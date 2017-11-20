Мелочь пузатая: самые миниатюрные автомобили

BMW отзывает все i3 в США — во всем виновата женщина! Компания BMW готовится отозвать все проданные в США электрические хэтчбеки, которые представлены в этой стране с 2014 года. Объем отзыва небольшой из-за самой модели, но причина сервисной кампании звучит поистине абсурдно. В Московской области придумали новый дорожный знак — скоро на парковках Первые такие знаки планируют установить в Химках на парковках у торговых центров. Об этом социальном эксперименте рассказала уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. В США продают старую Ниву: она дороже Audi S4 Avant! На одном из американских сайтов появилось объявление о продаже внедорожника Lada Niva 1980 года выпуска. Каким образом старушка попала в США, продавец не объясняет, но просит за нее довольно приличные деньги.