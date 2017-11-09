Если обычного американского водителя выпустить без должной подготовки на наши дороги, он либо сойдет с ума, либо потребует адвоката. И вовсе не потому, что все американцы тупые, как пытается нас уверить известный сатирик. Это мы слишком умные — вот в чем беда.
Нигде — ни в той же Америке, ни в праворульной Англии, ни в континентальной Европе, ни в Корее — мне не приходила мысль проштудировать местные правила дорожного движения перед тем, как выехать на перекресток с круговым движением. Только что вернулся с Токийского автосалона: ездил на машине по соседней Иокогаме — и тоже без затыков, даже на самых сложных перекрестках.
Потому что в той же Европе, которую нам постоянно приводят в пример, движение организовано так, что круг как бы автоматически, сам собой становится главным. Ключевое слово — «организовано». На всех дорогах, примыкающих к перекрестку с круговым движением, есть разметка и дорожные знаки. На самóм кругу — тоже. Следуешь знакам, разметке, светофорам (если таковые установлены) — и никаких проблем.
У нас же произошла подмена понятий. Мы не хотим грамотно организовать движение — и вместо этого пытаемся заставить водителей запомнить, как нужно проезжать тот или иной перекресток. За последние годы «круг» изнасиловали так, что я и сам теряюсь: как его теперь проезжать?
С 8 ноября 2017 года вступили в силу новые поправки в ПДД, согласно которым круг теперь — главный. Означает ли это, что отныне находящийся на кругу всегда имеет преимущество перед тем, кто на него въезжает?
Нет!
В широком понимании круговая развязка — это то, что нарисовано в экзаменационных билетах: круглая зеленая лужайка небольшого диаметра, вокруг которой едут автомобили. Но ведь круг может быть огромным! Внутри него могут быть разбиты сады или построены здания — вспомните знаменитую парижскую площадь Звезды с Триумфальной аркой. Он может быть вытянутым эллипсом — например, как площадь Победы в Минске, одноименная площадь в Петербурге или развязки на киевской Оболони. Это может быть даже квадрат или многоугольник! Иными словами, круговое движение — это именно форма организации движения, а не собственно форма дороги.
Более того, главным может быть не весь круг, а лишь его часть — половина или четверть, любой сегмент. Всё зависит от плотности транспортных потоков на конкретной развязке. Бывает и так, что на некоторых пересечениях кругового движения ставят светофоры. Очередность проезда на таких перекрестках — несмотря на то, что они круговые! — регулируется знаками приоритета и светофорами, если таковые имеются.
Теперь нужно ждать, когда дорожники приведут такие сложные «круги» в соответствие с нововведением. Это потребует гораздо больше времени, чем изменение формулировки в ПДД.
А пока давайте так. Если перед въездом на забытый богом круг есть лишь знак 4.3 «Круговое движение» и вы не видите никаких других знаков и разметки, то такой круг — главный. Въезжая на него, уступаем дорогу тем, кто на кругу. Когда едем по кругу, имеем преимущество.
Если же помимо знака 4.3 в разных местах круга установлены знаки приоритета, необходимо руководствоваться ими! Вне зависимости от того, успели дорожники что-либо переделать или нет. Знаки есть — им и подчиняемся.
Держите ухо востро. Особенно в темное время. Берегите себя.
Фото: «За рулем» и depositphotos.com
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