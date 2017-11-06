Первые минуты в промерзшем с ночи автомобиле — самые неприятные. Рекомендуем, как сократить их количество до минимума.

Некоторые автомобилисты включают вентилятор отопителя на максимум, едва запустив двигатель. На что они рассчитывают при крепком морозе за бортом и холодном антифризе в системе охлаждения машины — неясно. Воздух, конечно, будет не таким ледяным, как на улице, но согреть точно не сумеет. Да и двигатель будет прогреваться медленнее, поскольку крупицы только что саккумулированного тепла будут тут же тратиться на прогрев воздуха в салоне. Направлять поток на ветровое стекло при максимальной скорости работы вентилятора тоже не следует: наледь начнет отходить на несколько секунд раньше, но когда из воздуховодов пойдет действительно теплый воздух, стекло может не выдержать и треснуть из-за слишком большой разницы температур. Чтобы этого не произошло, стекло следует отогревать не локально, а равномерно, вместе с воздухом в салоне.

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Разумнее вовсе выключить вентилятор или оставить его на минимальной скорости. По мере прогрева скорость можно увеличивать. Только не надо выставлять максимум, как только стрелка указателя температуры оторвется от нижнего деления, а машина еще будет стоять на месте или уже толкаться в пробке: индикатор мигом вернется на исходное положение. И управление температурой воздуха ничего не даст: даже при выкрученной до предела в красный сектор ручке система начнет выдавать соответствующий поток, только как следует прогревшись.

На многих машинах с современными «холодными» двигателями применяются догреватели салона. Без них зимой в вялотекущем городском движении тепла можно не дождаться вовсе. Если в вашем автомобиле имеется такая система, то согревающий поток из дефлекторов польется практически сразу. В этом случае о процедурах, описанных в двух абзацах выше, можно забыть.

Проще всего обладателям климат-контроля. Адекватно настроенная система при включенном автоматическом режиме сама разберется, как действовать. Обычно сразу после запуска она работает на малой скорости, потом набирает силу, отправляя чуть прогревшийся воздух на ветровое стекло, а затем, после достижения комфортной температуры, открывается поток в ноги.

И в любом случае будет эффективнее начать движение, дав машине несколько минут прогреться на холостых оборотах. Во время движения быстрее прогреются и двигатель, и салон.

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