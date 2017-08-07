На Шкоде Кодиак в Рязань

В нашем четырехдневном автопутешествии по городам Золотого кольца мы с мужем решили хоть краешком глаза зацепить Рязань. И пусть это нам стоило времени, километров и неприятных хлопот впоследствии, мы не пожалели. После утомительной дороги (пробок, если выезжаете из Москвы, не избежать) рекомендуем знакомиться с Рязанью с Соборного парка. Отсюда удобнее начинать осмотр города, да и аудиогид рекомендует поступить сообразно. Местная скамья примирения — красивая, ажурная кованая скамья, состоящая из двух сходящихся под наклоном частей так, что сидящие на ней соскальзывают друг к дружке. Посидите, отдохните, оставьте все свои обиды, помиритесь, если ссорились, и приготовьтесь погрузиться в особенную атмосферу города.
Если вы любитель острого словца и обличительной сатиры, то вам приглянется весьма занятное выступление местного жителя. Обычно он читает стихи перед Глебовым мостом. Но мы возле него не задерживаемся, наш настрой более легкий и позитивный, каким и хочется его оставить. Поэтому выслушиванию обличительных эпиграмм про то, как раньше было все хорошо, а сейчас не очень, мы предпочитаем отправиться на Глебов мост. Он соединяет Соборный парк и рязанский Кремль. В XV веке все выглядело несколько иначе, сам Кремль выполнял оборонительные функции и поднимался надо рвом во время осады. Сегодня это место мира. Туристы и горожане, влюбленные пары и мамочки с колясками, дети и пенсионеры, дамы с собачками — кого тут только нет. А еще вечером там можно слушать песни в живом исполнении! И это совсем не как на московских Арбате и Кузнецком Мосту. Это совершенно другой опыт — здесь нет места пафосу и позерству.
Сначала картина, которую мы увидели, нас очень удивила. Кремль, Соборная колокольня, Глебов мост — все это так атмосферно, православно, ностальгически… Как вдруг, прямо посреди моста, какой-то невзрачный мужчина в сером пиджачке разворачивает свои вещички, устанавливает аудиоколонку, стойку с микрофоном, включает музыку… и поет эстрадные песни. За наше путешествие мы уже успели окунуться в атмосферу древности, а тут — прямо контраст в виде шлягеров из ранних 90-х шершавой бумагой по нашим нежным поэтически настроенным душам. Но лед нашего негодования тут же растаял, когда мы поняли, что это две миловидные дамы бальзаковского возраста с невероятно открытыми лицами, добрыми глазами и обаятельными улыбками заказывали песни у «мостового певца», как мы его прозвали. Он пел для них, а они стояли напротив, и было видно, как они молодеют. Какая нетривиальная медицина, какое счастье на лицах!
Вообще, в путешествиях по нашим городам кроме исторических и архитектурных памятников, музеев, сувенирных лавок, тематических кафешек есть еще кое-что, бесспорно заслуживающее нашего внимания. Это люди. И в каждом городе они ощущаются по-разному. Рязанцы показались нам очень самодостаточными. Этакое государство в государстве со своей атмосферой, камерной, в чем-то загадочной, но при этом открытой для контакта. И да, стиль вождения на дорогах в Рязани тоже особенный, по каким-то своим негласным правилам. Это мы ощутили, уже выбираясь из города.
К слову, Рязань — изначально и не Рязань вовсе, а Переяславль. Сама Рязань была уничтожена Батыем. Поэтому столица княжества «перебралась» на полкилометра выше по Оке и до 1778 года называлась Переяславль-Рязанский. В местных землях черпал вдохновение поэт Сергей Есенин. Памятник, посвященный ему, очень необычен. Мы прозвали его «Обнимашка». Так и хочется нырнуть в распростертые руки поэта, словно обнимающие не только тебя, но и весь русский народ. Малая родина Есенина — село Константиново — всего в 40 км от Рязани. Там находится большой музейный комплекс, посвященный жизни и творчеству поэта. Этот музей мы посещали раньше и теперь всем советуем сделать то же.
Рязанская земля плодовита на таланты. Здесь родился первый россиянин — нобелевский лауреат, академик Иван Павлов. Его родной дом, который стал музеем, находится на улице Павлова, 25. Посетить его бесспорно стоит, да хотя бы поглядеть на знаменитых собак Павлова, воссозданных в натуральную величину в очень естественнонаучном антураже: с торчащими из животов трубками и прочими экспериментальными приспособлениями. Но имейте в виду, что там практически негде припарковаться.
Еще одна очень известная личность хоть и не родилась здесь, но неразрывно связана с Рязанью. Это я про главного визажиста Голливуда и отца декоративной косметики Макса Фактора. Под этим именем его знает весь мир, а в Рязани его звали Максимилиан Абрамович Факторович. В 1895 году здесь, на улице Соборной, 48, он открыл свой первый магазин.
Из архитектурных памятников на нас произвел сильное впечатление Успенский собор, находящийся в рязанском Кремле. Он уникален тем, что является самым высоким и самым длинным из всех соборов Древней Руси. Его фасад украшен филигранной резьбой по белому мрамору, а внутри располагается громадный 27-метровый иконостас. Нам повезло и мы успели под самое закрытие. Добрые служительницы храма пустили нас, узнав, что мы туристы и никогда не были в соборе. Советское время не щадило христианские храмы, досталось и этому. Из-за халатности музейщиков иконостас чуть не сгнил: 113 икон конца XVII и начала XVIII века были повреждены плесенью. К счастью, сейчас в соборе идут реставрационные работы.
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Ну и как же не упомянуть о том, что Рязань — кузница славных голубых беретов? На площади Маргелова находится музей ВДВ — первый и крупнейший в мире музей подобного рода, открытый в 1972 году по инициативе командующего ВДВ, генерала армии В.Ф. Маргелова. Мы его обязательно посетим в следующий раз. Вообще, Рязань называют столицей ВДВ. И есть даже такая поговорка, что в России три столицы — Москва, Рязань и Луховицы. С Москвой все понятно. Рязань — столица ВДВ, а Луховицы — огуречная столица, в которой мы тоже побывали. Что мы делали под Луховицами с новой Шкодой Кодиак? Об этом — дальше...
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