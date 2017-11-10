Гарантийные обязательства автопроизводителей очень дружелюбны на бумаге, но в реальной жизни владельцам довольно часто отказывают в бесплатном ремонте. В одних случаях отрицательное решение принимает российское представительство марки, в других в дело вмешивается инженер по гарантии.

Формально любую неисправность должны отремонтировать по гарантии при условии именно заводского дефекта. Однако не всегда клиенту удается доказать причинно-следственную связь. Еще на этапе обращения владельца в дилерский центр и осмотре автомобиля инженер по гарантии может сделать вывод, что причиной неисправности является не заводской брак, а условия эксплуатации. Ну а если имеют место еще и следы внешнего механического воздействия — пиши пропало.

Гарантийная политика производителей на бумаге очень дружелюбна, а на деле часто все наоборот.

Бывает, что инженер по гарантии готов пойти владельцу автомобиля навстречу, но сначала необходимо согласовать бесплатную замену конкретного узла или агрегата с представительством марки. В итоге решение об отказе в гарантийном ремонте исходит именно от представительства.

Как устроена система?

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Гарантийная политика автопроизводителей имеет довольно противоречивый характер. К примеру, зарплата сотрудников отдела гарантии в дилерском техцентре в значительной степени зависит от оборота запчастей. Чем больше суммарная стоимость деталей и узлов, замененных в рамках гарантии, тем больше премия, которую получит работник в конце отчетного периода. С одной стороны, идея здравая — мотивирующая. С другой же, имеется масса сдерживающих факторов. С каждым годом у многих производителей увеличивается перечень элементов, которые нельзя заменить бесплатно без согласования с представительством. Кроме того, деятельность специалистов по гарантийному ремонту находится под строгим контролем, и в случае каких-либо ошибок крайним оказывается именно инженер по гарантии. В этом случае ему придется оплачивать работы и запчасти из собственного кармана. Не полностью, понятно — всего лишь урежут премию. Это одна из причин, почему в определенных обстоятельствах ему проще отказать владельцу машины, чем рисковать своим кошельком.

Впрочем, человеческий фактор тоже никто не отменял. К примеру, плохое настроение у сотрудника сервисного центра и как следствие нежелание идти навстречу конкретному клиенту.

К сожалению, обычное дело, когда из-за одного пропущенного ТО у официального дилера владельцу отказывают в гарантийном ремонте. Хотя по закону владелец машины имеет полное право обслуживаться на стороне.

Закон не запрещает владельцам обслуживать машины вне официальной дилерской сети. Это не означает автоматического снятия автомобиля с гарантии. Ведь нужно еще установить тот факт, что неисправность связана именно с некачественным обслуживанием на стороне, а не с заводским браком. На деле же про эту презумпцию невиновности частенько забывают.

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Выявить какую-то закономерность в принятии решений не всегда возможно. К примеру, в одном случае представительство без особых проблем может дать добро на замену пары потекших амортизаторов на оси, а в другом похожем деле — откажет в ремонте по гарантии. Часто инженер сервисного центра не знает, по какой именно причине представительство приняло ту или иную позицию. Зато представительство марки, скорее всего, одобрит ремонт, если, к примеру, сломался элемент подвески, который считается надежным и до этого подобных случаев не было. Конечно, при условии, что видимых следов внешнего воздействия нет.

Кстати, если появились посторонние стуки в салоне при движении автомобиля, не стоит рассчитывать, что причину их возникновения будут устранять бесплатно: официально гарантия на звуки не распространяется. Однако многие производители выпускают технические бюллетени на эту тему. В них расписана технология борьбы с конкретными шумами именно в рамках гарантии.

От общего к частному

У официалов есть несколько хитрых приемов для того, чтобы клиент сам отказался от жалобы. Их полезно знать каждому владельцу гарантийного автомобиля:

Непомерные траты. Часто для того, чтобы определить причину неисправности, проблемный агрегат необходимо разобрать и провести дефектовку. В случае с двигателем работа предстоит сложная и дорогостоящая. Если в итоге поломка будет признана негарантийной, владельцу машины придется оплатить проведенные работы. Потом еще надо думать, что делать с разобранным мотором, ведь его ремонт у дилера обойдется в кругленькую сумму. Официалы предупреждают клиента о возможных крупных тратах и частенько сгущают краски. Некоторые предпочитают не рисковать и сразу обращаются за ремонтом в сторонние сервисы, у которых стоимость аналогичных работ, как правило, ниже, чем у дилеров. Перед визитом к официалам стоит прошерстить профильные форумы на предмет похожих симптомов неисправности и примеров обращений других владельцев. Это не панацея, но подобная информация поможет чувствовать себя увереннее при общении с дилерским персоналом.

Решение по гарантийному ремонту двигателя принимает представительство. Но перед этим мотор необходимо разобрать и провести дефектовку.

Если клиент обращается с жалобой на сильное биение тормозных дисков, то ему могут попытаться отказать в ремонте по гарантии, сославшись на их сильный перегрев вследствие неправильной эксплуатации.



Неправильная эксплуатация. Предположим, владелец машины жалуется на стуки в подвеске. Во время внешнего осмотра инженер по гарантии обнаруживает следы внешнего механического воздействия на элементе, сопряженном с неисправным, и по этой причине отказывает в ремонте. Мол, неисправность возникла из-за неправильной эксплуатации. К примеру, амортизатор потек вследствие наезда на препятствие, следы от которого остались на рычаге подвески. В подобных случаях дилер еще обязан доказать причинно-следственную связь, но на практике это бремя ложится на владельца машины. Если стоит задача добиться справедливости от конкретного несговорчивого техцентра, то будьте готовы к тяжбе: подача жалобы, проведение независимой экспертизы за свой счет и, возможно, даже обращение в суд.

