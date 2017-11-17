Имея такую сумму, можно приобрести автомобиль не только подержанный, но и новый. Но что это будет за машина? Как ни странно, весьма достойная.

Не удивляйтесь, но даже сейчас, когда цены продолжают расти, за 350 тысяч можно купить новый автомобиль! Но давайте пока рассмотрим варианты покупки автомобиля с пробегом.

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При соблюдении ряда правил есть возможность стать владельцем хорошего автомобиля, хоть и уже бывшего в употреблении. Вторичный рынок традиционно предлагает куда больший ассортимент достойных вариантов, чем рынок новых машин. Главное знать о подводных камнях и вовремя избежать встречи с ними.

Сразу оговоримся — о «крутых» моделях 90-х годов выпуска: Мерседесе S-класса, Audi A8 или «семерке» BMW — лучше сразу забыть. То же самое касается и внедорожников из премиум-сегмента: Mercedes-Benz ML, BMW X5, Range Rover и т.п. Беспроблемный на первый взгляд представительский седан или люкс-внедорожник может вскоре после покупки потребовать на ремонт сумму, сопоставимую с ценой машины. К тому же не стоит забывать про высокий транспортный налог и расход топлива, которые могут перечеркнуть все плюсы от такой покупки.

Основные требования покупателей к автомобилю за 350 тысяч — практичность, надежность и возможность эксплуатировать машину с минимальными расходами, не проводя все свободное время в мастерской. На это и будем ориентироваться.

Для начала обратимся к статистике. Перед вами ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом на российском рынке за девять месяцев 2017 года. Попробуем выбрать машину за 350 000 рублей из этого списка. Ведь чем популярнее модель, тем больше выбор. При необходимости такую машину проще продать. Начнем с бюджетных моделей.

Лидер нашего рейтинга остается неизменным уже не первый год. Это надежный и неприхотливый к российским условиям эксплуатации Renault Logan. Обладая указанной суммой, вполне реально рассчитывать на покупку автомобиля не старше 2011 года выпуска, с одним владельцем и подтвержденным пробегом порядка 100 тысяч километров. При этом вы получаете: неубиваемый двигатель рабочим объемом 1,6 л, высокую ремонтопригодность и всеядную подвеску. В указанном бюджете можно рассчитывать и на автомобиль с 4-ступенчатым автоматом. Пять лет для Логана совсем не возраст. Но главное — не нарваться на машину из таксопарка. Поэтому тщательно подойдите к проверке истории приглянувшегося экземпляра.

На втором месте в нашей подборке Kia Rio 2-го поколения. За 350 тысяч можно подобрать автомобиль 2009–2011 годов выпуска, с небольшим пробегом, от частного владельца, с надежным двигателем рабочим объемом 1,4 л и вполне достаточной мощностью 97 л.с. Разброс цен зависит от типа кузова, комплектации каждого конкретного экземпляра и аварийной истории. Автомобиль третьего поколения за эти деньги будет скорее исключением, чем правилом. Если найдете подобное предложение, то, скорее всего, машина успела потрудиться в такси.

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Hyundai Solaris за указанную сумму тоже можно найти, но выбор будет заметно скромнее, а сами машины дороже, чем соплатформенный Kia Rio в аналогичном исполнении. С одной стороны, это объясняется огромной популярностью Солярисов в среде региональных таксистов — они буквально охотятся за этими машинами. С другой — слухами о надежности модели. Поэтому действительно хорошие варианты на площадках дилеров не задерживаются.

За 350 тысяч реально подобрать неплохой вариант 2012–2013 годов с мотором 1.6 и механикой либо 1.4 с механикой или даже автоматом. Сочетание двигателя 1.6 и автоматической коробки передач на границе указанного бюджета. Такое предложение придется еще поискать. В любом случае, к покупке Соляриса нужно подходить с особой тщательностью, потому что это любимый автомобиль российских таксистов, различных прокатных контор и каршеринга.

Одним из самых выигрышных вариантов в рамках ограниченного бюджета можно считать седан Лада Гранта. За обозначенную сумму вы получите не только весьма богатую комплектацию, которая не уступит оснащению того же Логана, но и проверенный российскими условиями эксплуатации японский автомат Jatco, который в сочетании с 98-сильным мотором наделяет машину достойными динамическими качествами. Главные плюсы — дешевые запчасти и их наличие на любом авторынке страны. К тому же за эти деньги можно купить Гранту 2015 года выпуска, на которую еще распространяется заводская гарантия!

