клавиша справа от кнопки аварийки позволяет выбрать один из пресетов электроусилителя — Comfort, Normal или Sport. Если бы мне предложили выбрать один из них на всю жизнь, остановился бы на последнем.
В «комфорте» и «нормале» обратной связи по рулю маловато. А вот спортивный режим — что надо. При этом крутить руль на парковке по-прежнему нетяжело.
На низах Tivoli настолько проворен, что хочется выйти и поискать под капотом турбину. Он очень живо откликается на акселератор, автомат своевременно подсовывает нужные передачи. От неожиданности ловишь временный кайф. Но стоит угодить в рваный трафик — и эйфория проходит.
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Багажник Tivoli мал, к тому же лишен банальной полки.
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Сгладить впечатление скромности объема не помогает даже аккуратный органайзер под фальшполом.
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Диск докатки зачем-то выкрасили в голубой. Видимо, чтобы мотивировать владельца поскорее отремонтировать основное колесо.
Автомобиль начинает дергаться, как неврастеник, показывая водителю, что его создатели не слишком напрягались в попытках подружить двигатель с неплохой 6-ступенчатой гидромеханикой Aisin.
За исключением пробочной дерготни, ругать Tivoli за ездовой комфорт совершенно не хочется. Подвеска адекватно отрабатывает подавляющее большинство дорожных дефектов, шумоизоляция — на уровне основных конкурентов. Да и плавность хода вполне достойная даже на грунтовках.
Главная задача вне асфальта — не оторвать бампер и не сесть на днище. Клиренс — всего 145 мм, точь-в‑точь как у лифтбека Skoda Octavia.
Но, повторю еще раз, главная беда российских Tivoli в другом.
Если верить статистике, за девять месяцев дилерам SsangYong удалось продать в России около пятидесяти таких кроссоверов. И вина за этот провал лежит на плечах маркетологов. Ведь на родине, в Южной Корее, спрос на Tivoli высокий. Да и в Европе дела идут неплохо.
Ре беноль — мажор?
После ущербной «отмычки» Tivoli реношная ключ-карта вселяет уверенность и рождает надежду. Вот он, нормальный автомобиль, спроектированный в России и для России. С гигантским для кроссовера клиренсом 205 мм и достойным уровнем оснащения. Да еще и по разумной цене. За тестовый Kaptur в комплектации Extreme дилеры «ромбов» просят 1 124 990 рублей — это самый доступный кроссовер в нашей компании. С четырьмя подушками безопасности, системой стабилизации, камерой заднего вида и кожаным салоном. Крутяк?
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На фотографиях интерьер Каптюра смотрится куда выигрышнее, чем в жизни. Пластик панели даже не пытается выглядеть дорого, селектор коробки люфтит… Ситуацию спасает удачный руль с пухлым ободом да неплохая мультимедиасистема с 7-дюймовым экраном.
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Цифровой спидометр классный. Остальное — нет. Шрифт трип-компьютера просто чудовищен, в колодце тахометра бушует «метеоритный дождь».
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Климатический блок красив, но тактильно «дешев» и небезупречен логически. Например, горящая лампочка на клавише кондиционера означает, что он выключен. Впрочем, работает установка нормально.
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Некоторые клавиши разработчики располагали явно по остаточному принципу. Эти поселили в интерьерном гетто — в слепой зоне около ручника.
Kaptur в двухцветном окрасе собирает все возможные «лайки». Спросите прохожих, какой автомобиль выглядит дороже прочих, - и Renault будет в лидерах. Жаль только, по другую сторону порога Kaptur вызывает совсем другие эмоции. Кожаное кресло на поверку оказывается самым аморфным и скользким, пластик передней панели — лоснящимся и откровенно дешевым даже на вид. Селектор вариатора лишен внятной индикации и неприятно люфтит вправо‑влево. Если бы не удачный руль с пухлым ободом и хорошая мультимедийная система, находиться здесь было бы совсем тоскливо.
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«Трюм» Каптюра по объему практически не уступает багажнику Креты, однако здесь нет ни ремешков, ни крючков, ни подполья.
