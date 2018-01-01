Добираемся до Карелии с ее извивающимися дорожками, в которых еще и туман залег. Периодически ныряем и выныриваем из молока — EyeSight проявляет себя отлично, не отключается и четко отслеживает впереди идущую машину. Система предупреждения об уходе с полосы работает как днем, так и ночью. При этом видит как постоянную, белую разметку, так и временную. О том, что зацепил колесом разметку, сообщает звуковой сигнал, и электроника чуть доворачивает руль, корректируя тректорию движения.
Какие же любопытные тут парнокопытные! Мой напарник фотограф, увлекшись съемкой машины, в ужасе отпрыгнул от коровы, которая незаметно подошла к нему и замычала прямо в ухо. «Это сторожевая корова», — рассмеялся хозяин парнокопытного. Чужих, мол, за версту чует.
Наша Subaru тоже начеку! На машине стоит система обнаружения объектов
в «слепых» зонах. Радары загодя засекают «торопыгу» на трассе и на передней стойке вспыхивает оранжевый огонек, предупреждая об опасности.