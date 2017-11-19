Многие неприятности происходят с машиной только зимой, почти что по расписанию. Постараемся к ним подготовиться (хотя бы морально).

Сегодня не каждый автомобилист сразу сообразит, кто такие «подснежники». И все потому, что в былые времена на круглогодичную езду отваживались единицы, предпочитая ей многомесячную стоянку автомобиля где-то в укромном местечке. Их-то по весне и называли подснежниками, когда они, после спячки, выползали на дороги.

Ездить, конечно, можно и круглый год. А вот ряд автомобильных «болячек» все равно остаются сезонными, причем чаще всего — зимними. Ниже мы собрали наиболее типичные «чисто зимние» неисправности и дали советы, которые помогут справиться с ними.

Стартер еле крутит: масло на морозе загустело

Лечится заменой масла на «более зимнее» — скажем, 0W-ХХ или хотя бы 5W-ХХ. Понятно, что «плохо крутить» стартер может и при севшей батарее, но это уже «из другой оперы». Подробнее — читайте здесь.

Понятно, что если изначально залито масло не по сезону, то никакими доливами уже не обойдешься: нужна полная замена.

Сел аккумулятор

Основная причина зимнего разряда АКБ — хронический недозаряд. При загородной езде особых проблем быть не должно, а вот толчея в пробках с кучей включенных потребителей плюс короткие поездки делают свое дело. Лечится неприятность просто — зарядкой батареи. Впрочем, в запущенных случаях грозит и пересадка. Подробнее — читайте здесь.

Вообще говоря, АКБ может сесть и летом… Но зимой ей живется настолько хуже, что и вероятность недомогания становится гораздо выше.

Омывайка не льется из форсунок

Форсунки, как правило, не виноваты. Просто залитая вами омывайка на морозе загустела, а потому утратила способность «выстрелить» красивым веером — как летом. Проще всего залить в бачок метанольную жидкость, нелегально продаваемую на обочинах цивилизации. На крайняк можно плеснуть и дешевой водки, но при этом будьте готовы к появлению на стекле мутной пленки. Подробнее — читайте здесь.

Далеко не каждая омывайка способна обеспечить на сильном морозе такой вот «летний» распыл.

Замерз соляр

Каждый год пишу о том, что даже на серьезных, казалось бы, заправках то и дело попадаются солярки, теряющие подвижность в обыкновенном городском морозе. Но люди почему-то не верят: мол, езжу — и ничего, не надо народ пугать. Что ж, всем дизелеводам желаю удачи. Но если не повезло, лечение «простое»: замерший соляр придется отогревать. Где и как — увы, ваше дело. Замечу, что снадобья в баночках при этом не помогут: это средства профилактики, а не лечения. Подробнее — читайте здесь.

Дизтопливо вдруг утратило текучесть? Это потому, что на АЗС вам заправили нечто летнее или «переходное».

Обледенело стекло, не раскладываются боковые зеркала

Относить ли обледеневшее стекло к неисправностям — формально нет, но двигаться с ним не получится. Впрочем, это банальная ситуация, берите щетку и исправляйте. Подробнее о щетках и скребках читайте здесь.

Если ночью прихватит мороз, то к утру стекло гарантированно обледенеет. Кстати, многие во избежание такой неприятности заранее поднимают дворники. Но далеко не все современные машины позволяют это сделать.

Что касается боковых зеркал, то подобная ситуация встречается практически у всех автомобилей, оборудованных зеркалами с функцией автоматического складывания. Нажимаете на кнопочку брелока, а зеркало начинает недовольно дергаться на месте, пытаясь вылезти из ледяного плена. Если вам повезло (то есть ничего при этом не сломалось и не сгорело), то опцию автоматического складывания-раскладывания зеркал на время имеет смысл отключить — до более теплых времен.

Примерзли дворники

Еще одна банальная ситуация. Первым делом нужно освободить дворники ото льда любым доступным способом. Только не лейте кипяток из чайника на ледяное стекло. Если позволяет время, то можно подождать, пока салон автомобиля прогреется и вместе с ветровым стеклом оттают и щетки стеклоочистителей. Подробнее о дворниках можно почитать здесь.

Если дворник примерз к стеклу, то не пытайтесь немедленно выяснить, кто сильнее — лед или привод стеклоочистителя. В лучшем случае сгорит предохранитель.

Примерзли двери

Что ж, по крайней мере, скучно вам не будет. Методы борьбы описывались многократно: попытать счастья во всех остальных дверях, включая крышку багажника; попробовать при этом надавить на двери снаружи, пытаясь сломать наледь. А вот горячей водой можно усугубить неприятность: если на улице сильный мороз, а открыть дверь с ходу не удалось, то обледенение вскоре только усилится. Да и лакокрасочное покрытие может испортиться.

Крайний случай подобного обмерзания — это когда вы не можете войти в машину, потому что двери примерзли по периметру.

Умерла сигнализация

Например, морозным вечером вы остановились у придорожного кафе на полпути к дому, чтобы перекусить и выпить чашку кофе, а через десяток минут убеждаетесь, что поездка окончена: мотор не пускается! А все потому, что подкапотная сирена за эти минуты не выдержала очередного перепада температур, а потому закоротила выходной каскад противоугонки, спалив в ней половину транзисторов, управляющих жизненно важными цепями двигателя. Способ лечения один: эвакуатор плюс замена системы. Подробнее — здесь.

С хорошими современными системами никаких чисто зимних происшествий практически не бывает: они, как правило, всепогодные. А вот «старушки» на морозе частенько выкаблучиваются.

Что еще плохого?

Многое может случиться... К примеру, вдруг начинает подтекать охлаждающая жидкость. Нет, ее текучесть на морозе не возрастет — но, к сожалению, теряют эластичность различные резиновые уплотнители: отсюда и неприятность. Лечится заменой нехороших резинок на новые с применением качественных хомутов, герметиков и т.п. Кстати, наши общие «зимние» пожелания мы изложили здесь.

Можно ли считать падение сосульки неисправностью машины?

Всех, кто хочет поделиться с коллегами по потоку перечнем зимних неприятностей, про которые мы забыли, приглашаем высказаться.