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Инструмент и буксировочный крюк расположились в нишах за пластиковыми заглушками. Полноразмерная запаска — под днищем.
Руль тяжел даже после спортивной предустановки электроусилителя Tivoli. На парковке явно придется пользоваться второй рукой. Впрочем, в такой настройке есть и свои плюсы.
Во‑первых, Kaptur сверхнадежно держит прямую, даже если мчишь по загородной трассе на высокой скорости.
Во‑вторых, кожа на руле дольше сохранит товарный вид. На редакционной Крете с пробегом 30 000 км кожаная обшивка вступила в стадию облезания, и главный катализатор процесса — вращение баранки одной ладонью.
С вариаторами у меня давние счеты, но претензии к каптюровской связке мотор — коробка вполне объективны. Поскольку 1,6‑литровый двигатель Renault самый слабый в квинтете, для сколько-нибудь динамичного разгона его приходится постоянно крутить. При этом бесступенчатая трансмиссия, как и полагается, выводит мотор на пик мощности, и он начинает выть, прикидываясь раненым пылесосом.
Этот вокальный ансамбль способен довести до истерики кого хочешь. Единственный вариант избавиться от этой жести — ездить медленно.
Беда в том, что и в городе — в крайне спокойных режимах — Kaptur не пленяет. В пробках вяло реагирует на акселератор и столь же вяло отзывается на нажатие педали тормоза. Рабочий ход левой педали живет где-то у салонного коврика — в самом низу. Владельцы Каптюров быстро привыкают к этой особенности, но ведь на других машинах привыкать ни к чему не надо. Противоречивый автомобиль. Будучи гламурным и привлекательным внешне, едет как валенок.
Но, безусловно, покупка Каптюра — более логичный шаг, нежели приобретение Tivoli. Этот автомобиль — лучшее, что случалось с платформой B0. Он хорошо оснащен, стоит разумных денег, неплохо подходит для езды на «дальняк» и даже в моноприводном варианте неплох на умеренном бездорожье.
И всё же, прежде чем купиться на утонченную внешность и подарить его жене, взгляните на конкурентов.
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СЯДЕМ ВСЕ
Любой автомобиль из нашей компании (Nissan Juke — в чуть меньшей степени) запросто может оказаться единственным в семье. А потому должен быть готов к любым испытаниям, даже к перевозке четырех пассажиров, не считая водителя. Чтобы оценить простор и удобство посадки на заднем сиденье, мы с коллегами поочередно сели в каждый кроссовер. Фотограф запротоколировал процесс на камеру, я записал ощущения в свой блокнот. Ах да! Водительское сиденье выставили по нашему испытателю Денису Панову — его рост 190 см. И в каждой машине он сидит «сам за собой».
Поездка втроем на заднем сиденье Джука — натуральная пытка. В плечах катастрофически тесно — крайним пассажирам приходится сидеть вполоборота и пригибать голову, чтобы не биться о потолочные ручки. Запаса в коленях тоже нет — все мы дружно подпираем спинки передних сидений.
Ford также не слишком рад троим гостям заднего ряда. Здесь вполне достаточно места для головы и чуть больше «воздуха» в коленях, однако скромная ширина салона заставляет выдохнуть и не дышать. Плюс ко всему крайние пассажиры вынуждены сидеть на неудобной выштамповке подушки.
Первый участник, в котором достаточно места в плечах, - Kaptur. Мы даже не слишком расстраиваемся, что после Форда потолок Renault чуть сильнее давит на голову. И хотя, несмотря на самую длинную в квинтете колесную базу, явного запаса в коленях нет, ехать втроем на заднем сиденье «француза» можно.
