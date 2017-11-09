В России набирает обороты мода на псевдокроссоверы. В продажу выходит кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line, который оказался дороже главных конкурентов, но при этом лучше оснащенным.

Смена имиджа

«Приподнятые» хэтчбеки в основном выбирают как доступную альтернативу более дорогим кроссоверам. Такие псевдокроссоверы набирают все большую популярность у российских автомобилистов, и производители спешат занять весьма перспективную нишу.

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Родоначальником класса по праву можно назвать Renault Sandero Stepway, который появился в нашей стране еще в конце 2010 года, а с середины 2014-го доступен в новом поколении. На основе этой модели был разработан и нынешний лидер сегмента — Lada XRAY, чьи продажи стартовали в феврале прошлого года. Сегодня именно эти модели безраздельно господствуют на рынке псевдокроссоверов в России. А составить им конкуренцию призван новый кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line, чье производство налажено на заводе Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге. Он практически не отличается от модели Kia K2 Cross, представленной ранее на рынке Китая. Новинка уже доступна к заказу у дилеров и с 14 ноября поступит в продажу.

Новый Rio X-Line приходит на смену традиционному хэтчбеку этой модели в предыдущем поколении. Седан Kia Rio новой генерации, напомним, доступен у нас с августа нынешнего года.

Kia Rio X-line

Как рассказали «За рулем.РФ» в российском офисе Kia, на сегодняшний день Россия является рынком седанов и кроссоверов. Традиционные хэтчбеки имеют свою нишу, но при этом потенциал их продаж ограничен. Например, в объеме реализации семейства Kia Rio предыдущего поколения доля хэтчбека не превышала 20%. Поэтому со сменой поколений Kia Rio потенциальным клиентам была предложена концепция пятидверки с увеличенным клиренсом и дизайном в стиле кроссовера. Исследования показали, что в России для кросс-хэтчбека существует значительный потенциал спроса.

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«Сегмент компактных кроссоверов и псевдокроссоверов в последнее время пользуется большой популярностью, а рынок хэтчбеков классов B+ и C значительно сжался. Поэтому при запуске нового поколения Rio компания Kia сделала выбор в пользу кросс-версии», — констатирует аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич.

По сравнению с базовым седаном Rio X-Line получил увеличенный до 170 мм клиренс и адаптированные настройки подвески, из внешних отличий — защитный пластиковый обвес, рейлинги на крыше и 16-дюймовые легкосплавные диски. Моторная гамма у кросс-хэтчбека и седана одинаковая: бензиновые двигатели объемом 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.), которые работают в паре с 6-ступенчатой механикой или 6-диапазонным автоматом.

Rio X-Line предлагается в восьми вариантах комплектаций по цене от 774 тыс. 900 рублей до 1 млн 024 тыс. 900 рублей. Таким образом, он оказался на 30 тыс. рублей дороже седана Rio в аналогичном оснащении. Кстати, в отличие от четырехдверки у новинки отсутствует стартовая версия Classic, хотя на рынке Белоруссии она будет доступна. Появится ли Rio X-Line в «классическом» исполнении в нашей стране — неизвестно.

Цена — выше, клиренс — ниже

Основными конкурентами нового кросс-хэтчбека Rio в самой компании Kia считают Lada XRAY и Renault Sandero Stepway. При этом новинка оказалась дороже этих моделей, зато лучше них оснащена: вазовский псевдокроссовер стоит от 600 тыс. до 831 тыс. рублей, «француз» — от 650 тыс. до 796 тыс. рублей.

Как говорит генеральный директор «АвтоСпецЦентра Kia Север» Заур Цохолов, разница в цене в сравнении с конкурентами — это, скорее, плата за высокое качество, богатое оснащение и повышенный комфорт. «Безусловным преимуществом Rio X-Line является 5-летняя гарантия от завода-изготовителя, более современная линейка двигателей, оснащенных двойной системой изменения фаз газораспределения, и 6-ступенчатые механические и автоматические коробки передач. Что же касается XRAY, то на нем устанавливается роботизированная 5-ступенчатая трансмиссия, которая не пользуется доверием у российских потребителей с точки зрения надежности, на Stepway — 4-диапазонный автомат, который также уже подустарел. Кроме того, для кросс-хэтчбека Rio доступны современные опции, которых нет у конкурентов, — бесключевой доступ в салон, датчик давления шин, отделка салона экокожей, обогрев руля и задних сидений и т.д.», — комментирует Заур Цохолов.

В свою очередь, генеральный директор «ПЛТ Автоцентр Купчино» Владимир Лисаев отмечает, что Lada XRAY среди своих «одноклассников» выделяется, прежде всего, соотношением цена/качество, а также оснащением комплектаций за более низкую цену. Кроме того, у Икс-Рея и Сандеро Степвея более высокий дорожный просвет — аж 195 мм. По мнению эксперта, помимо этих моделей новому кросс-хэтчбеку от Kia также придется соперничать с Hyundai Creta, Lifan X50 и Lada Kalina Cross.

