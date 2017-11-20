Тестируем четыре мобильных приложения, прокладывающих маршрут в обход дорожных заторов.

Электронные поводыри стали популярны в России лет десять назад. Тогда светящиеся коробочки начали массово появляться как на новеньких Audi и Мерседесах, так и на убитых Жигулях. Сейчас навигатор в виде отдельного гаджета почти не встретишь: он превратился в мобильное приложение смартфона, который всегда под рукой. И главная функция такого провожатого — не просто провести к финальной точке, а предложить максимально быстрый маршрут в обход пробок и прочих затруд­нений.

Двое на двое

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Вспомнив, что испытания московскими пробками навигаторы проходили у нас очень давно (ЗР, № 2, 2013), мы собрали компанию из четырех наиболее распространенных программ. Бесплатные — карты Google, по умолчанию установленные в смартфонах на платформе Android, и Яндекс.Навигатор. Из платных в сравнение попали Навител и СитиГид — оба относятся к числу наиболее популярных офлайн-навигаций.

Для прокладки маршрута с учетом пробок всем подопытным программам, конечно же, нужно подключение к интернету. В офлайн-режиме (без доступа к Сети) есть свои нюансы. Навител и СитиГид изначально заточены под автономную работу. Купил карты нужных стран или регионов, включил GPS — и получаешь ведение по маршруту плюс полный набор настроек. Такие навигаторы с полноценным офлайн-режимом — прекрасные помощники в поездках за границей.

Сравнительно недавно Яндекс.Навигатор и Google расширили функционал. Карты отдельных областей можно скачать на телефон заранее, но полностью автономными они от этого не становятся. Яндекс может проложить маршрут, только имея доступ к Сети, и вести без него не будет. Это, скорее, подстраховка на случай, если в дороге попадется участок без связи: на экране будет отображаться карта, по которой можно сориентироваться самостоятельно.

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Google без интернета способен проложить только автомобильный маршрут (есть еще пешеходный и для общественного транспорта). При этом он будет безальтернативным, а практически все возможные настройки отключатся. Получается лишь немногим лучше, чем у Яндекса.

Если вы уверены, что на вашем пути всегда (или почти всегда) есть доступ к интернету, можно остановить выбор на онлайн-помощниках. Они бесплатны и по сравнению с классическими навигаторами практически не занимают память телефона.

Интересный нюанс: Google и Яндекс.Навигатор поощряют нарушителей, использующих за рулем смартфон без устройства хендс-фри. Подсказки о маневрах идут в фоновом режиме в ухо водителю, можно ехать по навигатору и одновременно говорить по телефону. А вот Навител и СитиГид прекращают ведение по маршруту при активном звонке. Причем после его завершения довольно долго обновляют положение автомобиля на карте — так недолго и нужный поворот пропустить.

Красная зона

От общих сведений о приложениях перейдем к тому, что конкретно они умеют.

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Для проверки их способностей мы составили маршрут по Москве с семью промежуточными остановками. Фиксировать будем время прохождения каждого отрезка и суммарное, затраченное на всю поездку. Адресá подбирали не наобум: между точками должно быть минимум два возможных пути, чтобы навигаторы выбрали оптимальный. А так как эти районы неплохо знакомы мне по ежедневным поездкам, я смогу оценить, насколько адекватный маршрут предлагает каждая программа.

Тест проходил в будний день, так что пробки обес­печены! Конечно, лучше бы оценить все четыре приложения лично, но нет гарантии, что несколько дней подряд будет сохраняться постоянная ситуация с заторами. Поэтому в одно время от редакции стартовали четыре водителя. Задание простое: соблюдать ПДД и ехать строго по подсказкам электронных поводырей.

Уже первый отрезок пути показал, что навигаторы мыслят по-разному. Яндекс повел самым очевидным, но и самым пробочным маршрутом. И хотя водитель сумел отыграть минуту от расчетного времени, дорóга для него всё равно оказалась самой долгой. Три другие программы активно использовали второстепенные улицы. И эта тактика сработала, хотя местный житель сумел бы сэкономить еще минуту-другую.

На фоне яркой карты СитиГида теряются подсказки о маневрах и выбранной полосе. Проблема актуальна как днем, так и в темное время суток. Цветам на карте Навитела верить нельзя. На скриншотах — выезды на Садовое кольцо и площадь Тверская Застава. Приложение считает, что движение тут свободное. На деле же в обоих местах водитель потратил на проезд нескольких сотен метров по десять минут.