SsangYong Tivoli еще лучше: просторно в плечах, между коленями и спинкой переднего кресла — четыре сантиметра запаса. А увереннее всех выступила Creta — она чуть просторнее Tivoli во всех измерениях и далеко оторвалась от остальных.
|
NISSAN JUKE
|
FORD ECOSPORT
|
RENAULT KAPTUR
|
SSANGYONG TIVOLI
|
HYUNDAI CRETA
Июльский джук
Брать или не брать в тест Nissan Juke? Мы размышляли над этим почти неделю. Дело в том, что, в отличие от остальной четверки, этого четырехколесного хипстера сложно представить в качестве единственной семейной машины на все случаи жизни. И всё же факт долгого отсутствия Джука на российском рынке (Nissan прекратил поставки в мае 2016 года и возобновил в июле 2017‑го) сыграл свою роль — берем! В конце концов, мы по нему просто соскучились.
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Компактно сгруппированные приборы неплохо читаются. Дисплей трип-компьютера поначалу кажется перегруженным, но потом привыкаешь.
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Нижний информационный блок на консоли — главная интерьерная фишка машины. С нажатием клавиш над дисплеем меняется предназначение каждой кнопки! В первом случае вы настраиваете климат-контроль, во втором — выбираете один из ездовых режимов.
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Качеством материалов Juke затыкает за пояс любого из сегодняшних конкурентов. Эргономика — без особых вопросов. Единственная претензия — маловато «площадок» для мелочевки. В небольшой нише под консолью поместится не каждый смартфон.
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Диагональ центрального тачскрина чуть больше, чем у Креты, - 5,8 дюйма. Однако даже изображение с камер системы кругового обзора воспринимается вполне адекватно. Кстати, эта система недоступна ни одной из тестовых машин, кроме Джука.
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Плотная компоновка салона вынудила ниссановцев расположить клавиши обогрева сидений прямо под локтем. Не самое изящное решение, но и не сказать, что напрягает.
Скучать здесь есть по чему. На фоне остальных участников теста интерьер Джука — потрясающий. Мягкий «парящий» козырек панели приборов, качественная кожа на креслах и, конечно же, волшебный климатический блок с интерактивными кнопками. В Китае Juke продают под брендом Infiniti, и это не вызывает протеста. А теперь закройте глаза и попробуйте представить, как нужно поколдовать над Кретой, чтобы без стыда навесить на нее шильдик Genesis. Представили? Вот-вот!
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Багажник Джука самый маленький, а его проем самый узкий. Тем не менее несколько дорожных сумок поместились без проблем.
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Под полом — докатка.
С точки зрения эргономики Juke неидеален, однако эпохальных провалов нет. Да, джойстик регулировки зеркал придется искать в районе левого колена, обогрев сидений включать правым локтем, а телефон «заваривать» в одном из подстаканников на туннеле, поскольку ниша под клювом консоли слишком мала. Но всё это несложно простить Ниссану за классные материалы отделки, неплохое сиденье и премиальное оснащение. В нашей машине за 1 288 000 рублей есть контроль мертвых зон и даже система кругового обзора.
Старт — и Juke весело срывается с места. Трудно представить, что двигатель и вариатор здесь каптюровские. Точнее, наоборот. Вот они, грамотные настройки софта! Конечно, лучшие динамические показатели Ниссана объясняются еще и меньшей массой (Juke на 40 кг легче Каптюра), но дело не только в ней. Двигатель и вариатор пребывают здесь в абсолютной гармонии, да и шумоизоляция значительно лучше: вариаторный гул в Ниссане не бесит.
А вот подвеска жесткая. И это палка о двух концах. С одной стороны, Juke вкусно рулится, с другой — имеет привычку в деталях рассказывать водителю и пассажирам о профиле дороги. Особенно это ощущается на грунтовках и мелкоамплитудных асфальтовых волнах. В общем, я с радостью выберу Juke для повседневных поездок по городу, но едва ли захочу отправиться на нем в отпуск. Этот городской кроссовер по-своему очень хорош и способен дарить яркие эмоции, но вряд ли потянет на роль единственного в семье.
Всё впереди
Вы наверняка хоть раз слышали о прогерии. Это чрезвычайно редкая болезнь, вызванная генной мутацией и сопровождающаяся быстрым старением организма. Человек с прогерией стареет в несколько раз быстрее обычного и умирает от старости в 16–17 лет. И хотя это достаточно жесткое сравнение, среди автомобилей от прогерии явно страдает Ford EcoSport. Очень необычный малый. Автомобиль-ребенок, до боли похожий на взрослого.
