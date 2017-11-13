Нужно ли балансировать колеса каждый сезон?

Разбираем подробно, в каких случаях необходимо повторно балансировать колеса.

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Для начала — небольшой ликбез. Балансировкой называется совмещение центра массы колеса с осью вращения. При этом грузы закрепляют напротив тяжелой части колеса. Это определение статической балансировки. А поскольку колесо представляет собой не тонкий диск, а довольно широкий каток, то необходима так называемая динамическая балансировка, когда грузы размещаются и на наружной, и на внутренней частях колесного диска. Естественно, колеса нуждаются в балансировке сразу после монтажа шины на колесный диск: ведь дисбаланс может достигать 50–60 г на каждую сторону. Если получается больше, то имеет смысл «покрутить» шину относительно диска, обеспечив их взаимный поворот на 180 градусов. Такой изначальной балансировкой работники шиномонтажа обеспечивают дисбаланс менее 5 г на сторону. Считается, что новая покрышка способна на первых километрах несколько изменить свое положение на диске, а потому балансировка немного уйдет.

Теперь обратимся непосредственно к нашей теме. Если вы на одни и те же диски попеременно устанавливаете то зимнюю, то летнюю резину, то балансировки вам не избежать. Тут и спорить не о чем. Вопрос о балансировке каждый сезон возникает только у тех автовладельцев, которые имеют два полных комплекта колес: летних и зимних.

Итак, следует ли балансировать колеса при каждой сезонной замене?

Если подходить к процессу формально, то стоит вспомнить инструкцию к автомобилю. Обычно рекомендуется балансировать колеса после пробега от 10 тыс. до 15 тыс. км. Если вы за один сезон проезжаете меньше, то балансировать точно не следует, кроме случаев, оговоренных ниже.

Но это в теории, а на практике советую следить за поведением автомобиля. Если ощутимых биений рулевого колеса не чувствуется, то и балансировка не нужна. Биение задних колес чувствуется меньше, но и страдают они обычно реже. В любом случае, сильный дисбаланс вы должны ощутить.

Если вы сами заменяете колеса два раза в год, то для вас применима следующая рекомендация. Поставьте колеса и поездите пару дней. Шина за это время избавится от деформаций, возникших при хранении. Если на любых скоростях, с которыми вы ездите, не возникает никаких вибраций, балансировку можно не проводить.

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Балансировка необходима в следующих случаях: