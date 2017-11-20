Компания BMW готовится отозвать все проданные в США электрические хэтчбеки, которые представлены в этой стране с 2014 года. Объем отзыва небольшой из-за самой модели, но причина сервисной кампании звучит поистине абсурдно.
На одном из американских сайтов появилось объявление о продаже внедорожника Lada Niva 1980 года выпуска. Каким образом старушка попала в США, продавец не объясняет, но просит за нее довольно приличные деньги.
Пытаемся заглянуть в головы маркетологов марки SsangYong, сравнивая долгожданный Tivoli с конкурентами.
Мелочь пузатая: самые миниатюрные автомобили
В России микрокары малопопулярны, поэтому и в продаже они почти не представлены. Зато в Европе и азиатских странах они — полноправные участники рынка. Например, в Японии автомобили А-сегмента расходятся тиражами в сотни тысяч. Предлагаем вашему вниманию подборку самых компактных и занимательных карапузов планеты.
Читать комментарии (8)