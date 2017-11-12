Тюнинг — полезный и бесполезный. Или… сплошь бесполезный? Давайте разбираться.

Лет пятьдесят назад, когда прилавки автомагазинов были стабильно полупустыми, любая диковинная штучка вызывала неизменный интерес покупателей. Избранные счастливцы покупали в валютных магазинах «Березка» чехлы на рулевое колесо, панорамные внутрисалонные зеркала и даже компасы на присосках. Все это казалось элементами небывалой крутизны, позволяющей выделиться из массы тебе подобных. А сегодня подобная мишура продается в любой палатке.

Что это: BMW или все же Volkswagen Golf? Для того чтобы сделать из автомобиля такой «шоу-стоппер», требуется вложить в него немало усилий и денег.

Что такое тюнинг?

Слово «тюнинг» (tuning) в переводе с английского означает «настройка». Все правильно — владелец настраивает автомобиль под себя. К примеру, давным давно автолюбители устанавливали нестандартные жиклеры в карбюратор, стараясь получить в итоге либо больше мощности, либо улучшить экономичность. Это тоже был тюнинг, хотя само слово в те времена еще не было распространено. Вообще, все, что привнесено в автомобиль нестандартного, то, что не было установлено на конвейере, подходит под понятие «тюнинг».

Если раньше владельцы Жигулей меняли жиклеры в карбюраторе, то теперь, когда их машина превратилась в настоящий раритет, больше внимания уделяется внешнему виду.

Сегодня это явление фактически разделилось на две части. К первой относятся те изменения автомобиля, которые, скорее всего, не вызовут нареканий со стороны властей. А вот вторая, напротив, может помешать вам пройти инструментальный контроль, спровоцирует долгую и сложную беседу с автоинспектором на дороге, а то и вовсе лишит водительского удостоверения на довольно длительный срок. Кроме того, если такая машина попадет в серьезное ДТП, то найденные во время экспертизы существенные изменения в конструкции, не зарегистрированные в установленном порядке, сыграют против владельца.

Тюнинг опасный (недопустимый)

Материалы по теме Нелегальный тюнинг автомобилей: снимите это немедленно!

Ответ на вопрос, какой же тюнинг можно признать безусловно опасным и потому недопустимым, дают нам Правила дорожного движения. Помните, с неисправностями каких систем автомобиля нельзя не только «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности», но и вообще начинать движение? Правильно, рулевая и тормозная системы, а также тягово-сцепное устройство. Вот и получается, что, внося любые изменения (затюнинговав) одну из этих систем, мы лишаемся права выезжать на дороги общего пользования. Примерами опасного тюнинга можно назвать применение любых нестандартных деталей и узлов в рулевом управлении и тормозной системе. Недопустимо менять рулевые механизмы (включая самостоятельную установку усилителей любого типа) и сам руль. Такой тюнинг может привести к внезапной потере управления машиной. А еще нестандартный руль способен травмировать водителя при аварии.

С тормозами также шутки плохи. Те, кто самостоятельно ставят дисковые тормозные механизмы на заднюю ось, подвергают недопустимому риску на дороге свою и чужую жизни. Нестандартные тормозные механизмы могут изменить баланс тормозных усилий на колесах во время торможения, что спровоцирует занос. Кроме того, тормозные шланги, идущие к механизмам, придется проложить иначе: при этом предельный ход подвески может оказаться чрезмерным и шланги оборвутся.

В теории, проделав все вышеописанные работы, можно отправиться в сертификационные органы для проведения испытаний и получить заключение о безопасности такой переделки. Но даже добираться туда придется на эвакуаторе!

Тюнинг допустимый

Самые безобидные преобразования, как правило, кроются внутри салона. Технический регламент запрещает нам менять рулевое колесо и другие основные органы управления, а также ремни безопасности и сиденья. Зато освещение салона, «музыка», дополнительные приборы и маршрутные компьютеры, парктроники, модифицированные зеркала, любые обивки и чехлы сидений, коврики, подлокотники, тумблеры и ленты с подсветкой условно можно считать безобидным развлечением.

ГАЗ-21 — изначально красивый автомобиль. Стала ли лучше выглядеть эта машина после того, как к ней приложили руку любители тюнинга?