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Переднюю панель EcoSport унаследовал от Фиесты образца 2008 года. Тогда этот интерьер смотрелся обалденно, но сегодня нагромождение мелких кнопок выглядит наивно и выдает возраст.
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Приборы Форда не назовешь красивыми, а трип-компьютер куцый. Но с информативностью порядок.
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Климатический блок с мелкими кнопками не слишком удобен, шайбы люфтят и огорчают «дешевым» усилием. И всё же главную функцию «климат» выполняет добросовестно.
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Цветной дисплей и, соответственно, камера заднего вида недоступны нынешним Экоспортам. Всё это появится на обновленных машинах, в следующем году.
Он родился старым — с салоном от Фиесты образца 2008 года и соответствующим уровнем оснащения. Даже топовым Экоспортам сегодня недоступны ни камера заднего вида, ни банальный цветной экран мультимедиа. Нагромождение кнопок на центральной консоли выдает истинный возраст интерьера, да и с точки зрения эргономики второстепенных функций EcoSport далеко не идеал.
Однако Ford не раскисает и старается молодиться. У него замечательные, лучшие в нашем нынешнем тесте передние кресла. Есть обогрев руля — хотя крохотную кнопку его включения нужно искать в «пещере» центральной консоли буквально с лупой. В отличие от более молодого Каптюра, максимум которого — четыре подушки безопасности, старик Ford готов предложить семь, включая коленную. В общем, несмотря на все тяготы жизни и очень странную внешность с «опухолью»-запаской на пятой двери, EcoSport готов бороться.
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Погрузочная высота фордовского багажника наименьшая: 640 мм против 730 мм у ближайшего конкурента.
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Объем мог быть и больше — ведь полноразмерное запасное колесо висит на пятой двери.
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Под фальшполом — домкрат.
Первое, что замечаешь на шоссе, - это то, что EcoSport тих. Он не громче Джука и точно тише троицы Creta-Kaptur-Tivoli. Если ехать с постоянной скоростью и удерживать стрелку тахометра на 1500–2000 об/мин, самым громким окажется ветер, запутавшийся в боковых зеркалах.
Да и по части управляемости EcoSport хорош на любых дорогах и при любой скорости. Он любит поворачивать не меньше Джука, при этом по энергоемкости подвески гораздо ближе к Каптюру. Он бережно провезет вас через любые буераки. На нем можно не боясь ехать в Волгоград. С точки баланса управляемости и плавности хода EcoSport — лучшее предложение в классе.
И всё же до победы в тесте Ford пока недотягивает. Его 122‑сильный мотор везет классно, но преселектив PowerShift в городской толчее не слишком тактичен при переключениях. Простор на задних сиденьях? Меньше мéста только в Джуке.
Вдобавок широкие передние стойки мешают естественному обзору.
Но свое последнее слово Ford еще не сказал. Буквально через пару месяцев в России должны стартовать продажи обновленного Экоспорта. С новым интерьером, камерой заднего вида. Если появятся версии без запаски на пятой двери, спрос пойдет в гору. Вот увидите.
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ГОРОДСКИЕ ШРАМЫ
Дорожный просвет — ключевой параметр. Но для городского кроссовера не менее важно расстояние от переднего бампера до земли. Нехитрый «бордюрный» тест показал, что за рулем Креты (270 мм), Джука (260 мм) и Каптюра (275 мм) можно навсегда забыть о страхе повредить бампер. А вот управляя Экоспортом (225 мм) и Tivoli (245 мм), надо быть начеку.
|
HYUNDAI CRETA
|
NISSAN JUKE
|
RENAULT KAPTUR
|
FORD ECOSPORT
|
SSANGYONG TIVOLI
Кретерий успеха
Hyundai Creta — автомобиль-парадокс. Невыдающаяся внешность, бесхитростный интерьер, не гениальный 1,6‑литровый атмосферник мощностью 123 силы, который нужно раскручивать в звон, чтобы не получить «пинка», вклиниваясь в поток при выезде с заправки. И при всем букете шероховатостей — зашкаливающая статистика продаж! Я и сам не перестаю удивляться тому, как Creta переплавляет людей, подходящих к ней в толстенной броне скепсиса. Даже если вы настроены против этой машины и корейского автопрома в целом, стоит провести с ней день — и она заставит себя полюбить. В крайнем случае вы просто проникнетесь к ней уважением.