По мнению автопроизводителей, незначительное запотевание амортизатора не является неисправностью. Заводской дефект признают только в случае значительной течи, которая распространилась более чем на 2/3 корпуса узла или вышла за пределы опорной чашки пружины.

Коррозия лакокрасочного покрытия. У автопроизводителей имеются вроде бы четкие критерии по определению дефектов ЛКП. Однако не всякий дилер строго им следует. К примеру, на коррозию кузова, возникшую в местах сколов ЛКП, гарантия не распространяется. Ведь в руководстве по эксплуатации любого автомобиля написано, что такие сколы должны быть устранены в кратчайшие сроки. И тут уж как повезет: в одном случае сервисмен может разглядеть несуществующий скол и по этой причине отказать в ремонте по гарантии, а в другом — принять более поздний дефект за первопричину появления коррозии.

У автопроизводителей имеются вроде бы четкие критерии по определению дефектов ЛКП. Однако не всякий дилер строго им следует. К примеру, на коррозию кузова, возникшую в местах сколов ЛКП, гарантия не распространяется. Ведь в руководстве по эксплуатации любого автомобиля написано, что такие сколы должны быть устранены в кратчайшие сроки. И тут уж как повезет: в одном случае сервисмен может разглядеть несуществующий скол и по этой причине отказать в ремонте по гарантии, а в другом — принять более поздний дефект за первопричину появления коррозии. Облезание лака. Аналогично развивается ситуация и в случае с облезанием лака. Если в центре дефекта есть след от механического воздействия, его могут признать причиной этого дефекта. Вопрос в том, получен он до или после начала миграции лака. Часто гарантийщик выбирает первый вариант.

При появлении заводского дефекта на лакокрасочном покрытии не стоит затягивать с обращением к дилеру. Если в проблемной зоне впоследствии нарисуется скол, то в гарантийном ремонте могут отказать. На фото показана одна из крайностей. Увидев такой застарелый дефект, инженер по гарантии точно откажет в бесплатном ремонте.

С тюнингом дороже. К примеру, на капоте имеются дефекты, которые должны устранить в рамках обязательств автопроизводителя. Но при этом на детали есть и вмятины или царапины от механического воздействия в других зонах. Если предстоит замена капота, то проблем не возникнет. Если же принимается решение о перекрашивании родного кузовного элемента, то сервисмен может озвучить прайс на дополнительные услуги: устранение не покрываемых гарантией эксплуатационных повреждений. А в этом случае, если капот оклеен защитной пленкой или на нем установлен популярный аксессуар — так называемая «мухобойка», у сотрудника сервисного центра появляется повод объявить работы по переустановке такого дополнительного оборудования платными. Многие клиенты в подобных случаях отказывается от гарантийного ремонта.

К примеру, на капоте имеются дефекты, которые должны устранить в рамках обязательств автопроизводителя. Но при этом на детали есть и вмятины или царапины от механического воздействия в других зонах. Если предстоит замена капота, то проблем не возникнет. Если же принимается решение о перекрашивании родного кузовного элемента, то сервисмен может озвучить прайс на дополнительные услуги: устранение не покрываемых гарантией эксплуатационных повреждений. А в этом случае, если капот оклеен защитной пленкой или на нем установлен популярный аксессуар — так называемая «мухобойка», у сотрудника сервисного центра появляется повод объявить работы по переустановке такого дополнительного оборудования платными. Многие клиенты в подобных случаях отказывается от гарантийного ремонта. Поломка магнитолы. Если в мультимедийном устройстве «зажевало» нелицензионный компакт-диск, то в гарантийном ремонте будет отказано.

Диски и шины, не соответствующие заводским параметрам и установленные не у дилера, — возможный повод для отказа в гарантийном ремонте подвески и ходовой.

Политика автопроизводителя: если элемент отделки сиденья имеет заводской дефект (например, следы выкрашивания материала), но рядом есть царапина или другое механическое повреждение, то в гарантийном ремонте будет отказано.



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Также важно помнить, что официально производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие при использовании некачественных расходных материалов и неоригинальных технических жидкостей. То есть, если владелец залил моторное масло, которого нет в одобренном дилером перечне, то в случае проблем с двигателем в гарантийном обслуживании могут отказать. Для этого инженер по гарантии обязан взять пробы масла перед разборкой силового агрегата и отправить их на экспертизу.

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Несмотря на уловки гарантийщиков и нюансы политики производителей, не стоит опускать руки после первого же отказа в бесплатном ремонте. Определенным сдерживающим фактором может стать лишь отрицательный ответ при согласовании конкретного случая с представительством. Тогда придется искать правду уже в суде. А до этого момента владелец машины может попытать счастья в других дилерских техцентрах, надеясь встретить сговорчивого и клиентоориентированного инженера по гарантии. Все предшествующие отказы на уровне конкретного дилера не играют никакой роли и не отражаются в сервисной истории машины. Если уверены, что правда на вашей стороне и вся проблема лишь в плохом настроении инженера по гарантии, можно позвонить на горячую линию представительства. Обычно после такого звонка проблема быстро решается.

Фото: depositphotos.com и фирмы-производители