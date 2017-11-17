Как вы думаете, почему камер автоматической фиксации нарушений становится всё больше? Потому что мы сами сделали государству предложение, от которого сложно отказаться.

Водители — провокаторы

Если верить отчетам Госавтоинспекции, число оштрафованных за нарушения ПДД из года в год почти не меняется. То есть водители нарушают правила регулярно.

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Взять, к примеру, Московскую область. Имеющиеся камеры фиксации исправно пополняют местный бюджет. За сутки каждый такой комплекс ловит около 100 нарушителей скоростного режима. Даже если взять минимальный штраф 500 рублей и предположить, что все штрафники уложатся в льготный период, оплатив квитанцию с 50‑процентной скидкой, получится 750 тысяч рублей в месяц. Это самый скромный доход только с одной камеры.

Таковы предположения, в реальности же объемы поступлений намного больше. По данным Министерства транспорта Московской области, за восемь месяцев этого года камеры автоматической фиксации зафиксировали 4,5 млн нарушений на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

Подмосковные власти решили увеличить число камер — и не прогадали. Если в начале года ежемесячные поступления от штрафников составляли 180 млн рублей, то после установки дополнительных комплексов сумма превысила 200 милли­онов. Так почему не пойти дальше?

Обилие камер заставило многих водителей кардинально пересмотреть свое поведение на дороге. Фотовидеофиксация повышает безопасность, но одновременно набивает карманы «коммерсантов» и чиновников.

Официальный заработок

Чтобы устанавливать новые камеры, нужны деньги. Ведь все полученные от штрафов средства идут, прежде всего, или на неотложные нужды по другим статьям расходов региона, или на покрытие затрат, связанных с ранее установленными камерами (стоимость каждого комплекса достигает мил­лиона рублей, а еще нужно отладить програм­мное обеспечение и регулярно обслуживать систему).

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И чиновники нашли выход. Зачем тратить бюджетные деньги, которых постоянно не хватает, если можно привлечь к работе «коммерсантов»? Так и бюджет будет пополняться, и коммерческие структуры (в том числе прикормленные местными властями) заработать смогут.

По этой схеме сейчас начинает работать большинство регионов. Бизнесмены заключают с властями контракты на оборудование дорог комплексами фиксации нарушений — как стационарными, так и мобильными, а также на их обслуживание. И с каждого выписанного штрафа получают определенную сумму.

В той же Московской области компания «МВС Групп», заключившая госконтракт, положит себе в карман с каждой штрафной квитанции 233 рубля. Причем независимо от того, на какую сумму оформлен штраф.

Если учесть, что эта компания по условиям договора планирует установить тысячу комплексов, каждый из которых ежедневно «принимает» по сотне нарушителей, то получаемые «коммерсантами» гонорары впечатляют — около 23 млн рублей в сутки. Даже если половина этих средств будет идти на операционные расходы и погашение кредитов, вполне хватит на безбедное существование.

Наиболее часто встречающиеся на наших дорогах стационарные комплексы фотовиде­офиксации нарушений Автоураган-ВСМ

Кордон

Крис-С

Стрелка-СТ



Безопасность или бизнес?

По условиям договора «коммерсанты» не имеют права устанавливать камеры по своему разумению. Местá установки определяют власти исходя из рекомендаций Госавтоинспекции. В первую очередь это аварийные участки дорог. Но камеры появляются везде — и в населенных пунктах, и вне.

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Когда число камер растет в геометрической прогрессии, а получаемые штрафные деньги тратят на всё что угодно, но только не на реконструкцию и ремонт дорог, встает вопрос: действительно ли власть интересует дорожная безопасность? Дело дошло до того, что при планировании региональных бюджетов в доходную часть заранее вписывают серьезные поступления от штрафов. Заранее! Будущий год еще не наступил, а штрафные деньги уже вписаны в бюджет и, считай, потрачены. Это значит, что будет сделано всё для того, чтобы эти деньги из наших карманов вытащить — в том числе неадекватной организацией дорожного движения, которая вынуждает водителей становиться нарушителями.

А если все водители начнут ездить строго по правилам? Нет штрафов — нет доходов, не на что будет устанавливать новые камеры. И чиновники наконец-то начнут заниматься реальной экономикой.

Ну что, водители, поможем им в этом непростом начинании?