А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,.. сколько можно проехать на докатке?

Докатка — это своего рода костыль, предназначенный для временной замены поврежденного колеса. Сколько же можно проехать в таком режиме?

Материалы по теме Колесные диски: что нужно знать при выборе?

Докаткой называется любое запасное колесо с размером диска и шины, отличающимися от размеров колес, смонтированных на автомобиль. Также модель шины должна быть идентична основному комплекту покрышек. Обычно производители используют докатку, чтобы сэкономить место в багажном отсеке и удешевить автомобиль.

Однако далеко не у всех машин есть докатка. На европейских автомобилях вероятность увидеть в багажнике докатку, а то и просто ремкомплект для шин, выше. А вот японские, корейские и в особенности китайские производители чаще отдают предпочтение полноценному пятому колесу, да еще на легкосплавном диске. Это своего рода адаптация к плохим дорогам в тех странах, где предстоит колесить их продукции. На такой запаске, понятное дело, можно ездить сколь угодно долго, но! Все это относится только к летней поре. Ведь любое запасное колесо (будь то полноразмерная запаска или докатка) подразумевает летнюю шину. А летнее колесо в довесок к трем зимним уже будет являться докаткой. Даже неопытный водитель почувствует неладное в поведении такого автомобиля. Поэтому при использовании докатки зимой важно соблюдать следующее правило:

Если до цивилизации, где можно починить пробитую покрышку или купить новую, далеко, то докатка должна быть установлена на задней оси, пусть и ценой двойной перестановки колес. Это относится и к заднеприводным автомобилям. У них задние колеса служат для того, чтобы хорошо разгоняться, а передние — чтобы хорошо тормозить. И что вам важнее?

Материалы по теме Нужно ли балансировать колеса каждый сезон?

Впрочем, докатки тоже бывают разные. От ее типа зависит давление внутри шины. Давление в большинстве случаев указано на той же табличке, где и давление во всех колесах. Часто оно указано на самой шине докатки или, в случае утраты этой информации, следует смотреть инструкцию к автомобилю. Иногда производители кладут в багажник запаску с шиной шириной как у остальных колес или отличающейся ненамного, но смонтированной на стальной диск меньшего, чем у остальных колес, диаметра. Часто это колесо «взято» от базовой комплектации такого же автомобиля. Внешний диаметр такой запаски будет совпадать, но соотношение высоты и ширины шины будет иное. Давление в таком запасном колесе должно быть таким, какое предписал производитель для обычных колес автомобиля.

Еще одной разновидностью докатки является колесо с нормальным диском номинального диаметра и шиной с невысоким (2–4 мм) протектором. С таким колесом надо быть еще более осторожным зимой из-за малой высоты протектора. Даже если оно будет установлено на задней оси, машину может запросто занести. Давление в таком колесе обычно несколько больше, чем рекомендованное производителем для остальных колес.

Но больше всего в российской глубинке с ее, как правило, разбитыми дорогами не любят классические евродокатки. Тоненький и узенький стальной диск, покрышка с профилем, ненамного более широким и высоким, чем у горного велосипеда, но, в отличие от последнего, высота протектора напоминает полуистершиеся надписи на древних плитах. По моему мнению, на наших дорогах такое колесо должно оказываться только на задней оси даже в летний период. Пробить его на неровностях дороги вроде ям или трамвайных рельсов очень легко. Если при этом евродокатка будет установлена на задней оси, то водителю будет проще контролировать и остановить автомобиль. Да, и не забывайте, что давление в такой докатке должно быть очень высоким: до 4,2–4,5 бара.

И еще: даже при эксплуатации в летнее время обязательно соблюдайте скоростное ограничение, которое написано на любой докатке. Как правило, это 80 км/ч.

Главное: на любой докатке имеется надпись «Тemporary use only» («Временное использование»). Этим все сказано. Чем меньше вы проедете на любой из докаток — тем лучше. Конечно, в теории даже евродокатка по своим физическим свойствам выдержит несколько тысяч километров пробега. Но при этом протектора будет оставаться все меньше. А вдруг еще когда-нибудь понадобится?

Удачи на дорогах и пореже доставать запаску!