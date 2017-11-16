Госавтоинспекции вернули право использовать радары для измерения скорости в зоне ремонтов, где установлены временные знаки ограничений. Небольшой рейд ЗР показал безответственность дорожников при их установке. Шансы рядовых водителей не попасть в новую ловушку ГИБДД незначительны.

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Вступивший в силу 20 октября новый регламент работы ГИБДД вернул автоинспекции право использовать камеры фиксации нарушений, работающие в автоматическом режиме, в зоне действия временных дорожных знаков. Это означает, что теперь любой ремонт с излюбленным в России ограничением «40» может обернуться штрафом. Ведь реально соблюдают выставленные ограничения единицы.

Зачем это было сделано? Чиновники кивают на статистику: количество аварий в зоне ремонтных работ выросло на треть за 2016 год, и такие же темпы наблюдаются в этом году. Но всегда ли виноваты водители? Зная культуру проведения ремонтных работ в отечестве, сильно в этом сомневаемся. Дорожники могут оставить на ночь на проезжей части забрызганный глиной трактор, переставить без предупреждения отбойники, изменив схему движения, забыть о правильном обозначении опасного участка.

Мыть знаки дорожники не любят. Во время недавних снегопадов они оставались нечитаемыми целый день. А запечатленная на фото жестянка из-за обилия пыли плохо читается при низком осеннем солнце. Будут ли это учитывать автоинспекторы при установке камеры? Скорее, порадуются. Следует учесть и то, что информационная табличка 8.23, предупреждающая о том, что на участке работает камера фотофиксации нарушений, должна устанавливаться только перед стационарными радарами. В зоне временных знаков, скорее всего, будет работать мобильный радар. О нем водителей предупреждать не должны.

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Вообще, контролировать то, как обозначена зона ремонтных работ (как и всё, что касается безопасности на дороге), обязаны сотрудники ГИБДД. Вот только им это почему-то неинтересно. «Не наше дело», — отрезал инспектор, дежуривший на посту всего в 200 метрах от одного из нелепых знаков. Более того, ведомство не согласовывает и не утверждает их расстановку: владелец дороги автоинспекцию просто уведомляет и предоставляет схему временного движения. О сроках работ знают дорожники и ГИБДД, но не водители. Жаловаться, что «жестянки» расставлены неправильно и содержатся в неудовлетворительном состоянии можно и нужно. Такие заявления рассматривает ГИБДД. Но — будем откровенны — вряд ли кто-то понесет за это наказание.

Полученное «письмо счастья» за превышение в зоне действия временного знака тоже можно оспорить, имея доказательства неправильной организации движения. Но не стоит полагаться на схему, переданную дорожниками в ГАИ: там-то наверняка все нарисовано правильно. Лучше заручиться собственными доказательствами: приехать на место нарушения и сфотографировать расположение знаков.

Вот только к тому моменту, как вы получите уведомление о штрафе, организация движения на этом участке может измениться. Нет гарантий, что знаки будут висеть так же, как и в день совершения вменяемого вам проступка. Ну а при самом плохом раскладе — аварии — нужно фиксировать все знаки, ограждения и состояние дороги еще до начала оформления ДТП. В этом случае шансы на справедливый вердикт есть, хоть и небольшие.

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Выходит, чиновники легкой рукой сделали крайними водителей, оставив их практически без возможности защититься. А может быть, с безалаберностью дорожников действительно покончено, раз в ГИБДД решили серьезно взяться за нарушителей скоростного режима.

Мы ни в коем случае не призываем игнорировать временные знаки! Но отправились в небольшой рейд, чтобы на месте оценить, каковы у нас, рядовых водителей, шансы не попасть на выставленную по новым правилам камеру. А в том, что они быстро появятся, можно быть уверенными.

Увиденное нами — в галерее ниже. Мы проехали только по Подмосковью, но проблемы типичны для всей страны. Более того, в провинции из-за меньшего контроля и беспорядка больше.