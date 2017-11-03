60 часов «За рулем»: горная дорога и лось в ночи

Четвертый день марафона «60 часов „За рулем“» мы уделили горной дороге, булыжнику и ровной скоростной, которая преподнесла сюрприз.

После испытаний на грунтовой дороге машины привезли по нескольку килограммов дополнительного балласта из грязи и льда.

В среду подморозило еще сильнее: на градуснике было —6°C. Накануне до позднего вечера мы отмывали машины после грязевых ванн, но, видимо, песка набрали слишком много.

Выехали со стоянки с утра и обнаружили у всех четырех машин сумасшедшее биение колес. Вперед на мойку, отмывать «грязную обувь» горячей водой…

Как назло, горячую воду на полигоне отключили, так что пришлось снимать колеса и чистить их вручную. Приятного тут мало, но что поделать... Попутно отбили и прилипшую грязь с днища. От Форда, к примеру, отвалился промерзший кусок килограмма на два. В общем, «камней» насобирали два ведра.

Обязательный контрольный осмотр тормозной системы делаем в конце каждого дня. Подкапотное пространство тоже осматриваем на предмет выявления течей рабочих жидкостей (масло, антифриз).

На динамометрической дороге полигона померили шум у всех машин. Замеры производили профессиональным сертифицированным шумомером, установленным по центру салона, между передним и задним рядом сидений. Первый цикл замеров — с багажниками на крыше — подтвердил субъективное мнение: Hyundai Creta оказалась самой тихой.

Замер на шумность внутри салона проводится при движении по асфальтированной ровной дороге и скорости движения 120 км/ч. В салоне кроссовера Hyundai Creta тише, чем в других машинах теста.

В пятницу проведем повторные замеры шума, но уже без багажников. Подробный отчет о шумности опубликуем в печатной версии «За рулем».

Горная дорога, изобилующая поворотами и имеющая перепад высот, а также двенадцатипроцентный подъем, нагружает в первую очередь шины и подвеску, но и коробкой передач приходится работать постоянно. Местами покрытие сухое, где-то чистый лед, так что нужно все время быть начеку. Едем на грани сцепления шин, избегая сносов.

При езде по горной дороге старались держать среднюю скорость порядка 60 км/ч. В итоге вышло чуть меньше из-за обледенелых участков.

Критичные заносы предотвращает ESP, установленная на всех автомобилях. Электронику мы не отключаем — она очень серьезно выручает. Хотя без сносов и отлавливания автомобилей и постоянных корректирующих действий рулем, конечно же, здесь не обошлось.

Напомню, на всех испытуемых стоят шины Toyo Observe GSi5. На льду «держак» для нешипованной резины хороший. После окончания серии заездов осмотрели покрышки. Боковой части протектора досталось, чего и следовало ожидать. Появился износ и основной части, пока не критичный, так что резину не меняем.

Боковым блокам протектора досталось на горной дороге. Но все равно их состояние вполне приличное. Заправка длится несколько минут. За это время мы успеваем осмотреть машину на предмет новых повреждений. Водитель уступает место сменщику.

Под вечер выезжаем на скоростную дорогу для нового испытания. Максимально нагружаем двигатель и трансмиссию, двигаясь на третьей передаче со скоростью 100 км/ч. Смена водителя длится, как и прежде, два часа. Когда уже совсем стемнело, перед идущим первым Фокусом мелькнула большая тень — лось! Торможение в пол! Только мы порадовались, что зимой живность не выходит на дороги. К счастью, все закончилось благополучно: лось побежал своей дорогой, мы поехали своей.

Перед и после каждого испытания осматриваем машины на эстакаде. Бампер Креты повредили о снежный бруствер. Пластик треснул.

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Напоследок некоторые субъективные впечатления от машин. Vesta Cross радует предсказуемостью реакций на скользком покрытии. Очень точно ныряет внутрь виража под сброс газа. Единственное, к чему есть вопросы, — нельзя полностью отключить антипробуксовочную систему. У Весты она автоматически включается, если скорость переваливает за отметку в 50 км/ч (у Фокуса и Креты такой функции нет). На асфальте и льду система очень выручает, но на грунтах порой мешает — отрубает топливоподачу в те моменты, когда как раз нужна тяга, чтобы забраться в подъем.

Lada Vesta SW повторяет поведение своего «лифтованного» собрата. Она неплохо рулится, радует четкостью переключения передач механической коробки.

Грыжи, которые появились на переднем колесе Весты Кросс, не прогрессируют. Пока колесо решили не менять — интересно, сколько выдержит покрышка.

Грыжи на боковине колеса Весты Кросс не прогрессируют.

А вот у Креты электронику можно отключить, и на грунтах кроссовер превращается в маленький танк, даром что машина переднеприводная. По грязи идет очень уверенно. Даже если выбрасывает из колеи, машину без труда можно вернуть на траекторию. Подвеска работает отлично — пробои случаются только на крупных ямах и только если случайно влететь туда ходом.

Ford Focus прекрасен на ровной дороге. Настройки подвески у него одни из лучших в классе. Но на грунтовке нужно осторожничать: универсал самый низкий в квартете, хоть и с пакетом «плохие дороги». Пакет увеличивает дорожный просвет до заявленных производителем 160 мм, но это, как вы понимаете, не рекордный показатель.

Сегодня — заключительный день марафона. Надеюсь, машины не подкинут нам неприятных сюрпризов.

Промежуточными итогами нашего марафона «60 часов „За рулем“» мы поделимся в ближайшее время.