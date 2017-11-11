Mercedes E200 и Genesis G80
Если посидеть в G80 на заднем диване, сразу понимаешь первый ход корейцев. Они предлагают будущему покупателю пожертвовать водительским местом и просто кайфануть, сидя сзади. Здесь, не замечая унылых пробок, можно найти себе достаточно развлечений или просто подумать в тишине.
Чтобы получить на рынке наступательный темп, корейцы еще и пожертвовали частью возможной прибыли, дав доступный набор великолепных функций как пассажиру, так и водителю. Чем ответит «ешка»: примет, говоря шахматным языком, жертву или предложит свою заготовку?
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Фото: automps.ru
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