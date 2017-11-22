Штрафстоянка — это своего рода дополнительное наказание, назначается оно за определенные правонарушения. Объясняем, как вернуть автомобиль из «мест заключения».

За что могут эвакуировать машину?

Забрать автомобиль на штрафстоянку могут, к примеру, за нарушение правил стоянки и остановки, управление без документов (свидетельства о регистрации или документов таможенных органов), управление в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования, управление без водительского удостоверения (когда вас лишили прав или вы их еще ни разу не получали).

Еще несколько причин: нарушения правил перевозки опасных и крупногабаритных грузов и даже техническая неисправность автомобиля (речь о неисправности тормозной системы и рулевого управления, а также сцепного устройства).

Оснований для эвакуации автомобиля не так уж много. Самое распространенное — нарушение правил парковки.

Кто эвакуирует и куда?

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Если эвакуация происходила при вас, то вам сразу скажут, где забирать машину, выдадут копию протокола о задержании автомобиля и копию протокола (постановления) об административном правонарушении. Важно помнить, что эвакуация возможна только тогда, когда устранить причину задержания невозможно. Если же проблема решается на месте, то никакой штрафстоянки не будет. Вот, к примеру, нет у вас с собой СТС на автомобиль. Но друг (жена и проч.) привез документ, пока инспектор составлял бумаги по нарушению ПДД. Или машину начали грузить на эвакуатор за неправильную парковку, а вы успели вернуться до начала движения эвакуатора. В подобных случаях машину обязаны вернуть.

Если эвакуация все же произведена, по телефону 112 узнаем, кто принял это решение (подразделение ГИБДД или иная организация) и где находится автомобиль. Дальше нужно получить разрешение на выдачу автомобиля: на копии протокола о задержании вам должны поставить отметку. После этого мы отправляемся на спецстоянку.

Оставляя автомобиль на тротуаре, водитель сильно рискует. И дело тут не только в штрафе — машину могут забрать.

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В каждом регионе свои порядки эвакуации и хранения. Поэтому где-то этим занимается государственные организации, а где-то коммерческие структуры. В столице, где помимо ГИБДД эвакуацией ведает еще и МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), разрешение на выдачу автомобиля можно получить как на самих штрафстоянках, так в и специальных центрах:

Сервисный центр «Московский транспорт» на ул. Старая Басманная, дом 20, корпус 1 (ежедневно с 08.00 до 20.00);

Сервисный центр «Московский транспорт» на ул. 1905 года, д. 25 (ежедневно с 08.00 до 20.00);

Пункт выдачи разрешений МАДИ на ул. Южнопортовая, вл. 37 (ежедневно в круглосуточном режиме);

Пункт выдачи разрешений МАДИ по адресу пр. Энтузиастов, вл. 3 (ежедневно в круглосуточном режиме).

Узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля в Москве можно по телефону: +7 (495) 539-54-54 (круглосуточно).

Власти делают все, чтобы машин в городе было меньше. Самый распространенный способ — сократить до минимума места бесплатной парковки.

Сколько стоит эвакуация и хранение на штрафстоянке?

По закону (КоАП РФ) стоимость эвакуации и хранения определяется региональными властями.

Так, к примеру, стоимость эвакуации легкового автомобиля в столице составляет от 3000 до 7000 рублей (в зависимости от мощности двигателя). В Московской области оплата фиксированная — 4227 рублей. В Санкт-Петербурге дешевле, всего 2700 рублей.

Стоимость хранения автомобиля на штрафстоянке также разнится. В Москве это 1000 рублей в сутки, в Московской области 100 рублей за каждый полный час, а в Санкт-Петербурге — 32 рубля в час. Причем первые сутки хранения бесплатны. При этом оплачивать счет сразу нет необходимости. Если раньше машину нельзя было забрать без предварительной оплаты, то сейчас вам обязаны отдать ее сразу после обращения. Оплатить можно после. При этом во многих регионах действуют скидки для тех, кто не будет затягивать с оплатой.

При неаккуратной погрузке-разгрузке автомобиль может быть поврежден. Получить компенсацию в таком случае пусть и непросто, но возможно.

Какие документы нужны?

Здесь все просто. Если у вас на руках есть документы на машину, паспорт, права и полис ОСАГО (где вы вписаны в качестве допущенного к управлению), то никаких других документов не нужно. Если же вы забираете машину, принадлежащую организации, то вам понадобится доверенность от этой компании. Если машину забрали за то, что вы находились за рулем в нетрезвом виде, а вас, соответственно, лишили прав, понадобится трезвый водитель с допуском управления автомобилем. Но можно забрать машину и на эвакуаторе, закон этому не препятствует.

Как забрать машину без страховки со штрафстоянки?

Такая ситуация вполне реальна. Полис ОСАГО у многих лежит в бардачке. А некоторые умудряются оставлять в салоне еще и документы на автомобиль, и права. Здесь придется сначала посетить штрафстоянку, чтобы забрать документы. Сотрудник стоянки составит протокол вскрытия автомобиля, где будет зафиксировано изъятие документов. После с документами придется ехать в ГИБДД или организацию, принявшую решение об эвакуации. Ну а дальше по уже описанной выше схеме. Правда, сейчас все необходимые документы можно получить тут же на штрафстоянке. Поэтому уточните на месте, есть ли необходимость ехать за разрешением в ГИБДД или организацию, занимающуюся эвакуацией.

Эвакуируют автомобили невзирая на их класс и стоимость.

Что делать, если автомобиль повредили или поцарапали?

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Когда вы получаете автомобиль, нужно подписать акт приема-передачи. Перед подписанием документа внимательно осмотрите машину. Если заметили новые повреждения, укажите в акте. Дальше можно сделать оценку стоимости ремонта и предъявить требование о компенсации той организации, которая занимается эвакуацией и хранением автомобиля. Вся деятельность эвакуаторщиков застрахована, поэтому проблем с выплатой компенсации, скорее всего, не будет.

В крайнем случае можно собрать все документы, подтверждающие размер ущерба, и обратиться в суд. Помимо самого ремонта служба эвакуации обязана будет оплатить сопутствующие расходы: от составления калькуляции до юридических расходов.

В целом, процедура эвакуации не очень удобна и, конечно, малоприятна. Поэтому лучше не давать повода и оснований для задержания автомобиля. Вы сбережете себе и нервы, и деньги.