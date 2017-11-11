Mercedes E200 — Genesis G80: двойной гамбит

Заявив Genesis как самостоятельный бренд, материнская компания Hyundai, дай ей Бог продавать больше Солярисов и Крет, покатила к нам одну премиальную новинку за другой. Вот уже и король бизнес-класса, в народе прозванный «ешкой», вздрогнул от дурных предчувствий — в его владениях появился амбициозный Genesis G80.

Mercedes E200 и Genesis G80 Если посидеть в G80 на заднем диване, сразу понимаешь первый ход корейцев. Они предлагают будущему покупателю пожертвовать водительским местом и просто кайфануть, сидя сзади. Здесь, не замечая унылых пробок, можно найти себе достаточно развлечений или просто подумать в тишине. Чтобы получить на рынке наступательный темп, корейцы еще и пожертвовали частью возможной прибыли, дав доступный набор великолепных функций как пассажиру, так и водителю. Чем ответит «ешка»: примет, говоря шахматным языком, жертву или предложит свою заготовку? Читайте далее и смотрите видео на automps.ru. Mercedes E200 — Genesis G80: двойной гамбит

Фото: automps.ru