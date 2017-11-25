Hyundai Creta из парка ЗР: четыре главных недостатка

В комментариях к материалам вы нередко упрекаете нас в чрезмерной любви к Крете. На самом деле положительного в эксплуатации этой машины и правда немало. Однако, несмотря на отсутствие сколько-нибудь серьезных неисправностей, за 30 000 км проявилось несколько неприятных моментов. Сегодня говорим только о них.

Начал облезать руль

В предыдущем отчете, на пробеге в 20 500 км, мы упомянули о том, что кожа на руле начала лосниться. Спустя 5000 км ситуация серьезно усугубилась: на обивке начали появляться проплешины, и руль окончательно утратил товарный вид. Как показало изучение ситуации, проблема затрагивает далеко не всех владельцев этой модели, но наш случай не уникальный. Бывало, что руль начинал облезать даже раньше — на пробегах в районе 15 000 км. Однако подавляющему большинству пострадавших дилеры не отказывали в гарантийной замене руля. И в этой ситуации мы также не стали исключением.

Руль здорового человека и руль курильщика (пробег 30 000 км). Налицо разная фактура обивки. Уверен, на заводе уже вычислили проблемного поставщика и на машинах из новых партий проблема не повторится.

Новый руль нам доставили прямиком с питерского завода Hyundai Manufacturing Rus. Облезлый старый забрали для изучения причин. По прошествии месяца официального ответа мы не получили, но нам пообещали, что меры обязательно будут приняты. Очевидно одно: проблема в качестве материала, используемого для отделки руля. Мозолистые руки или привычка вращать руль на парковке одной ладонью здесь ни при чем. Это может ускорить процесс износа, но даже в самых жестких условиях кожа не должна превращаться в лохмотья так быстро.

В салоне поселились «сверчки»

На момент прошлого отчета ничто не предвещало появления посторонних звуков в салоне, но ближе к пробегу в 30 000 км в районе центрального тоннеля поселилось целое полчище «сверчков». Обычно посторонние звуки появляются в холодное время года, но наши заявили о себе, еще когда за бортом держалась плюсовая температура. На подобные симптомы жалуется немало владельцев Крет. Рецепт решения проблемы у каждого свой. Одни отправляются к дилеру и настаивают на гарантийном устранении посторонних звуков. Другие самостоятельно разбирают консоль и проклеивают все потенциально проблемные места специальным материалом вроде бипласта. Кто-то просто делает музыку громче. Каждый способ определенно имеет право на существование.

Первые «сверчки» завелись в районе центрального тоннеля на пробеге 28–29 тыс. км. В остальном салон как новый. Разумеется, не считая облезающего руля.

Пятая дверь все-таки ржавеет

Вы не раз спрашивали нас о состоянии пятой двери редакционной машины — и мы не раз отвечали, что все в порядке. Теперь ситуация изменилась. Видимых невооруженному глазу очагов нет до сих пор, но после скрупулезного осмотра двери во время подготовки большого материала-расследования мы все же обнаружили четыре едва заметных участка со вздувшимся лакокрасочным покрытием. Диаметр самого крупного — около 5 мм.

Проблема коррозии пятой двери затронула и нашу машину. На ребре под стеклом мы обнаружили четыре небольших очага со вздутием лакокрасочного покрытия. Толщина покрытия в 100 с небольшим микрон — адекватна. На абсолютно беспроблемной кромке капота — точно такая же.

К сожалению, официальные представители Hyundai и здесь предпочли воздержаться от комментариев, хотя проблема несколько серьезнее облезающих рулей. Надеемся, что это всего лишь желание не выносить сор из избы и что меры по устранению причин столь низкой коррозионной стойкости пятой двери будут приняты в ближайшее время. Или уже приняты. Как только появятся новые подробности — мы обязательно обо всем расскажем.

Датчики давления в шинах иногда сходят с ума

Датчики давления в шинах могут сходить с ума на ровном месте: 2,1 атмосферы в левом колесе — плохо, в правом — нормально. Сбросить ошибку можно единственным способом — подкачкой колес.

Даже самым простым исполнениям Креты — тем, что без кондиционера и багажной полки — положены датчики давления в шинах. Звучит неплохо, но на деле пользы от них немногим больше, чем проблем. На нашей машине глюки датчиков давления начались с первым более-менее серьезным похолоданием. Стоит давлению в холодных шинах опуститься чуть ниже 2,2 атмосферы (при рекомендованных 2,3), система высвечивает на панели приборов ошибку, обнулить которую можно… лишь накачав шины. Получается прямо как в сказке «Мальчик и волки»: ошибка высвечивается часто и не несет в себе никакой полезной информации. Только пустые переживания для человека за рулем.

Двухлитровая 150-сильная «четверка» Nu G4NA с аппетитом поглощает 92-й бензин, но в одинаковых ездовых режимах оказывается на пару литров прожорливее младшего 1,6-литрового мотора. В городском цикле расход может достигать 13,5–14 л на сотню. Средний расход за все время нашей эксплуатации составил 11,75 л/100 км.

К сожалению, редакции «За рулем» пришлось попрощаться с Кретой. Но это вовсе не значит, что больше вы о ней не услышите. В один из ближайших номеров журнала мы готовим прощальный материал, где поговорим о расходе топлива, стоимости эксплуатации и многом другом. Спустя какое-то время этот материал непременно появится и на сайте.

И да — на смену Крете придет другой автомобиль, рассказывать и слушать о котором, на наш взгляд, будет не менее занимательно.