На втором участке манера работы Яндекс.Навигатора стала очевидной. По непонятным причинам он строит путь по крупным улицам и магистралям. Второстепенные дороги игнорирует, несмотря на их зеленый цвет. В день нашего теста пробки в Москве были не запредельными (четыре-пять баллов по десятибалльной шкале того же Яндекса), и алгоритм программы не принес больших проблем водителю. Однако каждый из навигаторов был моим поводырем на десятках маршрутов в течение нескольких месяцев до теста — и Яндекс не единожды бессовестно заводил на красно-бордовый отрезок вылетной магистрали при явно свободных параллельных улицах. При нулевых и даже умеренных заторах на эту программу можно всецело положиться, но если на пути встречаются откровенно затычные места, лучше включать собственную голову, а не надеяться на электронный разум.

Только Яндекс.Навигатор скрупулезно преду­преждает обо всех событиях, влияющих на скорость потока (авария, ремонт дороги, перекрытие движения). В программе есть уникальная функция контроля занятости парковочных мест в центре. Приложение подскажет, где только что освободился карман, и сразу предложит построить к нему маршрут. У Гугла самые блеклые карты и минимум украшательств. Это требует привыкания, но на качество работы не влияет.

СитиГид оказался полной противоположностью Яндекс.Навигатору. Он активнее всех использовал небольшие улицы и даже дворовые проезды. Увы, выигрыш такая тактика не обеспечила, хотя почти на всех отрезках реальное время оказалось меньше расчетного. Провал у навигатора случился в поездке от третьей точки до четвертой. Google и Навител пообещали довести за 35–37 минут и слово почти не нарушили. А СитиГид решил, что ехать придется вдвое дольше — почему-то программа проигнорировала множество более быстрых маршрутов. Не случись этой оплошности, общее время было бы на полчаса меньше и приложение оказалось бы лидером теста, а не аутсайдером. Впрочем, до этого теста СитиГид умело вывел меня из девятибалльных пробок во время обрушившегося на Москву ливня — его прекрасное знание подворотен пришлось весьма кстати.

Навител и Google заняли промежуточные позиции как по схеме построения маршрута, так и по итоговому времени. Они не забывают о маленьких улицах, как это делает Яндекс.На­вигатор, но и не увлекаются дворами, как СитиГид. У Гугла есть преимущество — более частое обновление карт. В перекопанной Москве, где организацию движения меняют чуть ли не ежедневно, это бесценно. Классический навигатор не может тягаться с онлайн-программой по этому параметру. Но и Google небезгрешен: не раз приложение предлагало повернуть налево на перекрестках, где такой маневр сроду не был разрешен.

Все протестированные навигационные программы по-прежнему не всегда корректно указывают местá для разворота, поскольку не знают, какая разметка нанесена посередине дороги. Наглядное доказательство — на скриншотах. СитиГид (а) предлагает выехать из двора налево через двойную сплошную. Яндекс.Навигатор (б) и Google (в) не хотят думать, где можно развернуться, и рисуют многокилометровый круг по району. Навител (г) не ведет через сплошную и предлагает развернуться на ближайшем перекрестке, хотя разрыв есть и раньше.

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Рейтинг 4,3/5 Я стал использовать Google около года назад, когда привычный Яндекс.Навигатор стал слишком уж часто отправлять в «гиблые» места. При серьезных заторах Google лучше строит маршрут и корректнее предсказывает время. Суммарное время на тестовом маршруте оказалось наименьшим, хотя весомым это преимущество назвать нельзя. Будь ситуация на дорогах сложнее, приложение упрочило бы лидерство. Но по другим параметрам Google проигрывает. В нем минимум дополнительной информации для водителя, иногда программа предлагает запрещенные маневры. Не надо платить, частые обновления, корректно ведет по серьезным пробкам, минимальное суммарное время по результатам теста Не всегда знает правила на перекрестках, интерфейс требует привычки, мало дополнительной информации *Здесь и далее — данные для Play Market. Навител

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Рейтинг 4,1/5 Навител больше других разочаровал водителя: обещал провести через весь маршрут за 188 минут, а сделал это за 230. Впрочем, итоговое время оказалось таким же, как у Яндекса: второе-третье местá. Отображению пробок на карте верить нельзя. Некоторые «красные» места Навител показывает зеленым цветом и не перекрашивает даже после толкания в заторе с включенным приложением. Иногда излишне усложняет маршрут при свободном движении по самому очевидному пути. Провалился на последнем тестовом отрезке: обещал максимально быстрый вариант, а в итоге вел на полчаса дольше и проиграл ближайшему сопернику 15 минут. Офлайн-режим навигации, много дополнительной информации Некорректно отображает дорожную ситуацию цветом, короткий тестовый период