Можно рассмотреть и другие варианты из категории бюджетных, например, такие как Skoda Fabia, Hyundai Getz, Nissan Note и Opel Corsa. Но за указанные деньги это будут, скорее всего, десятилетние автомобили, уже далеко не с одним владельцем в ПТС. Да и комплектация будет беднее, чем у вышеуказанных конкурентов, а коробка передач только механическая. К тому же при выборе бюджетных вариантов особенно стоит опасаться машин с роботизированными коробками передач, которые способны доставить новым владельцам много проблем. Если при покупке бюджетного автомобиля наличие автомата является для вас приоритетом, то лучше поискать хэтчбек Peugeot 207 2007–2009 годов выпуска, с классическим автоматом, который устанавливался только в паре с двигателем 1.6 (120 л.с.).

Ну а тому, кто ищет автомобиль с автоматом «посвежее», стоит присмотреться к рестайлинговому Chevrolet Aveо 2010–2011 годов выпуска, тоже с классическим гидротрансформатором.

В-класс или гольф-класс

В этой категории лучше искать машину в комплектации победнее, зато с меньшим пробегом. На первом месте по популярности многолетний лидер продаж на вторичном рынке Ford Focus II. За указанную сумму можно подобрать автомобиль 2007–2009 годов выпуска с пробегом от 120 тысяч км. Наличие одного владельца в ПТС для таких автомобилей уже редкость, коробка автомат за эти деньги — практически чудо. Как видно из предложенных примеров, тип кузова и объем двигателя на цену практически не влияют, но на практике найти не сильно уезженный седан с надежным бензиновым мотором 1.6 (115 л.с.) и механикой сложнее всего. Опасайтесь универсалов, они, как правило, из такси или из парков каких-либо организаций, а значит реальные пробеги будут гарантированно больше 200 тысяч км. Объявления с пробегом меньше 100 тысяч км всерьез можно не рассматривать: если это действительно так и автомобиль не собран из двух битых, то такие варианты продаются еще до публикации объявления.

Прославившаяся своей надежностью Toyota Corolla девятой генерации тоже оказалась в нашем списке. Вот только за эти деньги можно себе позволить лишь двенадцатилетние экземпляры с двигателем 1.4 и такими пробегами, которые часто вызывают сомнения. И категорически не рекомендуем связываться с десятой Короллой или хэтчбеком Auris, поскольку в заявленные 350 тысяч с трудом уместятся лишь модификации первых лет производства, с роботизированной коробкой передач, имеющей массу негативных отзывов.

Не стоит забывать и о лифтбеке Skoda Octavia. Хорошая сборка, добротные материалы отделки, развитая сервисная сеть, относительно недорогие запасные части — что еще нужно экономному автолюбителю? Особенно на вторичном рынке ценятся экземпляры с простым и надежным фольксвагеновским атмосферником 1.6 и классическим автоматом. А для любителей спокойной езды по маршруту «дом-дача/супермаркет-дом» вполне подойдет и бензиновый мотор 1.4, который выдает 75 л.с. Главное — не из такси, где их тоже ценили за надежность.

Как вариант можно рассмотреть Opel Astra Н 2007–2008 годов выпуска. Однако будьте готовы к тому, что цена действительно хорошего экземпляра может немного выйти за рамки нашего бюджета в 350 000 рублей. Смотрим автомобили либо с механикой, либо с автоматом в сочетании с бензиновым двигателем 1.8i, обходя стороной модификации с роботизированной коробкой передач.

Еще стоит присмотреться к рестайлинговому Kia Cerato первого поколения. За 350 тысяч можно даже найти машину с автоматом. Но действительно хороший вариант с одним владельцем в ПТС и минимальным количеством перекрашенных кузовных элементов придется поискать.