Новый Rio X-Line наверняка потеснит лидерские позиции Lada XRAY и Renault Sandero Stepway и вполне может побороться за звание бестселлера в сегменте псевдокроссоверов. С выходом новинки в Kia также рассчитывают укрепить лидерство модели Rio, которая сегодня является самым продаваемым автомобилем в нашей стране. По оценкам корейской компании, доля кросс-хэтчбека в продажах семейства Rio может достигать 30%, тогда как хэтчбек предыдущего поколения занимал не более 20%. Как заявили «За рулем.РФ» в пресс-службе завода Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге, распределение объемов производства по конкретным моделям будет зависеть от спроса на рынке. В целом общая мощность предприятия составляет 200 тыс. автомобилей в год, при этом бренды Hyundai и Kia делят ее примерно пополам с небольшим приоритетом для Hyundai. Уже в этом году новый Rio X-Line петербургского производства начнет поставляться в Белоруссию, однако российский рынок остается для завода приоритетным.

Привлечение внимания

По мнению консультанта-аналитика Frost & Sullivan Ивана Кондратенко, Kia Rio X-Line имеет все шансы расходиться в объеме 30–40 тыс. автомобилей в год и серьезно подкосить позиции XRAY и Sandero Stepway, поэтому можно ожидать горячей борьбы за лидерство в сегменте. «Несомненно, разнообразие моделей в линейке Rio оживит спрос и позволит добиться лучших результатов продаж. При этом седан все же будет иметь доминирующую долю — порядка 65%. Оценивая покупательские аудитории, я бы предположил, что кросс-хэтчбек будет более популярен среди водителей помоложе, любящих активную езду, тогда как седан предпочтут автомобилисты со стажем, которым нужно больше места в салоне и в багажнике», — рассуждает эксперт.

Kia Rio X-line

Выход Kia Rio X-Line на российский рынок, безусловно, привлечет к себе внимание многих клиентов, что должно повлечь за собой высокий спрос на эту модель и общее увеличение рыночной доли сегмента псевдокроссоверов, добавляет Владимир Лисаев.

Стоит отметить, что на рынке «приподнятых» хэтчбеков также присутствуют китайские модели. Это Lifan X50 стоимостью от 620 тыс. до 723 тыс. рублей, а также DFM H30 Cross, который сегодня является самым доступным предложением в сегменте — от 600 тыс. до 709 тыс. рублей. При этом, по данным «Дунфэн Мотор Рус», наибольшим спросом этот автомобиль пользуется в топовой комплектации с автоматом, которая включает климат-контроль, камеру заднего вида, парктроник, круиз-контроль и др. Правда, дилеры DFM до сих пор распродают прошлогодние машины, предлагая на них значительные скидки.

Lada XRAY Lifan X50 Renault Sandero Stepway

Как рассказала «За рулем.РФ» директор по маркетингу «Дунфэн Мотор Рус» Елена Рашевская, для того чтобы сохранить цену на DFM H30 Cross привлекательной для российского рынка, были поставки только автомобилей 2016 года выпуска. В следующем году эту модель должен сменить новый псевдокроссовер — DFM AX3, с похожей функциональностью, но более «свежий» в плане дизайна и опций.

Впрочем, в условиях ужесточающейся конкуренции в сегменте псевдокроссоверов «китайцам» будет сложно добиться особых успехов. Как считает Заур Цохолов, кроме привлекательной цены китайские марки не могут предложить множества конкурентных преимуществ, таких как доступность запчастей, ремонтопригодность в регионах, ликвидность на вторичном рынке, не говоря уже о некоторых проблемах с качеством.

Приподняться над землей

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В эпоху кроссоверомании производители массовых автомобилей постепенно уходят от традиционных хэтчбеков в России, заменяя их псевдокроссоверами. Целевой аудиторией таких машин является молодежь и жители мегаполисов, для которых важен эффектный внешний вид и повышенная проходимость автомобиля. При этом высокий клиренс необходим, главным образом, для плохих дорог и удобной парковки в городских условиях, а также выездов «на природу», где не требуются свойства настоящего внедорожника. Поэтому «приподнятые» хэтчбеки стали привлекательной альтернативой для многих, кто не может себе позволить кроссовер. По данным АВТОВАЗа, большинство потребителей пересаживается на такие автомобили с базовых моделей (на основе которых построены кросс-версии), а также с других моделей сегмента В. Среди покупателей псевдокроссоверов отмечен приток и с рынка подержанных машин. Наибольший интерес этот класс вызывает у владельцев хэтчбеков и универсалов.

Как отмечают в пресс-службе Kia Motors Rus, популярность кросс-хэтчбеков заключается в том, что в этом автомобиле удалось совместить все требования российского клиента в массовом сегменте. Дизайн в стиле кроссовера позволяет людям осуществить свою мечту и произвести впечатление на дороге. Повышенный клиренс позволяет комфортно парковаться и ездить по дорогам разного качества. При этом автомобиль остается доступным, что делает его отличной альтернативой кроссоверам сегмента B-SUV.

«Разумеется, одним из главных факторов является сочетание сравнительно низкой цены и внедорожных характеристик. Большую часть покупателей составляют люди, которые при покупке автомобиля учитывают повседневные реалии как российских дорог, так и нашего климата. Этот сегмент подходит почти для всех, особенно кто в прошлом и настоящем ездит на седанах, хэтчбеках и универсалах класса B. Уверен, что спрос на псевдокроссоверы будет только расти и, возможно, достигнет своего максимума в кратчайший период. В свете выхода Kia Rio X-Line мы очень скоро увидим реальный потенциал спроса на автомобили этого класса», — резюмирует Владимир Лисаев.

Фото: фирмы-производители