Мелочь пузатая: самые миниатюрные автомобили

В России микрокары малопопулярны, поэтому и в продаже они почти не представлены. Зато в Европе и азиатских странах они — полноправные участники рынка. Например, в Японии автомобили А-сегмента расходятся тиражами в сотни тысяч. Предлагаем вашему вниманию подборку самых компактных и занимательных карапузов планеты.

Мелочь пузатая: самые миниатюрные автомобили

  • Самые длинные автомобили XXI века мы собрали здесь, а самые некрасивые машины автомобили всех времен и народов — тут.

Фото: фирмы-производители

Мелочь пузатая: самые миниатюрные автомобили
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (8)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые