Всевидящее ОКО
Современный автомобильный мир жесток к маркам-одиночкам: они вымирают, не выдерживая конкуренции с транснациональными гигантами. Subaru остается одним из последних исключений из правила.
Всевидящее ОКО
Современный автомобильный мир жесток к маркам-одиночкам: они вымирают, не выдерживая конкуренции с транснациональными гигантами. Subaru остается одним из последних исключений из правила.
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До нашей страны доехало второе поколение кроссовера Subaru XV. При беглом знакомстве с машиной может показаться, что это обычный рестайлинг: дизайн не претерпел революционных изменений, двухлитровый двигатель все так же сочетается с вариатором и постоянным полным приводом и выдает те же 150 л.с. Даже похожий оранжевый колер кузова — и тот был у предшественника.
Но Subaru нельзя оценивать поверхностным взглядом. Автомобили марки сделаны для тех, кто вникает в технические особенности и способен оценить идеи японских инженеров. Двухлитровый оппозит модернизирован практически полностью — на 80%, а в дополнение к нему на российский рынок вывели более доступную версию с мотором 1.6. Но главное — новая система электронных помощников EyeSight, которую мы отправляемся тестировать в разнообразных условиях.
Subaru XV
Длина/ширина/высота 4465/1800/1615/2665 мм
Объем багажника (VDA) 310 л
Снаряженная масса 1466 кг
Двигатель бензиновый, Оп4, 16 клапанов, 1995 см³, 110 кВт/150 л.с. при 6000–6200 об/мин; 196 Н·м при 4000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 10,6 с
Максимальная скорость 92 км/ч
Топливо/запас топлива АИ‑95/63 л
Расход топлива: смешанный цикл 7,1 л/100 км
Трансмиссия полный привод, вариатор
НА ПОЛИГОНЕ
Шестеро умелых
Subaru XV второго поколения построен на новой модульной платформе. Одно из ее преимуществ — значительно выросшая жесткость кузова. А еще модель стала первым представителем марки в России, на который установлен комплекс EyeSight. Этот набор электронных помощников водителя вывел активную безопасность автомобиля на принципиально новый уровень.
НА ПОЛИГОНЕ
Шестеро умелых
Subaru XV второго поколения построен на новой модульной платформе. Одно из ее преимуществ — значительно выросшая жесткость кузова. А еще модель стала первым представителем марки в России, на который установлен комплекс EyeSight. Этот набор электронных помощников водителя вывел активную безопасность автомобиля на принципиально новый уровень.
Под единым названием скрываются шесть высокотехнологичных функций. Все они работают, получая данные со стереокамеры на ветровом стекле, умеющей распознавать различные объекты и идентифицировать их.
Адаптивный круиз-контроль (поддерживает заданную водителем скорость, попутно сканируя полосу впереди. Если на ней оказывается более медленный автомобиль, XV притормаживает, поддерживая безопасную дистанцию).
Система помощи удержания в полосе движения (предупреждение о приближении к линии разметки и, если реакции не последует, легкое подруливание вернет машину на середину полосы).
Система автоматического экстренного торможения.
Система предаварийного управления акселератором
(не позволит автомобилю резко ускориться, если впереди есть препятствие).
Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля (система предупредит владельца, что поток впереди тронулся, а он еще стоит на месте).
Система оценки усталости водителя (распознается по излишнему рысканью машины по дороге. В этом случае на передней панели высветится предупреждение).
Как мы тестировали
Испытания проходили на Дмитровском автополигоне. Использовалась оригинальная разработка нашего журнала — мобильная испытательная установка. Это мягкий макет машины, установленный на колеса. При столкновении даже с серьезной разницей в скорости повреждения не грозят ни ему, ни настоящему автомобилю, а сам «тренажер» откатывается по рельсам вперед.
1
Экстренное торможение после старта
Моделируем неудачный старт со светофора: машина впереди трогается, Subaru XV тоже, но «ведущий» внезапно останавливается, увидев, например, не закончивший проезд перекрестка автомобиль. В большинстве случаев это, скорее всего, приведет к аварии. Система EyeSight начеку: экстренное и не самое приятное торможение, но столкновения удается избежать. Электронный разум реагирует быстрее человека и никогда не отвлекается от дороги, однако и ему нужен запас пространства. Если вы отпустили едущего впереди на полметра, то никакие высокие технологии от ДТП не уберегут.
2
Стой, впереди препятствие
Неопытные водители путают педали — вместо тормоза могут нажать на газ. Избежать серьезных последствий поможет система предаварийного управление акселератором. Увидев стоящее впереди препятствие, электроника подняла тревогу и придушила двигатель, чтобы дать водителю время исправить ошибку.
3
Усложненное экстренное торможение
Между набравшей ход установкой и Subaru встает автомобиль, который перед самым началом торможения макета уйдет в соседнюю полосу. Условия обыденные: водитель одной машины успел среагировать и перестроиться, а следующий за ним — нет. Коварство случая в том, что EyeSight до последнего момента ведет автомобиль, который резко исчезает, и спасать XV придется уже от другого препятствия. И снова Subaru сумел остановиться. Дистанция до препятствия оказалась не меньше, чем в предыдущем упражнении. И это при том, что система оказалась в более сложных условиях.
4
Держать ряд
Водитель немного отвлекся, и автомобиль начал смещаться к разделительной линии разметки. Система удержания в полосе четко отследила ситуацию и быстро предупредила водителя индикацией на приборной панели и звуковой сигнализацией. А вдобавок еще и изменила усилие на руле, чтобы было проще вернуться в ряд.
Новые нюансы
Мы также проверили, сможет ли квалификация водителя заменить EyeSight. Все тесты кроссовер XV прошел по несколько раз: с включенной электроникой и без нее, под управлением опытного и начинающего водителя. Обоих перед началом заездов лишь предупредили, что в определенный момент их ждет «сюрприз», не вдаваясь в детали. Задача — среагировать и затормозить максимально эффективно. И вновь во всех случаях компьютерный разум превзошел человеческий. Если водитель в момент начала аварийной ситуации не смотрит на дорогу, а смотрит на экран смартфона, то шансов на благополучный исход у него нет. Но даже будучи сконцентрированным, он может в лучшем случае повторить успех EyeSight. Препятствий на его пути два — скорость реакции и недостаточно сильное нажатие на педаль тормоза. Последнее по мере сил компенсирует ассистент торможения, но на начальном этапе, пока он еще не вступил в работу, теряются драгоценные сантиметры дистанции.

