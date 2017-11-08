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Гулливеры: самые длинные автомобили XXI века
Быстрее, выше, сильнее — этот олимпийский лозунг знают все. К автомобилям его тоже можно применить. Заодно дополнив еще одним словом — длиннее. Кто бы что ни говорил, а размеры машин являются предметом всеобщего интереса. Чем длиннее — тем больше они привлекают внимание. В нашей подборке приведены 11 серийных автомобилей-современников, на фоне которых окружающие машины кажутся лилипутами. Экзотику вроде лимузинов, которые производятся мелкосерийно, отбросим сразу. Равно как и пикапы, габариты которых напрямую влияют на их утилитарность.
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