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Спокойная палитра, приятные шрифты, большие расстояния между засечками: приборы Креты просты в самом хорошем смысле.
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Однозонный климат-контроль работает мягко и «правильно». А вот фирменная синяя подсветка по-прежнему многих раздражает.
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Интерьер Креты самый «недизайнерский»… и самый удобный. Моментально находишь комфортное положение и забываешь про всё остальное. На 5-дюймовый дисплей выводится изображение с камеры заднего вида.
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Обогрев руля в нашей троице предлагают только Creta и EcoSport. В обоих кроссоверах руль прогревается быстро и по всей окружности обода.
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Двухступенчатый обогрев заднего сиденья входит в пакет Advanced за 50 000 рублей. В него же включены круиз-контроль, датчик дождя, камера заднего вида.
Creta совершенно бездушна. Вы не станете оглядываться на нее, оставив вечером на стоянке у дома. Куда вероятнее, свернете голову на соседские Kaptur или Juke. Тем не менее с каждым новым днем и каждым пройденным километром отношение к машине будет меняться в лучшую сторону. Creta — как хороший официант. Ее сила не в каком-то конкретном преимуществе, а в том, что она ненавязчива. Она просто помогает вам в делах — за рулем вы сосредотачиваетесь на действительно важном.
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Широкий проем, солидный объем, ремешок для крепления пластиковой канистры и подполье с органайзером — багажник Креты самый продуманный и удобный.
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Запаска — полноразмерная.
Примерно на третий день вам станет глубоко фиолетово на мягкость и фактуру пластика. Главное, что все кнопки на тех местах, где вы хотите их найти (привет клавишам обогрева сидений Renault и кнопке включения обогрева руля Форда!). Вам не нужно думать, куда положить мобильный телефон и как его заряжать. По количеству розеток Creta — абсолютный рекордсмен: под центральной консолью салона есть USB-слот и сразу две 12‑вольтовые розетки.
Когда смиряешься с тем, что младший мотор «не едет», и перестаешь вынимать из него душу, раздражителей не остается вовсе. В плавности хода Creta не уступает Экоспорту и Каптюру, позволяя не объезжать каждую яму и, когда надо, скатиться с асфальта. Рулится Hyundai без огонька, но надежно и предсказуемо — явно приятнее, чем Каптюр с Tivoli. Да и мéста задним пассажирам хватает во всех направлениях. Здесь можно сносно расположиться даже втроем. Только Крете доступен обогрев заднего сиденья, и у нее самый большой и функциональный багажник. Плюс гарантия на пять лет. Сегодня это безоговорочная победа.
Михаил Кулешов: «На что рассчитывают маркетологи фирмы SsangYong — вопрос без ответа. При нынешнем позиционировании на российском рынке Tivoli не жилец. Creta продолжает победное шествие, но обновленный Ford EcoSport в следующем году может наступить ей на пятки».
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РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Павел Леонов
Многие опасаются, что машины В-класса (в том числе кроссоверы) слишком тесные и что водителю даже среднего роста не удастся в них устроиться с комфортом. Это не так. Во-первых, нынешние автомобили малого класса подросли в размерах по сравнению со своими предшественниками. И если раньше различные системы классификации относили к этой категории транспортные средства длиной от 3,6 до 3,9 м, то сейчас они же включают сюда машины длиной уже от 3,9 до 4,2 м (бывший С-класс). К тому же эти границы не абсолютны — есть множество исключений и условностей. К примеру, самый длинный из участников нашего теста Renault Kaptur (4333 мм) формально тоже относится к В-классу, хотя по размерам в него не вписывается. Во-вторых, современные компоновочные решения и технологии позволили инженерам при тех же габаритах автомобилей выкроить куда больше места в салоне для пассажиров и груза.