Результат приятно удивил. Кроссовер XV с технологией EyeSight выступил лучше иных премиальных (читай: гораздо более дорогих) моделей.
НА ДОРОГЕ
Невидимая рука
Полигон — это отлично, но важно понять, как проявит себя субаровский комплекс в реальных условиях. Наш экипаж из двух человек выяснил это по дороге из Москвы до Ладожского озера и обратно.
НА ДОРОГЕ
Невидимая рука
Полигон — это отлично, но важно понять, как проявит себя субаровский комплекс в реальных условиях. Наш экипаж из двух человек выяснил это по дороге из Москвы до Ладожского озера и обратно.
Выдвинувшись из Москвы по самому дачному направлению — Дмитровскому шоссе — берем курс на старинный город Калязин. Систему EyeSight пока не включаем. Скорость, дорожную обстановку по старинке контролируем сами. Постепенно шоссе, ведущее к одному из древнейших городов Подмосковья — Дмитрову — превращается в пустые дорожки. Привет, Калязин! Тут напарник попросил отдыха, чувствуя, как накатывает усталость.

Разминаем конечности в старинном городе. В 1939−40 годах его историческую часть затопили при строительстве Угличской ГЭС. Трагедия удивительным образом подарила Калязину его главную достопримечательность — колокольню Никольского собора. Ее не стали сносить, а оставили в качестве маяка. Когда-то тут звучало двенадцать колоколов. Самый большой из них весил восемь тонн.
Маршрут испытательного пробега
Добираемся до старинного города Калязин, по трассе А-114 мимо Тихвина приезжаем в Волхов. Дальше — узкие карельские «вилюйки» с большим перепадом высот, петляющие вокруг Ладожского озера. Финишная прямая: минуя пробочный Питер, по трассе М-10 с интенсивным трафиком и вечными ремонтами мчим в Стольный град. Итого — 2200 километров.
Перейти на карту
Колокольня Никольского собора высотой 72 м — самая известная достопримечательность Калязина, города основанного в 1775 году.
Колокольня Никольского собора высотой 72 м — самая известная достопримечательность Калязина, города основанного в 1775 году.
Есть и достопримечательность современная — второй по величине в России радиотелескоп с рефлектором диаметром 64 метра! Для его посещения, конечно же, нужно специальное разрешение, но у нас времени в обрез. В путь — теперь уже с включенным электронным «напарником». Активирую адаптивный круиз-контроль и пристраиваюсь за попуткой. Электроника цепко «держит» корму впереди идущей машины, позволяя убрать ноги с педалей. Так ехать намного легче. Вслед за ведущей машиной при переезде лежачих полицейских скорость падает до черепашьей, а потом следует интенсивный разгон до 90 км/ч. Можно расслабиться!

