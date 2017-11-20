Почему антифризы важно выбирать по допускам?

Выбор антифриза — это не так просто, как может показаться на первый взгляд. И все же у этой проблемы есть понятное решение.

В предыдущих статьях мы рассказывали о том, что, к сожалению, на российском рынке выбор антифриза — это очень большая проблема для автовладельца ввиду тотальной безграмотности как продавцов, так и специалистов автосервисов. Существует три основных опасности:

контрафактные метанольно-глицериновые смеси;

выбор антифриза по цвету, что категорически некорректно и, учитывая паразитирование множества производителей на этом фальшивом «методе», опасно;

выбор по классификациям G11 и G12, которые были актуальны только для автомобилей концерна VAG, и то до 2012 и 2004 годов соответственно.

Если вы не читали эти статьи — настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с ними (статья 1, статья 2). Вы узнаете очень важную информацию, с которой, к несчастью, незнакомо подавляющее большинство профессионалов, не говоря уже об обычных автовладельцах.

Настало время более подробно поговорить о том, как правильно выбирать антифризы. В целом, здесь нет никакой сложности — точно так же, как и в моторных маслах, необходимо, чтобы антифриз был допущен автопроизводителем для использования в авто его производства — то есть имел официальный допуск.

Почему важен допуск? Например, рассуждая о выборе моторных масел, можно часто услышать суждение следующего рода: «Допуски — это просто еще один способ автопроизводителя заработать, а так масла все одинаковые». И если про моторные масла можно найти достаточно много информации о том, почему данное суждение ошибочно, то на примере антифризов мы еще нагляднее покажем, почему наличие допуска — критерий №1 для выбора охлаждающей жидкости. Но начнем мы немного издалека.

Антифризы — такие одинаковые и такие разные (и цвет тут ни при чем)