Чтобы проверить это, мы предложили водителям разного роста и комплекции оценить удобство посадки за рулем. Они, поочередно меняясь, несколько дней ездили на автомобилях — участниках теста. А позже делились впечатлениями и проставляли баллы. Для наглядности мы собрали их краткие выводы в таблицу.
Примечание. Оценки — в баллах. Максимальная — 10 (идеал), 8 — норма для машин этого класса.
|
FORD ECOSPORT
|
HYUNDAI CRETA
|
NISSAN JUKE
|
RENAULT KAPTUR
|
SSANGYONG TIVOLI
Главная задача вне асфальта — не оторвать бампер и не сесть на днище. Клиренс Tivoli всего 145 мм, точь-в‑точь как у лифтбека Skoda Octavia.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
FORD ECOSPORT
|
HYUNDAI CRETA
|
NISSAN JUKE
|
RENAULT KAPTUR
|
SSANGYONG TIVOLI
|
Снаряженная / полная масса
|
1386 / 1715 кг
|
1374 / 1825 кг
|
1242 / 1685 кг
|
1365 / 1768 кг
|
1300 / 1810 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,5 с
|
12,1 с
|
11,5 с
|
12,9 с
|
н.д.
|
Максимальная скорость
|
174 км/ч
|
169 км/ч
|
170 км/ч
|
166 км/ч
|
175 км/ч
|
Радиус разворота
|
5,3 м
|
5,3 м
|
5,35 м
|
5,5 м
|
5,3 м
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 52 л
|
АИ-92, АИ-95 / 55 л
|
АИ-95 / 46 л
|
АИ-95 / 52 л
|
АИ-95 / 47 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,2 / 5,6 / 6,9 л / 100 км
|
9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км
|
8,3 / 5,2 / 6,3 л / 100 км
|
8,6 / 6,0 / 6,9 л / 100 км
|
9,8 / 5,7 / 7,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
P4 / 16
|
P4 / 16
|
P4 / 16
|
P4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1596 см³
|
1591 см³
|
1598 см³
|
1598 см³
|
1597 см³
|
Степень сжатия
|
11,0
|
10,5
|
10,7
|
9,5
|
10,5
|
Мощность
|
89,7 кВт / 122 л.с. при 6400 об/мин
|
90,2 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин
|
86 кВт / 117 л.с. при 6000 об/мин
|
84 кВт / 114 л.с. при 5500 об/мин
|
94 кВт / 128 л.с. при 6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
148 Н·м при 4300 об/мин
|
150,7 Н·м при 4850 об/мин
|
158 Н·м при 4000 об/мин
|
156 Н·м при 4000 об/мин
|
160 Н·м при 4600 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р6
|
A6
|
CVT
|
CVT
|
А6
|
Передаточные числа:
|
н.д.
|
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
|
—
|
—
|
4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19
|
Главная передача
|
н.д.
|
3,96
|
3,75
|
н.д.
|
4,10
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭГУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые / барабанные
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / барабанные
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
205/60 R16
|
205/65 R16
|
215/55 R17
|
215/60 R17
|
205/60 R16
ЗАМЕРЫ «ЗА РУЛЕМ»
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
FORD ECOSPORT
|
HYUNDAI CRETA
|
NISSAN
|
RENAULT KAPTUR
|
SSANGYONG TIVOLI
|
Просвет
|
a
|
200 мм
|
170 мм
|
185 мм
|
205 мм
|
145 мм
|
b
|
240 мм
|
230 мм
|
235 мм
|
275 мм
|
175 мм
|
c
|
185 мм
|
230 мм
|
215 мм
|
240 мм
|
210 мм
|
Угол
|
α
|
22,5°
|
22,5º
|
25,5º
|
22,5º
|
25,0º
|
β
|
37,0°
|
30,5º
|
31,5º
|
32,0º
|
29,5º
|
γ
|
20,5°
|
19,5º
|
20,5º
|
22,0º
|
15,5º
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
FORD ECOSPORT
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
122
|
HYUNDAI CRETA
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
154
|
NISSAN JUKE
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
153
|
RENAULT KAPTUR
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
162
|
SSANGYONG TIVOLI
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
57
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.
