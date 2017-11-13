По горьковским автомобилям можно изучать сложную и неоднозначную историю нашей страны. Ведь они принимали участие во всех эпохальных событиях последних 85 лет, ярко отражали дух своей эпохи. Мы отправились в Нижний Новгород, чтобы узнать, чем живет ГАЗ сегодня.

Некоторое время назад газовцы отказались от производства легковых автомобилей под собственным брендом. Логика проста: во времена проекта по запуску Волги Сайбер компания контролировала лишь 0,1% легкового рынка. Тогда в России продавалась 421 модель. Попасть на 422-ю строчку в номенклатурном перечне — сомнительная перспектива. Зато в сегменте коммерческого транспорта доля ГАЗа составляла порядка 40%. На ней и решили сконцентрировать усилия. В итоге такая стратегия позволила предприятию не просто выжить, но и развиваться.

На производстве ГАЗели занято 880 человек, которые трудятся в одну смену. В день выпускается 295 машин. Для сравнения: в 2013 году, когда ГАЗель Next только появилась, собирали больше 500 машин в день.

Современный ГАЗ ассоциируется, прежде всего, с ГАЗелью. Обе ее версии, Next и Бизнес, собирают на одной конвейерной ленте. Причем газовцы пока не планируют отказываться от старой модели Бизнес и снимать ее с производства. Обе машины востребованы. Фактически каждый сходящий с конвейера автомобиль уже продан. Поэтому и простой сборочного конвейера по любой причине оборачивается потерей прибыли. Естественно, простои стараются минимизировать. К примеру, прежде чем любой новый сотрудник начнет работу на конвейере, он проходит недельную стажировку в учебном центре. А на самом производстве работает современная система контроля качества. Ее в свое время позаимствовали у Тойоты для запуска Волги Сайбер. Что-то позже переняли у Даймлера: в этом же цехе на соседней линии собирают Mercedes-Benz Sprinter Classic.

Вот лишь несколько видеозарисовок с производства:

На одной конвейерной ветке уживаются и ГАЗель Next, и ГАЗель Бизнес. Количественное соотношение диктует рынок. Сейчас оно составляет 60:40 в пользу Некста. До половины выпускаемых машин сходят с конвейера в виде голого шасси. Впоследствии их дооборудуют надстройками специального назначения. Каждый пятый автомобиль на конвейере оснащен газобаллонным оборудованием. Его устанавливают на машины с битопливным (бензин/газ) двигателем EvoTech A275 рабочим объемом 2,7 л.

Ежедневно с конвейера выбирается по два автомобиля для аудита — проверки на наличие несоответствий. Машины осматривают, а после отправляют на трек, где выявляют посторонние шумы, поскрипывания. Естественно, обнаруженные недочеты не остаются без внимания: их стараются устранить.

Каждый день с конвейера случайным образом выбирают 2 автомобиля, загоняют их в хорошо освещенный бокс и тщательно обследуют. Найденный дефект оценивают по 9-балльной шкале. 9 означает, что такой дефект увидит любой клиент. 3 балла — значит, дефект обнаружит 40% клиентов. Меньше трех баллов получают скрытые дефекты. СП с бельгийской фирмой Bosal обеспечивает все конвейерные ветки ГАЗа деталями системы выпуска производимых здесь автомобилей. Обратите внимание на то, что трубы разной длины, так как предназначены для разных модификаций автомобилей: детали уже отсортированы в том порядке, в котором потребуются на сборочной линии. Такой подход позволяет существенно сэкономить на логистике.

Вадим Николаевич Сорокин, президент и генеральный директор «Группы ГАЗ», рассказал ЗР о планах компании.

Вообще, газовцы идут по пути активного создания совместных предприятий. Сегодня здесь производятся такие автомобили, как Volkswagen Jetta, Skoda Yeti и Octavia, а вскоре к этому списку примкнет и новый кроссовер Skoda Kodiaq. Однако большую часть территории завода, а это порядка 600 га, занимает производство компонентов. Причем не только автомобильных — здесь даже изготавливали оснастку для Боинга!

Китайская компания Yapp на арендуемых у ГАЗа площадях организовала производство пластиковых бензобаков, которые уже устанавливают на цельнометаллический фургон ГАЗель Next. А в декабре пластиковый бак емкостью 85 л появится и на бортовых ГАЗелях, как серии Next, так и Бизнес.

В большинстве случаев локализация производства приводит к снижению стоимости конечного продукта, но так бывает не всегда. Помните вечно текущие радиаторы у ГАЗели? После того как на территории завода организовали СП с компанией T.Rad — японским производителем и основным поставщиком радиаторов для Тойоты, проблему удалось решить. Новый радиатор не тек, но обходился дороже. Так было со многими проблемными комплектующими для ГАЗели. Тем не менее стоимость самой машины удалось-таки удержать на конкурентоспособном уровне.