А вот тюнинг внешний весьма ограничен. Тут, правда, в лучшем положении оказываются владельцы старых автомобилей, снятых с производства. Им, в частности, разрешено устанавливать светотехнику от других моделей. При этом владелец машины, которая по-прежнему производится, не может сделать снаружи почти ничего без сложного процесса сертификации. И тут сразу надо разделить всех тюнинговщиков на тех, кто готов пройти горнило сертификационных испытаний и внесение изменений в документы на автомобиль, и на тех, кто действует втихую. Например, практически незаметна небольшая «игра» с размерами колесных дисков и шин — особенно если на данный автомобиль заводчане ставили несколько вариантов размеров.

Пример не всем понятного тюнинга. Ну зачем же тяжеленному «проходимцу» такие низкопрофильные шины? Для красоты? Спорное в данном случае объяснение. Сколько людей, столько и вкусов, как говорится.

Незначительное изменение вылета дисков, скорее всего, останется незамеченным. Небольшой лифт подвески (не более 20–30 мм) тоже никого не заинтересует — разумеется, кроме случая, когда вы приедете устранять неисправность этой самой подвески по гарантии к официалам. Впрочем, многие добрые люди занижают автомобиль аж миллиметров на 100 — им нужно транспортное средство, высекающее искры изо всех «лежачих полицейских».

Наверное, владелец по-своему любит свою машину. Но выражает это вот таким вот способом. Зеркала, антенны, нахлобучки на крышку багажника… Но какой параметр автомобиля при этом улучшился?

Еще можно оклеить часть автомобиля пленкой. Это сделает автомобиль заметнее на дороге и, возможно, отпугнет угонщиков, если модель вашего автомобиля пользуется у них спросом. Нет, можно, конечно же, оклеить и всю машину, но тогда — прозрачной пленкой. Главное, чтобы площадь оклеенной другим цветом внешней поверхности кузова не превысила 30%. Иначе придется обращаться в ГАИ для того, чтобы внести изменения в документы.

Еще одно направление тюнинга, которое очень трудно отследить, — это чип-тюнинг двигателя с целью повышения мощности. Если это явление не сопровождается бешеными звуковыми эффектами, то обнаружить его, скорее всего, представители власти не смогут. А вот как это отразится на ресурсе двигателя и всей трансмиссии, зависит от конкретной версии прошивки.

Любопытная форма выхлопной трубы наводит на мысль о том, что ей приходится часто зарываться в сугробах.

Очень популярен тюнинг светотехники путем замены ламп накаливания на газоразрядные и светодиодные. Ставить неродные лампы в фары не советуем: это чревато нехорошими последствиями — вплоть до лишения прав (ст. 12.5 КоАП РФ). А вот в задних фонарях светодиодные лампы зачастую разглядеть невозможно, зато они обеспечивают некоторую экономию энергии и завидное быстродействие, что особенно важно для стоп-сигналов.

Зеленоглазое… нечто. Хорошего света от таких фар ждать не стоит. Да и прав можно лишиться за езду на таком автомобиле.

Полезным можно считать тюнинг, связанный с доводкой электрики автомобиля:

красиво подвести под обивкой провода к видеорегистратору, навигатору и радар-детектору

установить дополнительную розетку для пассажиров заднего сиденья

организовать подсветку перчаточного ящика

усовершенствовать освещение багажника

Все это улучшает потребительские качества недорогих автомобилей. Но надо помнить, что все вновь проложенные электрические цепи должны быть защищены предохранителями, соответствующими силе тока.

Тюнинг без границ

Есть фанатичные любители изменять свой автомобиль, для которых строгость сертификационных органов не является препятствием. К таковым по нынешним законам можно отнести:

Материалы по теме ГИБДД упростит легализацию нештатных колес, багажников и фаркопов

джиперов , которые ради проходимости своих автомобилей готовы на все. Лифтовка, установка лебедки, внедорожных шин нестандартной размерности. В лексиконе таких автолюбителей еще присутствуют шноркели, веткоотбойники, силовые бамперы, блокируемые дифференциалы и проч. Все эти меры требуют обязательной сертификации. Однако большинство джиперов законопослушны и порой, изготовив уж совсем экстремальный внедорожник, доставляют его до места off-road-покатушек на трейлере;

стритрейсеров , которые используют машины заряженные, заниженные, часто с измененной системой выпуска отработавших газов и поэтому шумящие сверх меры. А вот дисциплиной зачастую такие автовладельцы не отличаются;

