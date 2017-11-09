С 8 ноября 2017 года вступили в силу новые поправки в ПДД, согласно которым круг теперь — главный. Означает ли это, что отныне находящийся на кругу всегда имеет преимущество перед тем, кто на него въезжает?

Если обычного американского водителя выпустить без должной подготовки на наши дороги, он либо сойдет с ума, либо потребует адвоката. И вовсе не потому, что все американцы тупые, как пытается нас уверить известный сатирик. Это мы слишком умные — вот в чем беда.

Нигде — ни в той же Америке, ни в праворульной Англии, ни в континентальной Европе, ни в Корее — мне не приходила мысль проштудировать местные правила дорожного движения перед тем, как выехать на перекресток с круговым движением. Только что вернулся с Токийского автосалона: ездил на машине по соседней Иокогаме — и тоже без затыков, даже на самых сложных перекрестках.

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Потому что в той же Европе, которую нам постоянно приводят в пример, движение организовано так, что круг как бы автоматически, сам собой становится главным. Ключевое слово — «организовано». На всех дорогах, примыкающих к перекрестку с круговым движением, есть разметка и дорожные знаки. На самóм кругу — тоже. Следуешь знакам, разметке, светофорам (если таковые установлены) — и никаких проблем.

У нас же произошла подмена понятий. Мы не хотим грамотно организовать движение — и вместо этого пытаемся заставить водителей запомнить, как нужно проезжать тот или иной перекресток. За последние годы «круг» изнасиловали так, что я и сам теряюсь: как его теперь проезжать?

С 8 ноября 2017 года вступили в силу новые поправки в ПДД, согласно которым круг теперь — главный. Означает ли это, что отныне находящийся на кругу всегда имеет преимущество перед тем, кто на него въезжает?

Нет!

В широком понимании круговая развязка — это то, что нарисовано в экзаменационных билетах: круглая зеленая лужайка небольшого диаметра, вокруг которой едут автомобили. Но ведь круг может быть огромным! Внутри него могут быть разбиты сады или построены здания — вспомните знаменитую парижскую площадь Звезды с Триумфальной аркой. Он может быть вытянутым эллипсом — например, как площадь Победы в Минске, одноименная площадь в Петербурге или развязки на киевской Оболони. Это может быть даже квадрат или многоугольник! Иными словами, круговое движение — это именно форма организации движения, а не собственно форма дороги.

Более того, главным может быть не весь круг, а лишь его часть — половина или четверть, любой сегмент. Всё зависит от плотности транспортных потоков на конкретной развязке. Бывает и так, что на некоторых пересечениях кругового движения ставят светофоры. Очередность проезда на таких перекрестках — несмотря на то, что они круговые! — регулируется знаками приоритета и светофорами, если таковые имеются.

Теперь нужно ждать, когда дорожники приведут такие сложные «круги» в соответствие с нововведением. Это потребует гораздо больше времени, чем изменение формулировки в ПДД.

А пока давайте так. Если перед въездом на забытый богом круг есть лишь знак 4.3 «Круговое движение» и вы не видите никаких других знаков и разметки, то такой круг — главный. Въезжая на него, уступаем дорогу тем, кто на кругу. Когда едем по кругу, имеем преимущество.

Если же помимо знака 4.3 в разных местах круга установлены знаки приоритета, необходимо руководствоваться ими! Вне зависимости от того, успели дорожники что-либо переделать или нет. Знаки есть — им и подчиняемся.

Держите ухо востро. Особенно в темное время. Берегите себя.

Фото: «За рулем» и depositphotos.com