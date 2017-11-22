Самые популярные модели Китая, США, Бразилии... Россия идет своим путем

США — пикапы, Южная Корея — Grandeur, Китай — минивэн... Можно было бы сделать сложную викторину на тему «Угадай чемпиона по продажам в разных странах». Но пока ЗР проверил рейтинги продаж и нашел любопытные закономерности.

Со статистикой продаж не поспоришь: «коллективный» выбор российских водителей — переднеприводный седан с бензиновым мотором рабочим объемом от 1,4 до 1,6 л и мощностью до 100 л. с. Конечно же, с механической коробкой передач. После седанов следующими по популярности идут кроссоверы/вседорожники (во многом благодаря вечным Нивам среди лидеров продаж), затем пятидверные хэтчбеки. Все это вместе значительной частью — «то, на что хватило денег», недорогие практичные автомобили. Доли минивэнов, трехдверных хэтчей и всяких пикапов при этом просто ничтожны.

России нужен царь

Возможно, кроссоверы действительно наводнили бы всю страну, а не только большие города, будь они еще проще и дешевле, чем самые простые и дешевые из них. Хэтчи с увеличенным клиренсом кроссоверами формально не считаются, а потому лидеры продаж в России в этом году прежние: Kia Rio (седан), Гранта (седан и лифтбек) и Веста (седан). Из кроссоверов самый популярный — Hyundai Creta, но, как ни крути, Грант в период с января по сентябрь продано на 30 тысяч больше. И марка Lada безусловный царь российского рынка, подчеркивая тем самым общую тенденцию — в странах, где есть родной автопром, доминирует как раз продукция этого автопрома.

Помимо Кореи и России единственная страна, где достаточно высоко котируются корейские машины, — Украина. Лидер продаж этого года — Kia Sportage. Однако, кроссовер! Предпочтения россиян, по всей видимости, формируются и сдерживаются уровнем доходов. Лада Гранта лидировала по продажам в России в 2013–2015 годах, затем ее сменил Solaris, на сей момент первую строчку рейтинга продаж новых машин занимает Rio (на фото). Гранта за шесть лет ниже второго места не опускалась.

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Кстати, в мире совсем немного государств, где кроссоверы столь же желанны, как и у нас. Даже если взять наиболее зажиточные державы, у тамошних народов совсем другие приоритеты — не такие, как в России, но тоже не в пользу того, что изначально называлось SUV или CUV.

Американская загадка

Самым загадочным автомобильным рынком, возможно, следует признать американский. В США ведут статистику продаж двумя способами — с грузовиками и без грузовиков. Если смотреть без грузовиков, то лидер рынка — классический седан Toyota Camry. Если с грузовиками, то всю тройку призеров в прошлом году составили пикапы Ford F-Series, Chevrolet Silverado и Ram Truck. Суммарно их продали почти 1,9 млн штук — новых! Результат Camry — 388 тысяч — вдвое меньше, чем у фордовского пикапа.

В России в прошлом году продали машин меньше, чем в Соединенных Штатах одних только пикапов. Из года в год пикапы здесь в лидерах продаж, а нынче лидируют те же три модели, что и в 2016-м. Причем стоимость Форда F-серии в США стартует с 27 000 долларов, а навороченные версии уходят хорошо за сотню «штук», это далеко не самый дешевый аппарат на местном рынке.

При этом свыше 80% населения США живет в городах, из них три четверти — в крупных городах. В чем прикол ездить в офисы и по штатовским хайвеям именно на громоздких и прожорливых пикапах? Но и в этом году по итогам первого полугодия лучше всего продавалась названная троица, причем у Форда есть шанс перекрыть прошлогодний показатель в 820 тысяч и еще немного увеличить долю одной модели на рынке, составлявшую сумасшедшие 8,8%!

Богатые мексиканцы в этом году выбирают полноразмерный пикап Nissan NP300, а небогатые — седан Nissan Versa либо компактный Chevrolet — Spark или Aveo. При этом небогатых в три раза больше. В любом случае, присутствие пикапа, пусть и недорогого, на втором месте в окружении малышей — некоторая аномалия, которую можно объяснить сильным влиянием стереотипов северного соседа.

В соседней Мексике, где дороги похуже, а сельчан больше, пикапы тоже в достаточном почете, что гораздо более объяснимо. Но по продажам лидирует компактный седан Nissan Versa, собираемый в Мексике на общей с Микрой и Ноутом платформе. Концептуально близок к нашей Гранте — простой автомобиль за небольшие деньги.

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Китайский феномен

Безумная автомобилизация Китая идет своим, особенным путем. Притом что за год здесь продают под 25 млн новых машин, очевидного, ярко выраженного лидера среди моделей, в общем-то, нет.

