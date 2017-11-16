Рынок трехлетних машин: ждем дефицита и роста цен

На вторичном авторынке ожидается массовый выход машин, купленных три года назад в качестве антикризисной меры. Эксперты советуют воспользоваться этой возможностью приобрести относительно свежий автомобиль, поскольку в будущем году таких предложений станет гораздо меньше, а цены на трехлетки значительно возрастут.

Антикризисные машины

На вторичном рынке ожидается наплыв трехлетних автомобилей, которые массово покупались в период обвала рубля в ноябре-декабре 2014 года. Чтобы спасти свои обесценивающиеся сбережения, россияне тогда в срочном порядке вкладывали их в дорогостоящие товары, включая машины. Поспешили в автосалоны и те, кто планировал обновить личный транспорт позже, но решил это сделать, пока ценники в шоу-румах не выросли пропорционально курсу валют. В результате под занавес 2014-го продажи новых машин достигли рекордных значений за всю историю российского авторынка.

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Теперь у большинства из них истекает гарантийный срок, что для многих автовладельцев является поводом для смены машины. Дело не только в том, чтобы избежать ремонта из собственного кармана, но и в возможности продать пока еще свежий автомобиль по приемлемой цене. Впрочем, найдутся и те, кто продолжит эксплуатировать покупку дольше обычного. Ведь за три года новые автомобили подорожали примерно на 45%, а доходы населения практически не изменились, поэтому на очередные траты решиться уже сложнее, чем прежде, даже если говорить о заемных средствах.

«Часть автовладельцев, купивших машину в конце 2014-го, действительно отложат смену автомобиля до лучших времен. Другая же, значительная, их часть продаст свой автомобиль после снятия с гарантии или достижения психологически важного рубежа в 100 тыс. км. Вне зависимости от того, в какой пропорции поделятся обе группы автовладельцев, трехлеток на рынке станет больше — это очевидно», — комментирует генеральный директор CarPrice Денис Долматов. По его оценкам, перед Новым годом и в течение первого квартала 2018 года предложение таких автомобилей увеличится на 20 и более процентов. По сути, это будет последняя волна недорогих трехлетних машин.

А вот директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко считает, что большого наплыва трехлетних автомобилей быть не должно, поскольку в условиях падения реальных доходов населения за последние годы срок эксплуатации автомобилей увеличился. Кроме того, значительное число машин, реализованных российскими дилерами в конце 2014-го, уехали в соседние Белоруссию и Казахстан, граждане которых из-за выгодной разницы валютных курсов относительно дешево скупали автомобили в нашей стране.

В «Рольфе» также ожидают увеличения предложения на вторичном рынке, особенно в премиум-сегменте. Как показывает статистика, владельцы премиальных иномарок меняют их с завидной регулярностью, зачастую вне зависимости от экономической ситуации в стране. «В России уже сформировалась устойчивая аудитория автомобилистов, которые покупают только новый автомобиль и продают его к моменту окончания гарантийного срока. Особенно ярко эта тенденция выражена в премиальном сегменте рынка, где срок владения автомобилем, купленным новым, редко превышает три года», — констатирует директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish компании «Рольф» Алексей Баринов.

За те же деньги

В «довестовую» эпоху АВТОВАЗа одной из самых продаваемых ее моделей был Largus. Именно эту модель 2014 года выпуска стоит ожидать в ближайшее время на вторичном рынке в избытке.

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Учитывая, что автомобили с пробегом в последние годы практически не ввозятся, о том, какие трехлетки могут выйти на вторичный рынок, можно судить по структуре рынка новых машин трехлетней давности. В 2014 году, напомним, самой продаваемой моделью в России еще оставалась Lada Granta, а в тройку бестселлеров АВТОВАЗа также входили Kalina и Largus. Популярная сегодня модель Vesta тогда еще на рынок не вышла, поэтому неплохим спросом пользовалась ее предшественница — Priora. Причем в то время она была доступна в трех типах кузова — седан, хэтчбек и универсал. В сегменте иномарок три года назад лидировали Hyundai Solaris и Kia Rio предыдущего поколения, но они имеют 5-летнюю гарантию, поэтому поступать на вторичный рынок начнут, в основном, по достижении этого срока. В больших количествах продавался и Renault Duster, ведь на рынке еще не предлагались ни Hyundai Creta, ни Renault Kaptur. Среди легковых иностранных моделей наиболее востребованными были также седаны Renault Logan, Volkswagen Polo и Nissan Almera.

Согласно статистике CarPrice, в третьем квартале текущего года наиболее ходовыми трехлетками стали Hyundai Solaris I, Ford Focus III и Kia Rio III. Как говорит Денис Долматов, самые продаваемые автомобили всегда те, в которых сочетается представленность в автопарке страны, надежность и доступная цена на запчасти и сервис.

«Теоретически, автомобиль, купленный по докризисной цене в 500 тыс. руб. в ноябре 2014 года, сегодня можно продать приблизительно за те же деньги, если машина будет в хорошем состоянии и с небольшим пробегом. Номинально это те же деньги, но их покупательская способность будет, конечно же, ниже», — отмечает эксперт.

В среднем автомобиль возрастом до трех лет в третьем квартале 2017 года стоил 1,22 млн руб., гласят данные «Avito Авто». При этом цены на них значительно отличаются в зависимости от класса. Так, трехлетки самого популярного на вторичном рынке гольф-класса в отчетный период стоили в среднем 732 тыс., класса B (на втором месте по популярности) — 497 тыс., SUV — 1,7 млн, класса D — 1,5 млн руб.