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Рейтинг 4,1/5 Самый большой любитель вести «огородами». При относительно свободном движении такой алгоритм раздражает и чреват потерей времени по причине меньшей средней скорости. На одном из отрезков предложил маршрут почти вдвое длиннее, чем соперники, и не увидел альтернативных вариантов. Рабочий экран неудобен: на фоне яркой карты теряется вся дополнительная информация, цифры мелкие и на ходу трудно считываются, подсказки о движении по полосам тоже видны плохо. Предупреждения о стационарных камерах срабатывают по непонятному алгоритму, выборочно. Длинный тестовый период, хорошо знает и использует второстепенные улицы и дворы, есть офлайн-режим Максимальное суммарное время поездки, неудобный интерфейс Яндекс.Навигатор

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Рейтинг 4,3/5 Яндекс.Навигатор — безусловный авторитет и лидер среди антипробочных приложений. Программа бесплатная, сообщает огромное количество дополнительной информации и в целом очень корректно отображает пробки цветом. Однако за последний год Яндекс стал грешить странной логикой построения маршрутов: стремится завести в заторы на главных магистралях. Это не только мой вывод — такого же мнения придерживаются опрошенные коллеги. Тем не менее по совокупности качеств этому навигатору пока нет равных на рынке. Бесплатно, обновляется в режиме реального времени, предоставляет массу дополнительной инфор­мации Ведет практически только по основным улицам, заводит в пробки на крупных магистралях при наличии свободных объездов

Боевая ничья

Идеального помощника среди протестированных навигаторов нет. Каждая из программ может обставить конкурентов на одном отрезке и проиграть им на другом. И если нужен поводырь через дорожные заторы, могу смело порекомендовать любого из четырех участников теста. Итоговые результаты сравнимы: между первым и последним местом — всего 12 минут. Для четырехчасового маршрута такая разница несущественна, ее вполне можно списать на светофоры. Например, из второй точки водители, ведомые СитиГидом и Навителом, стартовали одновременно и почти весь путь проехали вместе. Но первая машина успела повернуть на зеленый свет, а вторая нет. Результат — двухминутный выиг­рыш на девятикилометровом отрезке.

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Если рассматривать программы не только как антипробочные сервисы, но и как обычные навигаторы, обратите внимание на следующие особенности. По удобству интерфейса, оперативности обновлений, знанию организации движения и количеству полезной для водителя информации Яндекс.Навигатор — вне конкуренции. Google лучше ведет через серьезные пробки и тоже обновляется в режиме реального времени, но не сообщает ни о камерах, ни об ограничении скорости. А еще может подвести под запрещенный маневр. Кроме того, на одном и том же смартфоне Яндекс.Навигатор работает идеально, а Google подтормаживает. Навител и СитиГид мастерски подсказывают, как объехать пробку, но за скачивание их карт придется платить. Зато при поездках за границу или в другие места, где нет интернета, они выходят на первый план, делая практически ненужными онлайн-сервисы.

За несколько месяцев общения со всеми четырьмя приложениями я так и не смог сделать однозначный выбор. Использую эти навигационные программы в соответствии с поставленными целями и местом пребывания. Например, в Москве и поездках по России полагаюсь на помощь Яндекс.Навигатора и Гугла (с учетом заторов), а отправляясь за границу, включаю Навител или СитиГид.

Проведенные испытания не выявили явного лидера и аутсайдера. Но наши наблюдения и результаты тестирования существенно упростят вам выбор наиболее подходящего навигатора.

Результаты замеров ЗР

Номер

промежуточной точки Адрес Программа Длительность поездки, мин. Разница, мин. прогноз реально 0 (старт) Селиверстов переулок, 10 1 Тимирязевская улица, 16 Яндекс.Навигатор 30 29 1 Google 26 22 4 Навител 20 23 — 3 СитиГид 30 24 6 2 Волоколамское шоссе, 112 Яндекс.Навигатор 25 28 — 3 Google 25 22 3 Навител 22 24 — 2 СитиГид 26 22 4 3 улица Маршала Прошлякова, 13 Яндекс.Навигатор 17 16 1 Google 16 16 0 Навител 17 18 — 1 СитиГид 17 16 1 4 улица Россолимо, 17, стр. 2 Яндекс.Навигатор 47 52 — 5 Google 35 38 — 3 Навител 37 36 1 СитиГид 67 64 3 5 улица Ленинская Слобода, 4 Яндекс.Навигатор 27 21 6 Google 19 25 — 6 Навител 16 20 — 4 СитиГид 20 26 — 6 6 улица Каховка, 20, стр. 1 Яндекс.Навигатор 29 29 0 Google 30 42 — 12 Навител 29 33 — 4 СитиГид 28 26 2 7 Дмитровское шоссе, 37, к. 1 Яндекс.Навигатор 52 55 — 3 Google 55 61 — 6 Навител 47 76 — 29 СитиГид 61 60 1

Итог