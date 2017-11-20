Почему антифризы важно выбирать по допускам?

В предыдущих статьях мы рассказывали о том, что, к сожалению, на российском рынке выбор антифриза — это очень большая проблема для автовладельца ввиду тотальной безграмотности как продавцов, так и специалистов автосервисов. Существует три основных опасности:
- контрафактные метанольно-глицериновые смеси;
- выбор антифриза по цвету, что категорически некорректно и, учитывая паразитирование множества производителей на этом фальшивом «методе», опасно;
- выбор по классификациям G11 и G12, которые были актуальны только для автомобилей концерна VAG, и то до 2012 и 2004 годов соответственно.
Если вы не читали эти статьи — настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с ними (статья 1, статья 2). Вы узнаете очень важную информацию, с которой, к несчастью, незнакомо подавляющее большинство профессионалов, не говоря уже об обычных автовладельцах.
Настало время более подробно поговорить о том, как правильно выбирать антифризы. В целом, здесь нет никакой сложности — точно так же, как и в моторных маслах, необходимо, чтобы антифриз был допущен автопроизводителем для использования в авто его производства — то есть имел официальный допуск.
Почему важен допуск? Например, рассуждая о выборе моторных масел, можно часто услышать суждение следующего рода: «Допуски — это просто еще один способ автопроизводителя заработать, а так масла все одинаковые». И если про моторные масла можно найти достаточно много информации о том, почему данное суждение ошибочно, то на примере антифризов мы еще нагляднее покажем, почему наличие допуска — критерий №1 для выбора охлаждающей жидкости. Но начнем мы немного издалека.
Антифризы — такие одинаковые и такие разные (и цвет тут ни при чем)
Если говорить про разнообразие антифризов, то здесь нужно обратиться к мировой классификации. Напомним, что антифриз — это вода, этиленгликоль (который недобросовестные производители заменяют на горючую и опасную глицерин-метанольную жижу), краситель и пакет присадок. Именно пакет присадок определяет разницу между антифризами (а не цвет!). Профессионалы рынка антифризов на сегодня во всем мире используют следующее деление антифризов:
- Традиционные — антифризы на базе неорганических пакетов присадок, которые состоят прежде всего из минеральных солей (в СССР это был бренд ТОСОЛ). Это устаревшая технология, которая не используется в наши дни мировыми автоконцернами, так как совершенно не подходит для современных двигателей.
- Карбоксилатные — антифризы на базе органических пакетов присадок, которые представляют собой множественный набор карбоновых кислот и их солей. Эти сложные составы могут содержать до 30 компонентов, каждый из которых делает свою работу.
- Гибридные — это смесь предыдущих двух технологий в среднем в равных долях. Как правило, в органический пакет вводят значительную долю таких солей, как силикаты, и получают гибридный пакет.
- Лобридные — это вариация гибридных антифризов, где доля минеральных солей в составе пакета ограничена 9%. Остальные минимум 91% — пакет органики. Наряду с карбоксилатными антифризами лобридные считаются самыми технологически совершенными на сегодня.
В каждом из четырех перечисленных классов могут быть антифризы, имеющие допуски сразу нескольких автопроизводителей. Например, конвейерный антифриз Coolstream Premium имеет допуски Volkswagen AG G12+, Ford, GM, Land Rover и многих других. Но это не значит, что антифризы одного класса одинаковы и подходят всем автомобилям, использующим данный класс охлаждающих жидкостей. Например, лобридный антифриз для BMW с допуском GS 94000 нельзя использовать в автомобилях Kia (где используется, например, лобрид Coolstream A-110 с допуском MS 591) — BMW использует силикаты и запрещает фосфаты, а Kia/Hyundai, наоборот, использует фосфаты и не допускает силикаты в составе антифриза.
Поэтому выбор антифриза по его типу — это тоже неверный путь. Единственный правильный путь — это подбор по конкретной спецификации, по допуску.
Зачем нужны допуски и почему они важны
Приведем три коротких примера, где показано, почему важен допуск:
1. В конце 90-х компания Honda решила воспользоваться местным антифризом, которым пользовалась компания General Motors. Цель — не возить из-за океана свой антифриз ввиду высокой стоимости доставки. В результате было получено то, что вы можете увидеть на картинке ниже.
