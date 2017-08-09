Этот уникальный город на трех реках достаточно близок к Москве и одновременно далек от нее, а потому, любимый князьями и царями, он был очень важен в истории Руси. Знакомиться с ним мы отправились на кроссовере Skoda Kodiaq — том самом, что, по заверению производителя, создан для путешествий.

Пятницкие (парадные) ворота — единственные из шести сохранившиеся до наших дней ворота Коломенского Кремля.

Всего в 100 км от Москвы находится небольшой город Коломна. И мы с мужем, конечно же, посетили его в рамках нашего большого автопутешествия на Шкоде Кодиак (о самом вояже — здесь). О происхождении названия города существует много версий. Самой логичной нам кажется гидронимическая: через Коломну течет Ока, и устье ее в этой местности достаточно извилисто, изломано. То есть Ока ломаная со временем превратилась в Коломну, как Ока луговая — в Калугу.

Впервые Коломна упоминается в Лаврентьевской летописи в 1177 году как уже существующий город, однако по последним раскопкам основание города относят к 1140–1160 годам. В городе сохранился редкий памятник древнерусского оборонительного зодчества — коломенский Кремль, являющийся венцом архитектурного ансамбля в историческом центре. Эта часть города так и называется — Старая Коломна. Именно здесь сосредоточена большая часть достопримечательностей. Кроме Кремля вас ждет много храмов и исторических зданий. Для пешей прогулки по Старой Коломне удобнее всего оставить автомобиль либо у магазинчиков на одноименной автостанции, либо на парковке у въезда в Ледовый дворец, прямо у Маринкиной башни.

Наугольная башня коломенского Кремля, именуемая в народе Маринкиной.

Существует легенда, что в круглой Наугольной башне Кремля была заточена Марина Мнишек — жена Лжедмитрия I, правившая этим городом в 1611–1612 годах. Веками ранее Коломна была излюбленным городом великого князя Дмитрия Донского, собирателя земель русских, величественный памятник которому находится прямо у Кремля. В Коломне он провел немало времени, пока Москва восстанавливалась после Великого Всесвятского пожара. В 1366 году князь Дмитрий венчался с Суздальской княжной Евдокией в Храме Воскресения Словущего. Сегодня улица, на которой находится этот храм, носит имя великого князя.

В 1380 году Дмитрий поднял на противостояние с Мамаем великое войско, смотр которого происходил здесь же, в Коломне, на Девичьем поле в нынешнем районе Колычево, на высоком берегу Оки. С него, к слову, открывается прекрасный вид на реку. Отсюда войско отправилось на Куликово поле. Неудивительно, что эта исторически значимая набережная Оки названа в честь князя. В 1382 году в честь великой победы Дмитрий Донской повелел построить Успенский собор. Он находится на Соборной площади в Кремле, рядом с тем храмом, в котором князь венчался.

Соборная площадь. Пятиглавый Успенский собор заложен по приказу Дмитрия Донского в честь победы над Мамаем.

Коломенский Кремль — самый высокий среди других российских кремлей, высота его стен была 18–21 м. Изначально он был деревянным, каменным его выстроил Василий III — отец Ивана Грозного. А возведение каменного кремля началось с парадных Пятницких ворот как дань памяти Дмитрию Донскому. Через Пятницкие ворота великий князь въехал в город впервые после первой победы над ордынским войском на реке Воже. Сам Кремль живой, внутри устроена интересная историческая экспозиция и проводятся экскурсии, а также в нем располагается Центр русской воинской культуры «Святогор». Здесь обучают исторической стрельбе из лука, фехтованию, русскому рукопашному бою, изготовлению кольчуг, прочего боевого инвентаря и исторических костюмов.

Одна из сохранившихся стен коломенского Кремля.

Вид на излучину Москвы-реки с высокой набережной, именуемой местными жителями «Блюдечко». Говорят, она получила такое название еще в стародавние времена, потому что с нее было видно вокруг все, как на блюдечке.

Кроме исторических памятников Коломны рекомендуем посетить Музей коломенской пастилы, обещающий познакомить со вкусами и запахами прошлого. В нем проводят нестандартные и очень занимательные экскурсионные чаепития в виде театрализованных представлений. Но записываться стоит заранее. Расположен музей на улице Посадская, д. 13а. Еще одно интересное место — музей «Кузнечная слобода» (ул. Гражданская, 84). Его организовали фанаты кузнечного дела. Причем помимо экскурсий вас здесь ждет мастер-класс по кузнечному ремеслу (требуется предварительная запись). В общем, планируйте само посещение заранее, продумав и место парковки — вход в музей со стороны улицы, где ходят только трамваи и пешеходы.

Улица Лажечникова названа в честь писателя, уроженца Коломны Ивана Ивановича Лажечникова. Его роман «Ледяной дом» был высоко оценен самим Пушкиным. Большой храм слева — Крестовоздвиженская церковь женского монастыря, возведенная по указу Ивана Грозного.

Есть в городе и еще один музей, достаточно нетипичный, — Музей развития ЖКХ, расположившийся через дорогу от Маринкиной башни в круглом здании, использовавшемся в XIX веке в качестве резервуара для воды. Экспозиция музея очень необычна. Она построена в основном на исторических фотопанорамах с подписями по кругу и рассказывает о коммунальном устройстве города в разное время. Посещение этого музея не займет много времени, но очень дополнит представление о жизни города.

Коломна стала финальным и очень звучным аккордом в нашем автопутешествии. Желаем и вам познакомиться с этим городом!