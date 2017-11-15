Как отличить настоящее детское кресло от поддельного и как получить водительские права, если медицинские противопоказания утратили силу? Есть ли дефицит международных водительских удостоверений? Каковы требования к «лежачим полицейским» и порядок реабилитации после лишения прав для иностранцев?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА

Недавно в ПДД внесли изменения, касающиеся перевозки детей. Однако вопрос, как отличить настоящее детское кресло от подделки, остался открытым.

АРТЕМ, Московская область

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», применяемые в России детские удерживающие системы (устройства) должны соответствовать требованиям Правил ЕЭК ООН № 44/04 «Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах». Одно из непременных условий сертификации таких устройств — наличие соответствующей маркировки, которая, как правило, наносится на вшивной ярлык. Она содержит ряд обязательных элементов: обозначение ЕСЕ R44 (ссылка на Правила ЕЭК ООН № 44), букву Е и число (например, Е1, Е6, Е20), вписанные в круг, а также весовую категорию, на которую рассчитано устройство (например, 22–36 кг). По вашему требованию продавец обязан предоставить документы, подтверждающие сертификацию.

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

Из-за травмы головного мозга в ДТП почти потерял зрение, в связи с чем мои права аннулировали. По прошествии двух лет зрение вернулось практически полностью. Могу ли я опять сесть за руль? Верно ли говорят, что придется сдавать теоретический экзамен?

ВЛАДИМИР КУЧЕРОВ, Краснодар

Согласно статье 28 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ, наличие медицинских противопоказаний является одним из оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами. При устранении причины это право возобновляется в порядке, установленном Правилами возврата водительского удостоверения, утвержденными постановлением Правительства от 14 ноября 2014 года № 1191. Обратитесь в подразделение Госавтоинспекции, в котором хранится водительское удостоверение. В описанном случае нет необходимости сдавать экзамены, однако помимо паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, придется представить медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами, выданное после прекращения действия права на управление транспортными средствами.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ

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Я иностранец, гражданин Таджикистана. Заканчивается срок лишения прав за отказ пройти медосвидетельствование. Документ хранится в ГИБДД России. Как мне вернуть его?

ФАРХОТ, Таджикистан

В соответствии с частью 4.1 КоАП РФ по истечении срока лишения права управления транспортными средствами водительское удостоверение возвращается водителю после проверки знания им ПДД (сдача теоретического экзамена) и уплаты штрафов. Если лишение прав стало следствием совершения административных правонарушений, преду­смотренных частью 1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 насто­ящего Кодекса, придется также пройти медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

Всё перечисленное в полной мере касается и лиц, не являющихся гражданами России. Получить водительское удостоверение сможете при предъявлении паспорта в подразделении Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда. Либо необходимо не позднее чем за 30 дней до окончания срока лишения подать заявление (на бумаге или в форме электронного документа) с указанием иного подразделения, куда следует направить водительское удостоверение.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА

Столкнулся с дефицитом международных водительских удостоверений в Москве. Нужно ли такое удостоверение в действительности и каков порядок его получения?

КИРИЛЛ КУПЧЕНКО, Москва

Острой необходимости в получении международного водительского удостоверения (МВУ) нет, поскольку российские национальные водительские удостоверения (НВУ), как выдаваемые в настоящее время, так и выданные ранее (при условии, что срок их действия не истек), без каких-либо ограничений признаются в других государствах, подписавших вместе с Россией Конвенцию о дорожном движении 1968 года.

Как показывает практика, российские НВУ часто признаются и в государствах, не ратифицировавших эту Конвенцию.

Если потребность в МВУ всё же возникла, обратитесь в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции.

Согласно Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 года № 1097, МВУ выдается без сдачи экзаменов на основании российского НВУ — на три года, но не более чем на срок действия российского НВУ.

Необходимо будет представить заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также фотографию размером 35×45 мм — черно-белую или цветную, на матовой бумаге.

НЕРОВНОСТИ НА ДОРОГАХ

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Есть ли требования к «лежачим полицейским»? Иногда создается впечатление, что кладут их совершенно бессмысленно. Как повлиять на это?

СЕМЕН, Ленинградская область

Требования к искусственным неровностям содержит ГОСТ Р 52605–2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». Их устанавливают за 10–15 метров до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений. Кроме того, искусственные неровности устанавливают перед детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, перед опасными участками с ограничением скорости движения до 40 км/ч и менее, перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, по всей зоне действия дорожного знака 1.23 «Дети».

Полномочиями по обустройству искусственных неровностей обладает собственник или иной владелец автомобильной дороги — федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, юридическое или физическое лицо. Выясните, кто владелец дороги, и обратитесь к нему с соответству­ющим ­предложением.