|
Модель
|
FORD ECOSPORT
|
HYUNDAI CRETA
|
NISSAN JUKE
|
RENAULT KAPTUR
|
SSANGYONG TIVOLI
|
Рабочее место водителя
|
Лучшее сиденье — у Экоспорта. Самое неудачное — у Каптюра: плоское, скользкое, без явной боковой поддержки. Органы управления неплохи у всех автомобилей, но Renault теряет балл из-за трансмиссионного селектора без индикации, а SsangYong — из-за безальтернативного пластмассового руля. Высокий балл Ниссана за обзорность объясняется наличием системы кругового обзора. Экоспорту и Tivoli недоступна даже простая камера заднего вида. Renault Kaptur оснащен камерой, но обзор через маленькие боковые зеркала «оставляет желать».
|
Сиденье
|
9
|
8
|
8
|
7
|
8
|
Органы управления
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
Обзор
|
7
|
8
|
9
|
7
|
7
|
Салон
|
Juke — это самая качественная в квинтете отделка и неплохая эргономика второстепенных функций. Creta отделана проще, но ее эргономика по меркам сегмента — идеал. Вопросов к другим участникам теста значительно больше. По части простора для сидящих сзади в лидерах — Creta и Tivoli. Сидеть втроем на заднем сиденье Форда крайне неудобно, в Ниссане — почти невозможно. Самый вместительный и функциональный багажник — у Креты, наиболее скромные — у Tivoli и Джука.
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
9
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
7
|
9
|
6
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
9
|
7
|
8
|
7
|
Ходовые качества
|
Ни одну из пяти машин нашего теста нельзя назвать быстрой, а вот за звание по-настоящему медленной борются сразу две: Creta и Kaptur. Самые «мутные» тормоза — у Renault: педаль тугая, рабочий ход короткий и схватывает в самом низу. Интересной управляемостью могут похвастаться EcoSport и Juke. Остальные участники едва ли способны доставить удовольствие в поворотах.
|
Динамика
|
8
|
7
|
8
|
7
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
7
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
9
|
8
|
8
|
Комфорт
|
Ситуация с шумоизоляцией — точь-в‑точь как с разгонной динамикой: тихих машин нет, зато «громких» аж три: двигатели Креты, Каптюра и Tivoli на подступах к красной зоне готовы переорать Джигурду. За плавность хода ругать некого — Renault, Ford и Hyundai мы даже похвалим. По части микроклимата в ауте SsangYong: климат-контроль недоступен, а простой кондиционер работает грубовато.
|
Шум
|
8
|
7
|
8
|
7
|
7
|
Плавность хода
|
9
|
9
|
8
|
9
|
8
|
Климат
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость Каптюра по меркам сегмента беспрецедентна. Хорош и EcoSport. А вот SsangYong Tivoli называют кроссовером по какой-то ошибке: 145 мм клиренса — это несерьезно. Высокую оценку в графе «Сервис» Creta заработала благодаря пятилетней гарантии. Tivoli мог бы получить лишь семь баллов по причине недостаточной развитости дилерской сети, но мы решили не лютовать: минимум один дилер есть в каждом крупном городе России, эти центры вполне справятся с обслуживанием проданных машин. Семерки за эксплуатацию получили участники с докаткой вместо запаски. Девятки достались Крете и Экоспорту за возможность заливать 92‑й бензин.
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
8
|
8
|
10
|
7
|
Сервис
|
8
|
9
|
8
|
8
|
8
|
Эксплуатация
|
9
|
9
|
7
|
8
|
7
|
Общая оценка
|
8,27
|
8,33
|
8,00
|
7,87
|
7,67
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