Итак, вы подъезжаете к регулируемому перекрестку с трамвайными путями. Светофоры работают, но на перекрестке стоит регулировщик. В какой последовательности проедут транспортные средства в такой ситуации? Правильный ответ, как всегда, на второй странице.
Со спины не подходить! Проверь себя на знание ПДД
В прошлый раз мы освежили знания о работе регулировщика. Сегодня предлагаю закрепить материал. Задачку, конечно, немного усложним.
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