Зачем стеклоомывателю дополнительный фильтр? Экспертиза ЗР

Если машина старая, острой необходимости в дополнительном фильтре нет, поскольку у таких машин жиклёры имеют солидный диаметр: и загустевшая на морозе омывайка пройдет, и любая соринка легко просочится. А вот в современных автомобилях с их тонюсенькими форсунками всё иначе. Перед грязью красивый распыл с позором капитулирует. Чистить форсунку — дело неблагодарное и хлопотное, поэтому многие автовладельцы используют фильтры тонкой очистки.
Откуда в омывайке грязь? Она может попасть из подкапотного пространства, например при заправке бачка. А случается, что и вместе с жидкостью, набранной не из самого чистого источника.
Любопытно, что в магазине, в котором мы приобрели два таких изделия, они позиционировались именно как фильтры для омывателя стекла. Изобретательность торговцев мы оценили уже в редакции: в чеке пара была названа фильтрами тонкой очистки топлива.
Однако интернет-форумы подтвердили, что для борьбы с засорением форсунок обычно используют как раз бензиновые фильтры с тонкими штуцерами.
Куда устанавливать? Это самый больной вопрос: под капотами нынче тесновато, а бачки запрятаны так, что торчит только горловина. Общего подхода быть не может: в каждой машине возможны свои варианты, определяемые удобством компоновки. Кстати, если выбрать для установки фильтр в металлическом корпусе, его можно разместить практически в любом месте моторного отсека: нагрева он не испугается, причем в холодный сезон горячий мотор дополнительно нагреет омывайку.
Заговорив о морозе, надо рассмотреть и крайние случаи. Если бензин заведомо не замерзнет, то омывающая жидкость — запросто. И тогда беспощадный лед может разорвать фильтр на куски.
Поэтому мы заполнили несколько фильтров водой и заморозили. Получилось то, чего и следовало опасаться: два фильтра тут же лопнули. Конечно, в состав фирменных омываек всегда входит спирт, но при сильном морозе замерзают и такие «коктейли» — проверено многократно. Следовательно, при отрицательных температурах такой фильтр становится дополнительным элементом ненадежности. Поэтому при выборе обратите внимание на материал корпуса. Если он очень твердый и напоминает оргстекло, то на морозе наверняка треснет. А вот фильтры, у которых стенки мягкие (прогибаются при нажатии пальцем, сделаны обычно из полиэтилена), переживают замерзание, как правило, безболезненно.
Имеет смысл заодно установить обратный клапан, препятствующий оттоку омывайки от форсунок. Он предусмотрен далеко не на всех моделях, а потому их владельцам приходится мириться с паузой между нажатием на рычажок и появлением струи. При этом дворники часто уже успевают совершить рабочий ход, царапая стекло сухой грязью, и только затем поверхность начинает смачиваться. Происходит это потому, что омывающая жидкость успевает слиться в бачок и насосу требуется время для подачи ее на стекло. Импортные клапаны обычно не дороже 200 рублей. Отечественные обратные клапаны от системы питания карбюраторных переднеприводных моделей ВАЗа стóят не более 90 рублей.
Удачи в дороге и хорошего обзора!
|
Уже при слабом морозце твердые, недеформируемые корпусы сдались. Конечно же, это не их область работы, но другие фильтры пытку водой выдержали успешно.
|
Импортный противосливной клапан компактен, его удастся разместить в любом автомобиле. Встроить отечественный будет тяжелее. С работой оба справляются неплохо.
|
Металлический фильтр для системы питания двигателя с впрыском топлива. Интересен в первую очередь тем, кто хочет реализовать идею подогрева жидкости в моторном отсеке. Достоинства такого фильтра: прочный корпус, хорошая теплопроводность стенок, тонкая очистка, увеличенный ресурс. Недостаток один — лопнул при заморозке.
|
Распространенный фильтр от системы питания карбюраторных автомобилей. В активе — большая грязеемкость, визуальный контроль загрязнения, неплохая стойкость к замерзанию.
|
Фильтр для карбюраторной системы питания уменьшенного размера. Морозостоек и удобен для присоединения благодаря тонким штуцерам.
|
Маленький фильтр, который продавцы выдали за предназначенный для систем стеклоомывания, по документам оказался топливным. При замерзании треснул. Единственное достоинство — компактность.
Читать комментарии (17)