Дело в том, что один из компонентов того пакета присадок (это был органический антифриз) вызывал бурную химическую реакцию с таким полимером, как Nylon 6.6. Это пример того, как качественный и популярный на тот момент в США антифриз оказался совершенно не подходящим для автомобилей японского концерна.
2. Компания MAN использует для «холодных двигателей» с силиконовыми трубками спецификацию Typ 324 NF (гибрид), а для «горячих двигателей» с EGR (дожиг газов) — спецификацию Typ 324 SNF (карбоксилатные антифризы). Причина — на высоких температурах силикаты перестают работать, выпадая в осадок. Поэтому в случае MAN нужно еще и знать, какой у вас двигатель!
3. Бельгийская компания Arteco, один из мировых лидеров в разработке антифризов, в 2018 году планирует обновить пакет присадок для компании Renault. Эта информация была бы абсолютно не к месту, если бы не тот факт, что данный новый пакет присадок бельгийцы разрабатывают аж с 2009 года! То есть 8 лет ради одной надписи — «антифриз имеет официальный допуск Renault/Nissan»! Десятки миллионов евро, потраченных на испытания (стендовые, на двигателях и флитовые, когда гоняют реальные автомобили), — это не залог того, что автопроизводитель одобрит антифриз. В 2014 году испытания были завершены, и компания Renault дала добро на новый пакет присадок и антифриз. Однако, так как данный состав будет использоваться и на автомобилях Nissan (Renault и Nissan устанавливают на свои модели совместно разработанные двигатели), система охлаждения которых отличается от авто европейского концерна, потребовалась мощная доработка пакета присадок, которая продлилась еще четыре года. То есть в 2 раза дольше!
Таким образом, в чем же «сила» допуска? Дело в том, что каждый автоконцерн использует свой набор материалов в двигателе и системе охлаждения: кто-то использует как основу двигателя чугун, другие — алюминий, в который добавляют медь, цинк, магний. Третьи применяют специфические полимерные соединения, которые могут оказаться очень чувствительными к стандартным веществам даже хорошего пакета присадок антифриза для других марок.
Именно для этого такие компании, как Arteco, тратят миллионы евро на исследования, имеют огромную лабораторию и штат сотрудников, которые участвуют в рабочих группах по разработке самих новых двигателей автоконцернов! Да-да, специалисты разработчика антифризов участвуют в обсуждении конструкции новых двигателей крупнейших мировых автопроизводителей: ведь антифриз — это важнейшая «деталь» системы охлаждения двигателя!
Как выбрать антифриз, не зная свой допуск?
Действительно, очень мало кто из автовладельцев знает, какой у него допуск на антифриз. Но на самом деле есть два правильных решения. Решение №1 — это оригинальный антифриз от производителя вашего автомобиля. Допуск автоматом имеется, все хорошо. Из минусов — оригинальные антифризы обычно дорогие, потому что возить воду и этиленгликоль из-за границы — недешевое занятие. И это понимают и на автозаводах мировых концернов, которые представлены в России, поэтому для заправки в новые автомобили на конвейере они используют антифризы локальных производителей, однако на одобренных пакетах присадок.
Отсюда и возникает решение №2 — покупать антифризы у серьезных российских поставщиков на конвейеры автозаводов, которые обладают допусками от автопроизводителей, однако используют местную воду и этиленгликоль (которые однородны по качеству с тем, что используют не в России). Например, большинство автозаводов России используют антифризы, произведенные компанией ТЕХНОФОРМ на базе пакетов компании Arteco. В рознице ТЕХНОФОРМ представлено линейкой антифризов Coolstream, которые построены на тех же пакетах от Arteco и, соответственно, имеют множество официальных допусков (как ребренд оригинальных антифризов). Такое решение — для тех, «кто знает».
Что из этих двух вариантов выбрать — естественно, решать читателю. Главное, что решение в обоих случаях будет правильное и безопасное. А это важно.
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