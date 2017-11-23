Можно ли останавливаться на круге? Уверены в ответе?

Вопрос, казалось бы, несложный: он даже встречается в одном из экзаменационных билетов, утвержденных ГИБДД. При этом большинство водителей ответить на него не могут. А вы знаете правильный ответ?

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В Правилах дорожного движения нет отдельного понятия «круговой перекресток» или «круговая развязка», а есть только «перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий». Поэтому и руководствоваться в своих действиях при проезде круговых перекрестков нужно правилами, содержащимися в разделе 13 ПДД («Проезд перекрестков»).

К сожалению, многие водители плохо знают Правила дорожного движения и уверены, что на круге останавливаться нельзя. Но это не так. Ведь все случаи, когда остановка запрещена, перечислены в пункте 12.4 ПДД. В частности, в нем указано:

Остановка запрещена на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу.

Из этого следует, что на обычных перекрестках, где проезжие части и их пересечения занимают почти всю площадь перекрестка, действительно останавливаться нельзя. А вот на круговой развязке останавливаться все же можно, но не ближе 5 метров до начала закругления проезжей части на ближайшем съезде. Если, конечно, вы не находитесь в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена».

Кстати, напоминаю, что с 8 ноября 2017 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, регламентирующие порядок проезда круговых перекрестков. Подробнее можно прочитать здесь.

Фото: АГН «Москва»