Кстати, о конкурентах. Недавно дебютировавшего УАЗа Профи грузоподъемностью 1,5 т и с полным приводом на ГАЗе не боятся. Вероятно, он отберет небольшую часть рынка у Некста, но только не в сфере тяжелых перевозок, и скорее будет конкурировать с Соболем. Вот что по поводу полноприводной линейки легких коммерческих автомобилей ГАЗ заявил Вадим Сорокин:

Мы, конечно, думаем о полном приводе для ГАЗели Next, но такой автомобиль в 2018 году точно не появится. В ближайшей перспективе мы рассчитываем на Соболь 4х4, как с одинарной, так и с двухрядной кабиной.

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В конце следующего года на ГАЗель начнут устанавливать фольксвагеновский двухлитровый турбодизель — тот, что сейчас используется на VW Crafter. Газовцы планируют снять с него порядка 150 л.с. В паре с ним будет работать 6-ступенчатая механическая коробка передач. Двухлитровый агрегат заметно легче и экономичнее, чем имеющийся сейчас в линейке турбодизель Cummins ISF2. Кроме того, он соответствует экологическим нормам Евро-6 (у Cummins Евро-4), что позволит расширить спектр стран, в которые нижегородцы экспортируют свою продукцию.

А еще газовцы намереваются запустить ГАЗель Next полной массой 4,6 т. Сейчас этот показатель составляет 3,5 т. Подготовка к производству такой машины находится на завершающей стадии. Запуск намечен на декабрь. А вот нишу так называемых «каблучков» считают неперспективной: тягаться с фургоном Лада Ларгус пока бесполезно.

В ближайшее время газовцы планируют запустить в производство ГАЗель Next полной массой 4,6 т. Предсерийный образец такой машины нам попался в одном из сборочных цехов. Кроме увеличенной колесной базы машина интересна дисковыми тормозами на всех колесах, а также электронной системой курсовой устойчивости ESP. В продаже ГАЗель Next 4,6 т появится в январе, а вот ее модификация с системой ESP — не раньше второго квартала 2018-го года.

Что касается линейки среднетоннажных грузовиков, то в ближайшее время модельный ряд пополнит ГАЗон Next 10 т. А в середине следующего года начнется производство 6-ступенчатой автоматической коробки передач собственной разработки, рассчитанной на крутящий момент до 800 Нм. Автомат будут изготавливать на предприятии «Нижегородские моторы» (бывший завод коробок скоростей). Эта коробка передач применима на любом газовском автомобиле из сегмента средних грузовиков с мотором ЯМЗ-534.

Сейчас большое внимание газовцы уделяют среднетоннажным и большим грузовикам и автобусам, намереваясь отвоевать максимально возможную долю на рынке коммерческих перевозок.

Внедрение дисковых тормозов на все колеса позволило оснастить автомобиль электронной системой курсовой устойчивости. Запуск бортовой ГАЗели Next (4,6 т) позволит на ее основе создать пассажирский вэн, рассчитанный на 20 пассажиромест.

Пока Илон Маск производит «батарейки на колесах», мы отправляем их в урны, зато отдельно от остального мусора. В штаб-квартире ГАЗа подобную картину можно увидеть на каждом этаже. Впрочем, и на ГАЗе уже задумываются об электромобилях... ...рассматривается возможность мелкосерийного производства электромобилей на базе ГАЗели. Это произойдет в недалеком будущем.

Без прошлого нет будущего

Нет, вероятно, в стране человека, который хоть раз не имел бы дела с автомобилями завода на Волге, которому уже 85 лет. Деды и прадеды работали, потом воевали, а затем восстанавливали страну за рулем непритязательных и неприхотливых полуторок. Кто-то постигал азы вождения в кабинах грузовиков марки ГАЗ в 1960-х и 1970-х. Иные учились преодолевать тяготы и лишения армейской службы, а заодно штурмовать бездорожье вместе со знаменитой «шишигой». Миллионы людей ездили в такси по имени Волга, а некоторые даже имели эти — самые престижные советские машины в личной собственности. Ну а сегодня среди тех, кто не застал времени, когда Победы и Волги были молодыми, немало поклонников этих моделей, превратившихся теперь в уважаемые олдтаймеры.

29 января 1932 года — именно с этого момента стартовала грузовая история ГАЗа. Небольшая экспозиция легендарных газовских грузовиков рядом с цехом по производству ГАЗелей говорит сама за себя. Это еще одно напоминание заводчанам о том, как важен для предприятия сегмент грузовых автомобилей. Когда-нибудь рядом вполне заслуженно обоснуется и ГАЗель.

Поздравляя Горьковский автомобильный с юбилеем, вспомним лишь некоторые, но самые эпохальные его модели и времена, в которых они родились и жили…