без вины виноватых! Кто это такие? К сожалению, по нынешним законам те, кто установил прицепное устройство или газобаллонное оборудование несколько лет назад, теперь стали «персонами нон грата» на наших дорогах. Без внесенных в ПТС и СТС записей об установке этих устройств невозможно будет официально получить диагностическую карту, да и продать такую машину сложнее;

ценителей автозвука. Немереные децибелы хороши на соревнованиях по этому самому автозвуку. А вот когда один такой участник окажется в вашем дворе? Да еще и после полуночи, да посолирует немного… В общем, всему свое время и свое место;

Любители автозвука живут в своем мире. А машины с сумасшедшим звуковым давлением готовят, в основном, для соревнований среди себе подобных. Главное, чтобы такая машина не оказалась под окнами вашего дома.

тюнингистов-предпринимателей. Разного рода удлиненные автомобили на свадьбах и прочих праздниках могут приносить неплохой доход, поэтому растягивают всё — от джипов до некрупных легковушек. Такие переделки тоже следует узаконить, прежде чем выезжать на дороги общего пользования;

Удлиненный ГАЗ 24–10 — типичный пример «свадебной поделки». Через горбатый мостик такая машина уже не переедет, но это, наверное, и не требуется. Интересно, отбалансирован ли у нее карданный вал?

владельцев ретроавтомобилей, которые восстановлены не аутентично, а с применением всяческих современных штучек. Если на старый автомобиль ставят узлы от других машин, то он перестает быть просто ретромобилем. Все расчеты, пусть даже выполненные конструкторами 70 лет назад, в такой «сборной солянке» уже не работают. Творите, конечно, но не забывайте, что придется пройти утомительнейший процесс сертификации, чтобы выехать на дороги общего пользования.

Антитюнинг

Материалы по теме Автоаксессуары из прошлого

В жизни автолюбителей встречается вариант, когда вы приобрели подержанный автомобиль с доработками. Тут сразу надо определиться, совпадают ли идеи и цели тюнинга прежнего владельца с тем, что нужно от автомобиля вам. Например, прежний владелец — страстный меломан, установивший достаточно дорогую и качественную «музыку». Важно, чтобы при продаже он не вынул один из важных компонентов, отсутствие которого расстроит весь ансамбль.

Порой приходится идти на демонтаж элементов тюнинга, сделанных предыдущим владельцем, чтобы не иметь претензий со стороны ГИБДД. Например, растонировать как ветровое стекло, так и стекла передних дверей. Удалить нештатный ксенон из фар, а возможно и демонтировать незарегистрированную газобаллонную аппаратуру, если не хотите заниматься ее официальным оформлением.

Пример тюнинга, который лучше всего назвать вынужденным. Некрасиво, неудобно, но владелец, наверное, доволен.

Дешевка (бесполезный тюнинг)

О дурацком, с нашей точки зрения, тюнинге мы недавно уже рассказывали. Все-таки автомобиль — это не новогодняя елка, а потому, к примеру, гибкий светящийся кабель для затыкания щелей в салоне ему точно не нужен.

Красиво? Круто? По сути это те же пресловутые синие лампочки в световых приборах и форсунках омывателей. Только более дорогие…

Сюда же относятся огромные ароматизаторы на передней панели, светящиеся колпачки на колесах, наклейки а-ля спорт, мешающие нормальному обзору, антикрылья и прочие спойлеры, чужеродные дешевенькие фигурки-маскоты на капоте и, к сожалению, многое другое. Водители подобных автомобилей вряд ли осознают, насколько убого все это смотрится.

Можно долго спорить насчет разницы между антикрылом и спойлером. Но сейчас речь о тюнинге. Конкретно — о бестолковом и даже смешном. Неужели владелец полагает, что его машина обрела с этой нахлобучкой некие новые качества? А родной олень смотрелся гораздо эффектнее…

К сожалению, в большинстве случаев результат тюнинга разочаровывает — если не владельца, то окружающих. Кстати говоря, продать «навороченную» машину обычно гораздо сложнее, чем обыкновенную «золушку»: хозяин прекрасно помнит о потраченных средствах и, конечно же, хочет компенсировать потери. А покупателю до этого, как правило, нет дела…

Всех, кто готов привести примеры заведомо полезного тюнинга автомобиля, приглашаем поделиться своими соображениями.

Фото: из архива авторов