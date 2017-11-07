60 часов «За рулем»: замеры шумности, оценка обзорности

Поздняя осень — зима — ранняя весна — зима: за пять дней очередного марафона «60 часов „За рулем“» мы «зацепили» чуть ли не все сезоны. Всё уже позади. Почти всё…

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

Напомню, что на прошлой неделе мы в течение 60 часов испытывали на полигоне НАМИ под Дмитровом новинки российского рынка: три универсала — Lada Vesta SW и SW Cross, Ford Focus Turnier, а также кроссовер Hyundai Creta. Все — с атмосферными бензиновыми моторами примерно равной мощности, с механическими коробками передач и передним приводом. Да и цены примерно в одном диапазоне.

Основная часть испытаний позади!
Основная часть испытаний позади!

Автомобили были обуты в зимние фрикционные шины («липучки») Toyo Observe GSi5, смонтированные на легкосплавных дисках K&K. Эта компания поставляет диски на конвейеры практически всех отечественных автопроизводителей, а установленные на наши машины диски соответствуют штатным по всем параметрам, включая массу. Отличаются они фактически только дизайном.

Замеры остаточной глубины протектора производили в 16 контрольных точках на каждой шине.
Замеры остаточной глубины протектора производили в 16 контрольных точках на каждой шине.

Демонтаж колес для проверки тормозной системы.
Демонтаж колес для проверки тормозной системы.

Замеры степени износа тормозных колодок.
Замеры степени износа тормозных колодок.

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На крыши водрузили багажники российской марки Lux с 50-килограммовым балластом, в салоны посадили по три водоналивных манекена. Заправляли машины одним и тем же 95-м бензином «Роснефти» марки Pulsar с пакетом моющих присадок.

Ездили по скоростной, горной, грунтовой и булыжной дорогам, стремясь дать машинам наибольшую нагрузку и наездить возможный максимум километров, что оказалось сложнее обычного — ведь никогда до сих пор марафон не проводили поздней осенью. Зато мы уверены, что нагрузили машины по максимуму. И испытали буквально все. Конечно, теперь полученные данные необходимо проанализировать. На это потребуется время.

Универсал Ford Focus Turnier на скоростной дороге.
Универсал Ford Focus Turnier на скоростной дороге.

Суммарный пробег по дорогам автополигона оказался не таким уж и маленьким, примерно 3000 км. Он соответствует 25–30 тыс. километров по обычным дорогам.

Hyundai Creta.
Hyundai Creta.

Lada Vesta SW.
Lada Vesta SW.

Lada Vesta SW Cross.
Lada Vesta SW Cross.

Как и обещали, сделали замеры шумности с багажниками и без на динамометрической дороге. Выяснилось, что установка бокса на крыше на скорости 120 км/ч увеличивает уровень шума в среднем на 4 дБ. При езде на зимних шинах это 5–7% от общего уровня — для  уха разница небольшая.

Сергей Клочков и Александр Крапивин готовятся к измерениям шумности в салоне.
Сергей Клочков и Александр Крапивин готовятся к измерениям шумности в салоне.

Чтобы максимально нагрузить автомобили, в прежних «60 часах» использовали прицепы. На сей раз мы испытываем универсалы и кроссовер B-класса, на них многие ездят в путешествия, и боксы на таких машинах встречаются все чаще. Объема багажника для всех вещей большой семьи или компании может не хватить даже в Фокусе, не говоря уже о Вестах, а тем более Крете. Бокс, который также вмещает сотни литров, может решить эту проблему.

Во время испытаний мы заправляли автомобили 95-м бензином «Роснефть» Pulsar.
Во время испытаний мы заправляли автомобили 95-м бензином «Роснефть» Pulsar.

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Проанализируем данные по топливной экономичности с багажниками и без. Предварительно, разница будет примерно такой же, как и с уровнем шума, то есть в пределах нескольких процентов. Так что неправы скептики, говорящие о том, что боксы на крыше сильно увеличивают расход. Запомните это на случай, если соберетесь в дальний путь и возникнет дефицит места в машине.

Что касается собственной экономичности автомобилей, то все они не отличаются прожорливостью, и расход примерно одинаков. Новый вазовский двигатель 1.8 (заводской индекс 21179–50), как и прежние тольяттинские моторы, любит высокие обороты. Несмотря на то, что он на 16 л.с. мощнее, чем 1.6, это не дает ни существенного выигрыша в динамике, ни в удобстве управления тягой. Тем более что новый мотор сочетается с коробкой Renault JR5 с неоптимальным для этого двигателя подбором передаточных чисел: при езде с постоянной высокой скоростью не хватает шестой.

В один из дней на троссовый механизм включения передач налип снег. Когда подморозило, он превратился в лед, и задняя передача Весты перестала включаться. Через минуту, когда машина чуть прогрелась и лед подтаял, неисправность исчезла. Впрочем, аналогичная проблема может возникнуть и в случае с тяговым механизмом.

У каждого автомобиля брали пробы моторного масла, которые предстоит проанализировать в лаборатории.
У каждого автомобиля брали пробы моторного масла, которые предстоит проанализировать в лаборатории.

Никаких претензий по надежности к вазовскому двигателю пока нет. Как и к силовым агрегатам автомобилей Hyundai Creta и Ford Focus, выпускающимся уже далеко не первый год. Но мы взяли пробы масла, чтобы изучить степень износа моторов. А впереди еще серия специальных тестов, которая позволит сделать выводы о приспособленности агрегатов к российским условиям.

Каждый из автомобилей был обут в легкосплавные диски K&K и фрикционные шины Toyo.
Каждый из автомобилей был обут в легкосплавные диски K&K и фрикционные шины Toyo.

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Лучшая обзорность у Вест, худшая — у Фокуса. Зато Фокус меньше прочих пачкается на малой скорости. После короткой поездки по грунтовой дороге взяться за дверную ручку Весты, не испачкавшись, становится невозможно. Зато на большой скорости и на снежной дороге картина противополжная: Focus покрывается толстым слоем снега, а Vesta SW остается чистой. У Креты и обзорность, и загрязняемость средние.

Одной из целей испытаний был сбор данных по износу зимних фрикционных шин на асфальте. Разумеется, они изнашиваются быстрее летних. Но насколько, вы узнаете из статьи о марафоне в январском номере журнала «За рулем». Равно как и обо всех неисправностях и конструктивных особенностях подопытных машин.

Финиш состоялся. Но работа на этом не останавливается!

60 часов «За рулем»: замеры шумности, оценка обзорности
60 часов «За рулем»: замеры шумности, оценка обзорности
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