Что касается кузовных предпочтений, то наблюдается странная (для всего остального мира) картина. В прошлом году абсолютным лидером рынка был… минивэн Wuling Hongguang (продано 650 тысяч штук), в серой раскраске чем-то напоминающий вазовскую «Надежду». Он поначалу лидировал и в этом году, хотя ему предрекали быстрое падение. На втором месте видим седан Volkswagen Lavida (нечто среднее между Джеттой и Пассатом, созданное специально для китайского рынка). На третьем — кроссовер Haval H6, который, возможно, станет чемпионом по продажам этого года. А в тройку лидеров может войти, вытеснив, скорее всего, Лавиду, седан Buick Excelle GT — продолжатель рода Lacetti, у которого буквы GT просто для красоты.

Вкусы китайцев все же нам более близки, чем американские, поскольку самая продаваемая марка в Китае — Volkswagen.

Угадать без подсказок, что лучше всего продается в Китае, решительно невозможно. Судя по всему, китайцы еще очень далеки от принципа «каждому — по автомобилю», если в таком количестве выбирают незамысловатый компактный минивэн Wuling Hongguang, по цене близкий к нашей Гранте. В Индии он продается как Chevrolet Enjoy, но там не входит даже в топ-50.

Глобальные чемпионы

Третий по величине рынок — японский — во много раз уступает китайскому и американскому. Он тоже крайне специфичен, а потому на погоду в мире влияет несильно. Но вот интересно, чего же покупают больше всего на планете?

После некоторого перерыва, вызванного старением модели, Nissan Note вернулся на первую строчку японского хит-парада продаж. Это было бы невозможно без основательного рестайлинга, проведенного год назад. А чемпион прошлого года, Toyota Prius, откатился на третье место. Очевидно, японцы любят, во-первых, все японское, а во-вторых, все самое свежее.

Это, разумеется, не Lada и даже не Kia Rio, в целом по миру занимающая позицию в восьмом десятке. Рейтинг мировых продаж за первый квартал этого года открывает Toyota Corolla (297 тысяч), далее следует пикап Ford (244 тысячи — в основном за счет продаж на родине), затем Volkswagen Golf (220 тысяч). Кроссоверы занимают четвертое и шестое места, это Honda CR-V и Toyota RAV4. По большому счету такие результаты мало о чем говорят. В частности, под названием Corolla в мире продают несколько довольно разнящихся моделей. А CR-V и RAV4 набирают главные голоса в США, где они весьма востребованы (по 350 тысяч в прошлом году).

Подводя итоги нашего обзора, представим абсолютного мирового лидера — Тойоту Короллу. Притом что продажи несколько снизились относительно уровня прошлого года, ее все равно берут лучше всех. Скорее всего, как и год назад, она вновь станет чемпионом мира. Хотя в России не входит даже в топ-25…

В Италии традиционно царствует национальный концерн FIAT. Лучше «пятисотого» Фиата продается только почти такая же маленькая Panda, которую, впрочем, предлагают во множестве различных версий вплоть до Cross и 4х4. А что у британцев, где из местного автопрома наиболее массовый продукт производит холдинг Jaguar Land Rover? Неужели островитяне берут машины исторических недругов с континента? Ничего подобного! В этом сезоне лидер продаж с большим отрывом — Ford Fiesta. А тылы ему от посягательств Гольфа прикрывает Focus. Франция в еще большей степени ориентирована на национальный автопром. И французы тоже симпатизируют небольшим машинам. В топ-10 продаж новых машин этого года — только один «иностранец», да и тот Dacia Sandero. А тройка лидеров — Renault Clio, Peugeot 208 и Citroen C3. Лучший из кроссоверов (Peugeot 3008) — на пятом месте.

Европейцы совершенно очевидно холодны к Тойоте и Хонде и тем более к «корейцам». Чаще всего выбирают хэтчбеки и седаны европейских марок, демонстрируя пристрастие к компактным моделям. Общеевропейский топ-5 за первое полугодие 2017-го: Golf, Clio, Polo, Fiesta, Corsa. Где же безумно популярные кроссоверы? На шестом и девятом местах — Qashqai и Tiguan. Самая продаваемая из Тойот — Yaris, семнадцатая позиция. Первая десятка самых продаваемых марок — сплошь европейские (таковым считают и европейское отделение Ford). Toyota — на одиннадцатом месте.

Южная Корея — вотчина Hyundai и Kia. В первой десятке только один чужак — Chevrolet Spark, но он продается даже хуже, чем кроссовер SsangYong Tivoli. Крайне сложно угадать абсолютного лидера, он какой-то совсем нелогичный, но это седан бизнес-класса Hyundai Grandeur. Более народные Avante и Sonata отстают безнадежно.

Похожи ли мы на Европу? Судите сами. Кое-какие точки пересечения есть — с поправками того рода, что наш Polo не совсем такой же, как в Европе. Но такую благорасположенность к корейским маркам, как у россиян, можно найти, пожалуй, только в самой Корее. Напоследок пробежимся по некоторым странам, дабы удостовериться в этом. Все подробности — в галерее ниже.

Фото: фирмы- производители