Кроссоверы

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Выбор паркетников, заслуживающих внимания, в указанном бюджете невелик. Подавляющее количество предложений для желающих купить «иномарку» — это клоны кроссовера Toyota RAV4 второго поколения: китайские Chery Tiggo (T11) I и его аналог из Таганрога Vortex Tingo. Экономных покупателей привлекает соотношение цена/комплектация, но и минусов в такой покупке достаточно. Это и крайне низкая коррозионная стойкость кузова, и откровенно дешевые материалы отделки, и слабый французский автомат или, что еще проблематичнее при длительной эксплуатации, робот с одним сцеплением. Дилеры продавать такие машины не любят, поэтому их продажей, как правило, занимаются профессиональные перекупщики.

Всегда популярные в России «японцы» Toyota RAV4, Honda CR-V, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander, предлагаемые на рынке за указанную сумму, успели поменять не по одному владельцу, а иногда и ПТС из-за того, что место в нем для данных о новом владельце закончилось. Их реальные пробеги зачастую превышают 300 000 км, поэтому рекомендовать их к покупке мы не станем — лотерея.

Куда надежнее присмотреться к нашей российской парочке «проходимцев»: 3-дверной Ладе 4х4, под именем которой скрывается всеми любимая, выпускающаяся уже 40 лет Нива ВАЗ-2121, а также к 5-дверной Шевроле Ниве.

Спрос на эти машины не падает, несмотря ни на какой кризис, а найти хороший вариант в указанном бюджете не составит большого труда. При этом можно подобрать относительно свежие и беспроблемные экземпляры с реальным пробегом.

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При составлении нашей подборки мы руководствовались двумя основными критериями поиска: оригинальный ПТС с одним, максимум двумя владельцами, а место продажи — площадка официального московского дилера. Альтернативные места продажи, как правило, не гарантируют актуальность заявленного пробега. Следует также учесть, что цены в регионах на аналогичные автомобили обычно выше из-за меньшего количества предложений.

Новый автомобиль за 350 000 рублей

В заключение, как мы и обещали, рассмотрим варианты покупки исключительно нового автомобиля. Казалось бы, за 350 тысяч купить машину без пробега практически невозможно, ведь в прайс-листах официальных дилеров таких цен уже нет. Но по факту шанс все-таки есть. Приблизиться к заветной планке в 350 тысяч помогут госпрограмма утилизации, trade-in или индивидуальные акции, предлагаемые дилерами.

Первым в списке идет седан Datsun on-DO. Цена на новый седан сейчас стартует с 350 000 рублей (с учетом скидки по программе утилизации и trade-in). Это самый доступный, качественно собранный, недорогой в обслуживании и вполне симпатичный внешне новый автомобиль. Жаль, что комплектация машины за эти деньги будет бедной.

Цены на Гранту седан стартуют с 359 900 руб. Поэтому с обещанной производителем скидкой до 30 000 рублей вы также сможете уложиться в заявленный бюджет. Этот российский автомобиль многим пришелся по вкусу за хорошее оснащение, приличную динамику и доступность в обслуживании на всей территории страны. А рост продаж Гранты на вторичном рынке говорит о ее высокой ликвидности.

Цены на компактный переднеприводный хэтчбек класса «A» Ravon R2 начинаются с 369 000 руб. Модель, ранее известная на российском рынке под именем Chevrolet Spark, успела завоевать хорошую репутацию. Но главное, что это самый доступный автомобиль с автоматом на нашем рынке.

Пополнила список и новинка из Поднебесной — седан FAW Oley. Его цена с учетом акций и скидок — 363 100 рублей. Базовое оснащение достаточно богатое, а в плане стоимости и уровня комфорта китайские автомобили могут составить серьезную конкуренцию отечественному автопрому.

Так какой автомобиль выбрать, имея на руках всего 350 тысяч российских рублей? Надо отдавать себе отчет в том, что такая скромная по нынешним временам сумма диктует очень и очень внимательный подход к выбору конкретного экземпляра. Понятно, что всегда хочется что-нибудь «покруче», чем у соседа, но будьте реалистами! Приобрести за такие деньги свежую машину в максимальной комплектации, с кучей электронных опций и мощным двигателем и при этом без скрытых юридических проблем и технических дефектов невозможно. Если ездить предстоит много, а денег на обслуживание и ремонт в обрез, то лучше выбрать максимально простой и нестарый автомобиль. Чем проще конструкция, тем меньше поломок.

Автор: Илья Ваcильев

Фото: depositphotos.com, «Автостат»