На Шкоде Кодиак в Рязань

Смешайте героизм, шарм, ученость, полет поэтической мысли, приправьте все это щипоткой исторической пыли, и вы окажетесь в Рязани — городе с необычным характером. В этом мы убедились в рамках нашего большого марш-броска на Шкоде Кодиак по близлежащим областям.

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В нашем четырехдневном автопутешествии по городам Золотого кольца мы с мужем решили хоть краешком глаза зацепить Рязань. И пусть это нам стоило времени, километров и неприятных хлопот впоследствии, мы не пожалели. После утомительной дороги (пробок, если выезжаете из Москвы, не избежать) рекомендуем знакомиться с Рязанью с Соборного парка. Отсюда удобнее начинать осмотр города, да и аудиогид рекомендует поступить сообразно. Местная скамья примирения — красивая, ажурная кованая скамья, состоящая из двух сходящихся под наклоном частей так, что сидящие на ней соскальзывают друг к дружке. Посидите, отдохните, оставьте все свои обиды, помиритесь, если ссорились, и приготовьтесь погрузиться в особенную атмосферу города.

Если вы любитель острого словца и обличительной сатиры, то вам приглянется весьма занятное выступление местного жителя. Обычно он читает стихи перед Глебовым мостом. Но мы возле него не задерживаемся, наш настрой более легкий и позитивный, каким и хочется его оставить. Поэтому выслушиванию обличительных эпиграмм про то, как раньше было все хорошо, а сейчас не очень, мы предпочитаем отправиться на Глебов мост. Он соединяет Соборный парк и рязанский Кремль. В XV веке все выглядело несколько иначе, сам Кремль выполнял оборонительные функции и поднимался надо рвом во время осады. Сегодня это место мира. Туристы и горожане, влюбленные пары и мамочки с колясками, дети и пенсионеры, дамы с собачками — кого тут только нет. А еще вечером там можно слушать песни в живом исполнении! И это совсем не как на московских Арбате и Кузнецком Мосту. Это совершенно другой опыт — здесь нет места пафосу и позерству.

Соборная колокольня по одну из сторон Глебова моста. Вместе с Успенским собором она давно стала символом города. Строилась на протяжении полувека четырьмя разными зодчими. На третьем ярусе имеется смотровая площадка. Высота колокольни вместе со шпилем составляет 83,5 м. Это самое высокое историческое строение на Рязанщине.

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Сначала картина, которую мы увидели, нас очень удивила. Кремль, Соборная колокольня, Глебов мост — все это так атмосферно, православно, ностальгически… Как вдруг, прямо посреди моста, какой-то невзрачный мужчина в сером пиджачке разворачивает свои вещички, устанавливает аудиоколонку, стойку с микрофоном, включает музыку… и поет эстрадные песни. За наше путешествие мы уже успели окунуться в атмосферу древности, а тут — прямо контраст в виде шлягеров из ранних 90-х шершавой бумагой по нашим нежным поэтически настроенным душам. Но лед нашего негодования тут же растаял, когда мы поняли, что это две миловидные дамы бальзаковского возраста с невероятно открытыми лицами, добрыми глазами и обаятельными улыбками заказывали песни у «мостового певца», как мы его прозвали. Он пел для них, а они стояли напротив, и было видно, как они молодеют. Какая нетривиальная медицина, какое счастье на лицах!

Вообще, в путешествиях по нашим городам кроме исторических и архитектурных памятников, музеев, сувенирных лавок, тематических кафешек есть еще кое-что, бесспорно заслуживающее нашего внимания. Это люди. И в каждом городе они ощущаются по-разному. Рязанцы показались нам очень самодостаточными. Этакое государство в государстве со своей атмосферой, камерной, в чем-то загадочной, но при этом открытой для контакта. И да, стиль вождения на дорогах в Рязани тоже особенный, по каким-то своим негласным правилам. Это мы ощутили, уже выбираясь из города.

К слову, Рязань — изначально и не Рязань вовсе, а Переяславль. Сама Рязань была уничтожена Батыем. Поэтому столица княжества «перебралась» на полкилометра выше по Оке и до 1778 года называлась Переяславль-Рязанский. В местных землях черпал вдохновение поэт Сергей Есенин. Памятник, посвященный ему, очень необычен. Мы прозвали его «Обнимашка». Так и хочется нырнуть в распростертые руки поэта, словно обнимающие не только тебя, но и весь русский народ. Малая родина Есенина — село Константиново — всего в 40 км от Рязани. Там находится большой музейный комплекс, посвященный жизни и творчеству поэта. Этот музей мы посещали раньше и теперь всем советуем сделать то же.

В самом конце набережной возвышается стройная церковь Спаса Преображения — яркий пример так называемой «посадской архитектуры», характерной для Рязани. Построенный на самом краю обрыва над излучиной реки Трубеж храм в народе называют «Спасом на Яру». Рядом — памятник Сергею Есенину, установленный на 80-летие со дня рождения поэта. Место выбрано неслучайно: скульптору А. Кибальникову очень понравился вид на Кремль, открывающийся отсюда. Словно вырастающая из земли фигура подчеркивает связь Есенина с родным краем.

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Рязанская земля плодовита на таланты. Здесь родился первый россиянин — нобелевский лауреат, академик Иван Павлов. Его родной дом, который стал музеем, находится на улице Павлова, 25. Посетить его бесспорно стоит, да хотя бы поглядеть на знаменитых собак Павлова, воссозданных в натуральную величину в очень естественнонаучном антураже: с торчащими из животов трубками и прочими экспериментальными приспособлениями. Но имейте в виду, что там практически негде припарковаться.

Еще одна очень известная личность хоть и не родилась здесь, но неразрывно связана с Рязанью. Это я про главного визажиста Голливуда и отца декоративной косметики Макса Фактора. Под этим именем его знает весь мир, а в Рязани его звали Максимилиан Абрамович Факторович. В 1895 году здесь, на улице Соборной, 48, он открыл свой первый магазин.



Из архитектурных памятников на нас произвел сильное впечатление Успенский собор, находящийся в рязанском Кремле. Он уникален тем, что является самым высоким и самым длинным из всех соборов Древней Руси. Его фасад украшен филигранной резьбой по белому мрамору, а внутри располагается громадный 27-метровый иконостас. Нам повезло и мы успели под самое закрытие. Добрые служительницы храма пустили нас, узнав, что мы туристы и никогда не были в соборе. Советское время не щадило христианские храмы, досталось и этому. Из-за халатности музейщиков иконостас чуть не сгнил: 113 икон конца XVII и начала XVIII века были повреждены плесенью. К счастью, сейчас в соборе идут реставрационные работы.

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Ну и как же не упомянуть о том, что Рязань — кузница славных голубых беретов? На площади Маргелова находится музей ВДВ — первый и крупнейший в мире музей подобного рода, открытый в 1972 году по инициативе командующего ВДВ, генерала армии В.Ф. Маргелова. Мы его обязательно посетим в следующий раз. Вообще, Рязань называют столицей ВДВ. И есть даже такая поговорка, что в России три столицы — Москва, Рязань и Луховицы. С Москвой все понятно. Рязань — столица ВДВ, а Луховицы — огуречная столица, в которой мы тоже побывали. Что мы делали под Луховицами с новой Шкодой Кодиак? Об этом — дальше...