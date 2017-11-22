Зачем стеклоомывателю дополнительный фильтр? Экспертиза ЗР

Зачем устанавливают фильтры тонкой очистки в систему стеклоомывателя? Разбираемся, как это сделать и какой фильтр выбрать.

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Если машина старая, острой необходимости в дополнительном фильтре нет, поскольку у таких машин жиклёры имеют солидный диаметр: и загустевшая на морозе омывайка пройдет, и любая соринка легко просочится. А вот в современных автомобилях с их тонюсенькими форсунками всё иначе. Перед грязью красивый распыл с позором капитулирует. Чистить форсунку — дело неблагодарное и хлопотное, поэтому многие автовладельцы используют фильтры тонкой очистки.

Откуда в омывайке грязь? Она может попасть из подкапотного пространства, например при заправке бачка. А случается, что и вместе с жидкостью, набранной не из самого чистого источника.

Любопытно, что в магазине, в котором мы приобрели два таких изделия, они позиционировались именно как фильтры для омывателя стекла. Изобретательность торговцев мы оценили уже в редакции: в чеке пара была названа фильтрами тонкой очистки топлива.

Однако интернет-форумы подтвердили, что для борьбы с засорением форсунок обычно используют как раз бензиновые фильтры с тонкими штуцерами.

Куда устанавливать? Это самый больной вопрос: под капотами нынче тесновато, а бачки запрятаны так, что торчит только горловина. Общего подхода быть не может: в каждой машине возможны свои варианты, определяемые удобством компоновки. Кстати, если выбрать для установки фильтр в металлическом корпусе, его можно разместить практически в любом месте моторного отсека: нагрева он не испугается, причем в холодный сезон горячий мотор дополнительно нагреет омывайку.