По словам руководителя «Avito Авто» Сергея Литвиненко, от класса машины зависит и разница в цене нового и подержанного автомобиля одной модели. Быстрее всего в России дешевеют машины бизнес-класса, медленнее — автомобили класса B, поэтому их выгоднее покупать с целью перепродажи. Другие факторы, влияющие на цену, — комплектация, условия эксплуатации, соотношения спрос/предложение. «В целом средний ценник машин возрастом до трех лет (1,22 млн руб.) почти в 4,5 раза выше, чем у наиболее востребованных машин старше семи лет (275 тыс. руб.). Очевидно, высокая стоимость трехлеток объясняется в первую очередь их лучшим техническим состоянием по сравнению с более старыми автомобилями, изношенность и пробег которых гораздо выше», — поясняет эксперт.

Рост предложения на вторичном рынке премиум-сегмента почти не сказывается на цене. Mercedes-Benz C-класса тому один из примеров, говорят эксперты.

Увеличение предложения практически на сказывается на стоимости таких моделей, как Mercedes-Benz C- и GLK-классов, которые активно выходят на вторичный рынок после двух-трех лет эксплуатации, добавляет директор дилерского центра «Авилон-Трейд» Юрий Елистратов. По его словам, с выходом новых моделей и с учетом кризиса 2014–2016 годов разница в розничной цене дилера и так слишком высока. При этом по сравнению со своей стоимостью трехлетней давности сегодня автомобиль стоит не более чем на 20–30% меньше.

Разброс цен

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Как известно, цены на одну и ту же модель с пробегом могут значительно отличаться в зависимости от региона, и это в полной мере касается трехлетних машин. Согласно статистике CarPrice по наиболее продаваемым моделям в этом возрастном сегменте, разброс цен в различных регионах по Hyundai Solaris I, Ford Focus III и Kia Rio III составляет от 13 до 25%. Так, например, средняя цена Hyundai Solaris I в Уфе равна 376 750 руб., а в Казани — 329 166 руб. Самые высокие цены на Ford Focus III также были отмечены в Уфе — 433 400 руб., а дешевле всего эта модель стоит в Санкт-Петербурге — 377 333 руб. Наибольший разброс по стоимости автомобилей Kia Rio III: средняя цена продажи в Краснодаре составляет 479 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 361 318 руб.

Показательно, что разница в ценах в различных уголках страны во многом связана с рыночной динамикой спроса и предложения в каждом конкретном регионе. Согласно данным CarPrice, абсолютным лидером среди всех российских регионов по продажам автомобилей от 3 до 5 лет стала Казань, где на этот возрастной сегмент приходится 35% вторичного авторынка. Далее по объему предложения таких машин идут Ростов-на-Дону (34%), Уфа (33%) и Самара (32%). Замыкают пятерку Москва и Подмосковье с показателем в 29%. Таким образом, на столичном авторынке трехлетки занимают меньшую долю, чем в вышеупомянутых регионах с более низким уровнем жизни и меньшими по объему рынками.

«Москва и область, как крупнейший в стране рынок, практически повторяет структуру общероссийского рынка. Более того, можно сказать, что столичный рынок и формирует картину российского рынка подержанных машин. А вот региональные рынки в силу своих особенностей могут отличаться. В Казани, Ростове-на-Дону и Уфе автомобили, выставляемые на продажу, моложе, чем в целом по стране. Свой вклад в региональные особенности вносят климатические условия, состояние дорог, различия в количестве городских и сельских жителей, уровень доходов населения и т.д.», — рассуждает Денис Долматов.

Последний шанс

После того, как автомобили 2014 года, выставленные на продажу, будут находить новых владельцев, предложение в сегменте трехлеток резко сократится. При этом такие машины будут предлагаться куда дороже, поскольку в 2015–2016 годах продажи новых автомобилей падали до исторических минимумов, а цены на них заметно росли. Грядущий дефицит свежих машин на вторичном рынке подтверждает прогноз PwC и «Avito Авто», согласно которому количество предложений по продаже автомобилей до пяти лет снизится с нынешнего 1 млн авто до 700 тысяч в 2020 году, хотя в целом рынок, как предполагается, вырастет на 28% и составит 6,8 млн машин.

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По словам Дениса Долматова, потребители, желающие приобрести свежий подержанный автомобиль, должны готовиться к их подорожанию в течение 2018 года. «Рост цен на трехлетки можно ожидать уже весной — время, когда на рынок хлынет волна машин 2015 года выпуска. Среднее повышение цены составит 15–20% в зависимости от востребованности модели на вторичном рынке. Скоро же мы будем наблюдать избыток старых машин и дефицит свежих, что в комбинации с фактором высокой первоначальной цены приведет к большей разнице между машинами разного возраста, чем мы привыкли видеть», — прогнозирует эксперт.

В компании «ПодборАвто» также ожидают весеннего роста цен на машины с пробегом. При этом подорожают, прежде всего, наиболее востребованные модели, такие как Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo и Toyota Camry. А вот Алексей Баринов отмечает, что рынок автомобилей с пробегом очень гибок, цены изменчивы и отражают структуру спроса и предложения. В ближайшее время в продажу будет поступать достаточное количество «молодых» и качественных автомобилей по достаточно привлекательным ценам. Поэтому сейчас удачный момент для приобретения трехлетки.

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