К вечеру въезжаем в город Волхов, известный первой ГЭС, построенной по плану ГОЭЛРО. Сейчас это одна из старейших действующих ГЭС в России. Впервые в СССР решались сложнейшие инженерные задачи возведения плотины, здания станции, прокладки линий электропередач. И спустя десятки лет все по-прежнему работает!
ТОП-9 преимуществ Subaru XV
1
Симметричный постоянный полный привод. Фирменное блюдо Subaru входит уже в базовую комплектацию. Конкуренты, как правило, обладают подключаемой схемой и предлагают ее за доплату.
2
Оппозитный двигатель. Он обладает более низким центром тяжести по сравнению с рядным. Как результат — лучшая устойчивость и управляемость автомобиля.
3
Клиренс. В то время, как соперники зачастую предлагают кроссоверы с «легковым» клиренсом, Subaru XV имеет под днищем 220 мм. С таким показателем не страшно съезжать с дороги.
4
Внедорожный режим X-Mode адаптирует управляющую электронику к работе вне твердого покрытия под колесами. XV по силам выбраться из любой сложной ситуации.
5
Головной свет. С качеством асфальта и освещением дорог в России по-прежнему беда. Subaru SV оснащен светодиодными фарами с функциями автоматического управления дальним светом и динамического освещения поворотов. Ночная поездка с ними станет в радость.
6
Отличная обзорность. В принципе вам даже не особо нужны парктроники и камеры — все отлично видно в любую сторону, что при движении, что при парковке.
7
Система активной безопасности. Subaru XV — один из самых доступных по цене на российском рынке автомобилей со столь широким набором систем активной безопасности. Комплекс EyeSight можно получить не только в самой дорогой, но и в средней по цене комплектации.
8
Вместительность. Кроссовера XV достаточно, чтобы выбраться на природу всей семьей. Если не хватит объема багажника, дополнительный груз готовы принять на себя рейлинги на крыше.
9
А еще он просто круто едет.
По соседству расположились шлюзы. Говорят, давным-давно, все проходящие здесь корабли, которые везли «непонятно что», запрещали фотографировать. Государственная, мол, тайна! А незадачливых фотографов, что ослушались распоряжения, находили даже на туристических теплоходах. Отбирали технику и засвечивали пленку.

Под песню Высоцкого про вещего Олега добираемся до Староладожской крепости. Первая, деревянная фортификация построена во время царствования воспетого в песнях князя. Но мы стоим у каменных стен, которые воздвигли в XV веке и в XVI веке модернизировали для противостояния огнестрельному оружию. Толщина стен достигает семи метров, высота -7−12 метров.
Визитная карточка Карелии — горный парк Рускеала.
Визитная карточка Карелии — горный парк Рускеала.
Добираемся до Карелии с ее извивающимися дорожками, в которых еще и туман залег. Периодически ныряем и выныриваем из молока — EyeSight проявляет себя отлично, не отключается и четко отслеживает впереди идущую машину. Система предупреждения об уходе с полосы работает как днем, так и ночью. При этом видит как постоянную, белую разметку, так и временную. О том, что зацепил колесом разметку, сообщает звуковой сигнал, и электроника чуть доворачивает руль, корректируя тректорию движения.

Какие же любопытные тут парнокопытные! Мой напарник фотограф, увлекшись съемкой машины, в ужасе отпрыгнул от коровы, которая незаметно подошла к нему и замычала прямо в ухо. «Это сторожевая корова», — рассмеялся хозяин парнокопытного. Чужих, мол, за версту чует.

Наша Subaru тоже начеку! На машине стоит система обнаружения объектов
в «слепых» зонах. Радары загодя засекают «торопыгу» на трассе и на передней стойке вспыхивает оранжевый огонек, предупреждая об опасности.
Рускеальские равнинные водопады. Высота их — всего 3−4 метра, но красивые…
Рускеальские равнинные водопады. Высота их — всего 3−4 метра, но красивые…
А вот и горный парк Рускеала. Бывшая каменоломня, на которой добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга. Постепенно карьер заполнился водой, превратившись в подобие гигантского рукотворного пруда. Теперь это популярное туристическое место с дайвингом, прокатом лодок и экстрим-парком. Рядом равнинные водопады, высота которых колеблется от трех до четырех метров. Известны они стали после знаменитого фильма «А зори здесь тихие», снятого здесь в 1972 году.
Насмотревшись на красивые места, выдвигаемся домой. Без электронного помощника эту дорогу мы бы кляли, на чем свет стоит — вечные ремонты выматывают водителей, а EyeSight в таких условиях бережет нервы и силы. Выставил максимальную скорость 110 км/ч, прицепился к ведущему, и кати себе, не трогая тормоз в дерганом трафике и не боясь нарушить правила.
За все пройденные километры EyeSight не дал осечки ни в тумане, ни в темноте, ни в дождь. До автономного вождения, конечно, еще далеко, но шаг в его сторону сделан широкий! Так что, примеряясь к новому XV, не поскупитесь на комплектацию с EyeSight, благо система доступна не только в самом дорогом варианте кроссовера.
Чтение в темноте
EyeSight безошибочно читает разметку даже ночью на неосвещенной дороге. Причем как постоянную, белого цвета, так и временную — желтого и красного цветов.
Всегда на службе
Адаптивный круиз-контроль — отличное подспорье в дальней дороге. Ноги с педалей можно убрать. В ливень круиз работает без сбоев. Система выключилась лишь пару раз — при езде за фурой, оставляющей за собой буквально стену воды. В условиях совсем скверной видимости — это правильно. Электроника перестает видеть и не идет на риск.
Лучший напарник
Адаптивный круиз-контроль в действии. Выставлена предельная скорость, «захвачена» впереди идущая машина. Зеленый значок слева показывает, что система слежения за уходом с полосы работает, а машина находится в середине полосы.
Недремлющие помощники
Это и есть глаза системы EyeSight — стереокамера с двумя объективами установлена внутри салона под лобовым стеклом.
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