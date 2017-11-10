Kia > Rio X Line

Компании Kia и Hyundai — как Том и Джерри. Живут под одной крышей, но недолюбливают друг друга и постоянно пытаются поддеть. Едва Solaris второго поколения начал набирать обороты, из ворот Kia выкатили соплатформенный Rio, который быстро завоевал популярность, став самым продаваемым автомобилем в стране. Теперь же Kia, не имея в модельной линейке кроссовера B-класса (давайте все же не будем называть Soul кроссовером), хочет замахнуться на Крету приподнятым хэтчбеком Rio X-Line.

Вы наверняка уже читали первую информацию о нем на нашем сайте. Этот автомобиль родился под нажимом российского представительства Kia. Именно наши ребята уговорили головной офис в Сеуле приподнять хэтчбек на 10 мм и оснастить пластиковыми накладками по периметру (Китай, на чьем рынке также присутствует аналогичная машина, взял пример с России, а не наоборот). Разумеется, полноценным кроссовером Rio X-Line с заявленным клиренсом 170 мм не стал, но зато визуально попал в тренд. Кстати, имя «X-Line» также придумали мы. Да и настройкой подвески занимались российские инженеры.

Живьем Rio X-Line выглядит значительно гармоничнее прямых конкурентов в лице Renault Sandero Stepway и Lada XRAY. Лично мне этот автомобиль больше всего напоминает Subaru XV первого поколения — тот, что выпускался с 2006-го по 2011-й с шильдиком Impreza. Битва с переднеприводной Кретой также выглядит более чем реальной. Колесная база Rio X-Line (2600 мм) даже больше, чем у родственного конкурента (2590 мм). А заявленный объем багажника кросс-Rio — немалые 390 литров. Для сравнения: у Креты — 402 л.

Штатная навигация доступна только топовому исполнению Premium. Однако при наличии поддержки мультимедийной системой Android Auto и Apple CarPlay в ней нет особого смысла.

Шестиступенчатый автомат неплох. Цены на автоматический X-Line с мотором 1,4 литра стартуют с 814 900 рублей. Двухпедальный вариант с более мощным мотором ненамного дороже — от 839 900 рублей.

Интерьер Rio X-Line ничем не отличается от интерьера обычного Rio. В компании решили не заморачиваться и отказались от шильдиков «X-Line» и прочих акцентов в виде контрастной строчки сидений или руля.

Обогрев передних сидений и руля — базовое оснащение!

Кросс-хэтчу, как и седану, за доплату доступен обогрев задних сидений.



Бонусом, конечно же, идет цена. Если начальная Creta в комплектациии Start за 799 900 рублей лишена кондиционера, обогрева передних сидений, кожаной оплетки руля и даже полки багажника, то у базового Rio X-Line за 774 900 всё это будет. И не беда, что в распоряжении дешевых модификаций Rio 1,4-литровый 100-сильный двигатель. Если верить заводским данным, в разгоне до сотни X-Line c таким мотором уступит 1,6-литровой Крете лишь полсекунды. Да и прежний опыт общения с седаном Rio доказывает — начального мотора, в целом, достаточно.

В цветовой гамме появилось два новых цвета — коричневый Siena Brown и белый Ice White (всего теперь — девять). Тем не менее так называемым коммуникационным «рекламным» цветом выбран оранжeвый Sunset Orange. Как и прежде, компания Kia не берет доплаты за металлик.

Для первого журналистского знакомства представители Kia выделили две топовые модификации Rio X-Line — Prestige AV и Premium. Обе оснащены 1,6-литровым мотором мощностью 123 силы, а разница, помимо особенностей отделки (салон версии Premium обтянут кожзамом) и небольших внешних отличий (задние фонари Premium — светодиодные), сводится к использованию шин разной размерности. На Prestige AV на заводе устанавливают шины 185/65 R15, Premium получает 195/55 R16. Как выяснилось после тест-драйва обеих версий, разница между ними более чем заметная.

Передние кресла — как на седане. Претензий к профилю или жесткости набивки нет. Обивка из кожзама — прерогатива топовой версии Premium. Цена максимально упакованного Rio X-Line — 1 024 900 рублей.

Крыша над головами задних пассажиров X-Line поднята на 40 мм по сравнению с седаном. По ширине и месту для коленей, соответственно, паритет.



После первых километров за рулем Rio X-Line на 16-дюймовых колесах было сложно поверить своим ощущениям! Я прекрасно помню, насколько азартно управляется и до чего надежно цепляется за дугу Rio-седан, а здесь — пустой руль с размытым «нулём», рысканье на прямой и жесткие «переставки» кормы на самых безобидных дорожных стыках. Обычно такая разница в поведении и близко не лечится установкой более «жирных» высокопрофильных шин, так что закралась мысль о некомпетентности российских инженеров. Это же надо так испортить машину!

Заявленный объем багажника Rio X-Line — 390 литров. Для сравнения: Hyundai Creta — 402 л, Lada XRAY — 361 литр. Renault Sandero Stepway — 320 литров.

И еще более сильное удивление я испытал, когда пересел в Rio X-Line на 15-дюймовых колесах с аналогичной «липучкой» Nokian Hakkapeliitta и осознал, что перед инженерами надо бы извиниться. В такой конфигурации Rio X-Line едет почти так же здорово, как родственный седан. Управлять им несравнимо приятнее, чем Иксреем или Sandero Stepway. И да — по асфальту он однозначно едет не хуже, чем Creta. Причем — независимо от типа задней подвески кроссовера Hyundai.

X-Line прекрасен на шинах размерности 185/65 R15 и ужасен на 195/55 R16. Не припомню другой машины, на поведение которой столь разительно влияет один дюйм.

На проселке энергоемкость Rio X-Line, в целом, достаточна, но проводить заочные сравнения с конкурентами немного сложнее. Мне кажется, по плавности хода до Креты и Sandero новинка Kia все-таки недотягивает. Однако если откровенно не перебарщивать со скоростью, подвеску Kia непросто заставить срабатывать на отбой. А с жесткостью кузова у Rio X-Line вообще все в порядке. При диагональном вывешивании пятую дверь слегка перекашивает, но закрывается она без особых проблем. Дела Креты в аналогичных условиях обстоят несколько хуже.

Колесная база кросс-хэтча Rio X-line составляет 2600 мм — точь-в-точь как у седана. Колесная база Креты короче на 10 мм, Лады XRAY — на 8 мм, Sandero Stepway — на 11 мм.

В остальном Rio X-Line — это тот же Rio-седан с прекрасно известными достоинствами и недостатками. У кросс-хэтча тот же по-европейски стильный интерьер, выполненный из жесткого, но достаточно приятного на вид пластика, тот же уровень шумоизоляции, которого явно недостаточно, если раскручивать мотор выше 4500 оборотов. А еще — почти столь же радужные рыночные перспективы, ведь уже в базовом исполнении Rio X-Line — полноценный, готовый к употреблению автомобиль. За вполне адекватную цену. Главное — не гонитесь за внешностью и не устанавливайте на него низкопрофильные шины.

Фото: Kia