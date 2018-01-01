Мы также проверили, сможет ли квалификация водителя заменить EyeSight. Все тесты кроссовер XV прошел по несколько раз: с включенной электроникой и без нее, под управлением опытного и начинающего водителя. Обоих перед началом заездов лишь предупредили, что в определенный момент их ждет «сюрприз», не вдаваясь в детали. Задача — среагировать и затормозить максимально эффективно. И вновь во всех случаях компьютерный разум превзошел человеческий. Если водитель в момент начала аварийной ситуации не смотрит на дорогу, а смотрит на экран смартфона, то шансов на благополучный исход у него нет. Но даже будучи сконцентрированным, он может в лучшем случае повторить успех EyeSight. Препятствий на его пути два — скорость реакции и недостаточно сильное нажатие на педаль тормоза. Последнее по мере сил компенсирует ассистент торможения, но на начальном этапе, пока он еще не вступил в работу, теряются драгоценные сантиметры дистанции.



Результат приятно удивил. Кроссовер XV с технологией EyeSight выступил лучше иных премиальных (читай: гораздо более дорогих) моделей.

