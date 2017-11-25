Hyundai Creta из парка ЗР: четыре главных недостатка

Начал облезать руль
В предыдущем отчете, на пробеге в 20 500 км, мы упомянули о том, что кожа на руле начала лосниться. Спустя 5000 км ситуация серьезно усугубилась: на обивке начали появляться проплешины, и руль окончательно утратил товарный вид. Как показало изучение ситуации, проблема затрагивает далеко не всех владельцев этой модели, но наш случай не уникальный. Бывало, что руль начинал облезать даже раньше — на пробегах в районе 15 000 км. Однако подавляющему большинству пострадавших дилеры не отказывали в гарантийной замене руля. И в этой ситуации мы также не стали исключением.
Новый руль нам доставили прямиком с питерского завода Hyundai Manufacturing Rus. Облезлый старый забрали для изучения причин. По прошествии месяца официального ответа мы не получили, но нам пообещали, что меры обязательно будут приняты. Очевидно одно: проблема в качестве материала, используемого для отделки руля. Мозолистые руки или привычка вращать руль на парковке одной ладонью здесь ни при чем. Это может ускорить процесс износа, но даже в самых жестких условиях кожа не должна превращаться в лохмотья так быстро.
В салоне поселились «сверчки»
На момент прошлого отчета ничто не предвещало появления посторонних звуков в салоне, но ближе к пробегу в 30 000 км в районе центрального тоннеля поселилось целое полчище «сверчков». Обычно посторонние звуки появляются в холодное время года, но наши заявили о себе, еще когда за бортом держалась плюсовая температура. На подобные симптомы жалуется немало владельцев Крет. Рецепт решения проблемы у каждого свой. Одни отправляются к дилеру и настаивают на гарантийном устранении посторонних звуков. Другие самостоятельно разбирают консоль и проклеивают все потенциально проблемные места специальным материалом вроде бипласта. Кто-то просто делает музыку громче. Каждый способ определенно имеет право на существование.
Пятая дверь все-таки ржавеет
Вы не раз спрашивали нас о состоянии пятой двери редакционной машины — и мы не раз отвечали, что все в порядке. Теперь ситуация изменилась. Видимых невооруженному глазу очагов нет до сих пор, но после скрупулезного осмотра двери во время подготовки большого материала-расследования мы все же обнаружили четыре едва заметных участка со вздувшимся лакокрасочным покрытием. Диаметр самого крупного — около 5 мм.
К сожалению, официальные представители Hyundai и здесь предпочли воздержаться от комментариев, хотя проблема несколько серьезнее облезающих рулей. Надеемся, что это всего лишь желание не выносить сор из избы и что меры по устранению причин столь низкой коррозионной стойкости пятой двери будут приняты в ближайшее время. Или уже приняты. Как только появятся новые подробности — мы обязательно обо всем расскажем.
Датчики давления в шинах иногда сходят с ума
Даже самым простым исполнениям Креты — тем, что без кондиционера и багажной полки — положены датчики давления в шинах. Звучит неплохо, но на деле пользы от них немногим больше, чем проблем. На нашей машине глюки датчиков давления начались с первым более-менее серьезным похолоданием. Стоит давлению в холодных шинах опуститься чуть ниже 2,2 атмосферы (при рекомендованных 2,3), система высвечивает на панели приборов ошибку, обнулить которую можно… лишь накачав шины. Получается прямо как в сказке «Мальчик и волки»: ошибка высвечивается часто и не несет в себе никакой полезной информации. Только пустые переживания для человека за рулем.
К сожалению, редакции «За рулем» пришлось попрощаться с Кретой. Но это вовсе не значит, что больше вы о ней не услышите. В один из ближайших номеров журнала мы готовим прощальный материал, где поговорим о расходе топлива, стоимости эксплуатации и многом другом. Спустя какое-то время этот материал непременно появится и на сайте.
И да — на смену Крете придет другой автомобиль, рассказывать и слушать о котором, на наш взгляд, будет не менее занимательно.
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