Все способы обмануть эвакуаторщиков

Могут ли какие-то из придуманных в народе хитростей действительно спасти от эвакуации автомобиля за неправильную парковку?

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Умеют все-таки российские власти добиться народной «любви»! Принудительная эвакуация неправильно припаркованных машин дело, в теории, благое. Под жесткое наказание должны попадать автомобили, которые сильно затрудняют движение, или те, владельцы которых нарушили ПДД. На деле же «зеленые крокодилы» порой вызывают недовольство даже у законопослушных водителей.

Неудивительно, что автомобилисты стали изобретать способы борьбы с эвакуаторщиками. Мы насчитали десять «лайфхаков» такого рода и собрали примеры в галерее.

Забегая вперед, скажем: некоторые методы оказались полностью неработоспособны. Остальные лишь в некоторой степени снижают вероятность эвакуации, но не защищают от нее на 100%.

Все способы обмануть эвакуаторщиков

Фото: фирмы-производители, Кирилл Милешкин и из соцсетей

Все способы обмануть эвакуаторщиков
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