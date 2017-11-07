60 часов «За рулем»: замеры шумности, оценка обзорности

Поздняя осень — зима — ранняя весна — зима: за пять дней очередного марафона «60 часов „За рулем“» мы «зацепили» чуть ли не все сезоны. Всё уже позади. Почти всё…

Напомню, что на прошлой неделе мы в течение 60 часов испытывали на полигоне НАМИ под Дмитровом новинки российского рынка: три универсала — Lada Vesta SW и SW Cross, Ford Focus Turnier, а также кроссовер Hyundai Creta. Все — с атмосферными бензиновыми моторами примерно равной мощности, с механическими коробками передач и передним приводом. Да и цены примерно в одном диапазоне.

Основная часть испытаний позади!

Автомобили были обуты в зимние фрикционные шины («липучки») Toyo Observe GSi5, смонтированные на легкосплавных дисках K&K. Эта компания поставляет диски на конвейеры практически всех отечественных автопроизводителей, а установленные на наши машины диски соответствуют штатным по всем параметрам, включая массу. Отличаются они фактически только дизайном.

Замеры остаточной глубины протектора производили в 16 контрольных точках на каждой шине.

Демонтаж колес для проверки тормозной системы. Замеры степени износа тормозных колодок.

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На крыши водрузили багажники российской марки Lux с 50-килограммовым балластом, в салоны посадили по три водоналивных манекена. Заправляли машины одним и тем же 95-м бензином «Роснефти» марки Pulsar с пакетом моющих присадок.

Ездили по скоростной, горной, грунтовой и булыжной дорогам, стремясь дать машинам наибольшую нагрузку и наездить возможный максимум километров, что оказалось сложнее обычного — ведь никогда до сих пор марафон не проводили поздней осенью. Зато мы уверены, что нагрузили машины по максимуму. И испытали буквально все. Конечно, теперь полученные данные необходимо проанализировать. На это потребуется время.

Универсал Ford Focus Turnier на скоростной дороге.

Суммарный пробег по дорогам автополигона оказался не таким уж и маленьким, примерно 3000 км. Он соответствует 25–30 тыс. километров по обычным дорогам.

Hyundai Creta. Lada Vesta SW. Lada Vesta SW Cross.

Как и обещали, сделали замеры шумности с багажниками и без на динамометрической дороге. Выяснилось, что установка бокса на крыше на скорости 120 км/ч увеличивает уровень шума в среднем на 4 дБ. При езде на зимних шинах это 5–7% от общего уровня — для уха разница небольшая.

Сергей Клочков и Александр Крапивин готовятся к измерениям шумности в салоне.

Чтобы максимально нагрузить автомобили, в прежних «60 часах» использовали прицепы. На сей раз мы испытываем универсалы и кроссовер B-класса, на них многие ездят в путешествия, и боксы на таких машинах встречаются все чаще. Объема багажника для всех вещей большой семьи или компании может не хватить даже в Фокусе, не говоря уже о Вестах, а тем более Крете. Бокс, который также вмещает сотни литров, может решить эту проблему.

Во время испытаний мы заправляли автомобили 95-м бензином «Роснефть» Pulsar.

Проанализируем данные по топливной экономичности с багажниками и без. Предварительно, разница будет примерно такой же, как и с уровнем шума, то есть в пределах нескольких процентов. Так что неправы скептики, говорящие о том, что боксы на крыше сильно увеличивают расход. Запомните это на случай, если соберетесь в дальний путь и возникнет дефицит места в машине.

Что касается собственной экономичности автомобилей, то все они не отличаются прожорливостью, и расход примерно одинаков. Новый вазовский двигатель 1.8 (заводской индекс 21179–50), как и прежние тольяттинские моторы, любит высокие обороты. Несмотря на то, что он на 16 л.с. мощнее, чем 1.6, это не дает ни существенного выигрыша в динамике, ни в удобстве управления тягой. Тем более что новый мотор сочетается с коробкой Renault JR5 с неоптимальным для этого двигателя подбором передаточных чисел: при езде с постоянной высокой скоростью не хватает шестой.

В один из дней на троссовый механизм включения передач налип снег. Когда подморозило, он превратился в лед, и задняя передача Весты перестала включаться. Через минуту, когда машина чуть прогрелась и лед подтаял, неисправность исчезла. Впрочем, аналогичная проблема может возникнуть и в случае с тяговым механизмом.

У каждого автомобиля брали пробы моторного масла, которые предстоит проанализировать в лаборатории.

Никаких претензий по надежности к вазовскому двигателю пока нет. Как и к силовым агрегатам автомобилей Hyundai Creta и Ford Focus, выпускающимся уже далеко не первый год. Но мы взяли пробы масла, чтобы изучить степень износа моторов. А впереди еще серия специальных тестов, которая позволит сделать выводы о приспособленности агрегатов к российским условиям.

Каждый из автомобилей был обут в легкосплавные диски K&K и фрикционные шины Toyo.

Лучшая обзорность у Вест, худшая — у Фокуса. Зато Фокус меньше прочих пачкается на малой скорости. После короткой поездки по грунтовой дороге взяться за дверную ручку Весты, не испачкавшись, становится невозможно. Зато на большой скорости и на снежной дороге картина противополжная: Focus покрывается толстым слоем снега, а Vesta SW остается чистой. У Креты и обзорность, и загрязняемость средние.

Одной из целей испытаний был сбор данных по износу зимних фрикционных шин на асфальте. Разумеется, они изнашиваются быстрее летних. Но насколько, вы узнаете из статьи о марафоне в январском номере журнала «За рулем». Равно как и обо всех неисправностях и конструктивных особенностях подопытных машин.

Финиш состоялся. Но работа на этом не останавливается!