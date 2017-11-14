Все способы обмануть эвакуаторщиков

Умеют все-таки российские власти добиться народной «любви»! Принудительная эвакуация неправильно припаркованных машин дело, в теории, благое. Под жесткое наказание должны попадать автомобили, которые сильно затрудняют движение, или те, владельцы которых нарушили ПДД. На деле же «зеленые крокодилы» порой вызывают недовольство даже у законопослушных водителей.
Неудивительно, что автомобилисты стали изобретать способы борьбы с эвакуаторщиками. Мы насчитали десять «лайфхаков» такого рода и собрали примеры в галерее.
Забегая вперед, скажем: некоторые методы оказались полностью неработоспособны. Остальные лишь в некоторой степени снижают вероятность эвакуации, но не защищают от нее на 100%.
Фото: фирмы-производители, Кирилл Милешкин и из соцсетей
Читать комментарии (32)