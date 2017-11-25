Разбираемся, как правильно хранить шины на дисках и без них в межсезонье, проверяем так называемые «шинные отели».

Переобулись до холодов? Отлично! Но как и где теперь хранить шины, чтобы они прослужили долго? Мало кто знает, но на эти вопросы отвечает наш отечественный ГОСТ Р54266–2010 «Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение».

Основное из этого ГОСТа: шины должны храниться минимум в метре от приборов отопления. При этом хранение покрышек допускается при широком диапазоне температур: это может быть как мороз до минус 30 °С, так и жара до плюс 35 °С. При хранении бескамерных шин (а такие и продают в подавляющем большинстве) должны быть обеспечены условия, исключающие деформацию бортов и боковых стенок.

Все это хорошо в теории, а что на практике?

Как хранить шины без дисков

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Строго следовать каждой букве ГОСТа нереально. Если единственное место для хранения шин для вас — это балкон или гараж, а платить за сезонное хранение не хочется, значит, на балконе покрышки и будут дожидаться своего часа. Шины можно складировать и на открытом балконе, как видим из ГОСТа, даже сильный мороз летним покрышкам не страшен.

Но помните: главный враг резины — ультрафиолет. Со временем он меняет структуру резины, снижает ее эластичность и приводит к растрескиванию. Потому на открытом солнце шины оставлять нежелательно. Нужно уберечь покрышки и от атмосферных осадков — дождя и снега. Скажем, накрыть их куском водонепроницаемой ткани.

Можно купить и специальные чехлы для шин (они стоят около 2000 рублей) или пакеты (около 100 рублей). Конечно же, перед тем как упаковать шины в чехлы, резину хорошо бы вымыть, дабы не хранить грязной. Грязь ускоряет старение резины, так что чистота — залог долговечности. Тем более что в процессе очистки из протектора можно будет удалить камни, саморезы, гвоздики и другие посторонние предметы. Осмотр позволит увидеть грыжи, глубокие порезы и прочие повреждения каркаса.

Шины без дисков категорически нельзя подвешивать. Это приведет к их деформации, а значит, плохой герметизации на диске впоследствии. То есть колесо будет подтравливать. Взгляните на рисунок: вот как надо хранить шины и колеса в сборе.

Как правильно хранить шины и колеса в сборе.

Покрышки без дисков желательно хранить стоя.

Колеса в сборе можно сложить в стопку.



Как хранить колеса в сборе

Отличный вариант хранения колес — подвесить их в гараже.

Подвесить колеса в дачном сарае или гараже — хороший вариант. В этом случае основная нагрузка придется на диск, что исключит деформацию резины.

Мешки для шин и полиэтиленовые пакеты актуальны и в этом случае. Добавим лишь, что их нужно оставлять приоткрытыми. В наглухо закрытой защите скапливается конденсат, что приводит к коррозии штампованных дисков.

Что такое шинный отель

Роль шинного отеля чаще всего выполняет обычный ангар со стеллажами.

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Колеса можно сдать и на хранение в шинный центр. Эта услуга называется «сезонное хранение резины». Стоимость хранения комплекта в течение семи месяцев колеблется от 1700 до 3500 рублей в зависимости от размера. Например, за комплект 13-дюймовых шин попросят 1700 рублей, а за 22-дюймовые — уже 2600 рублей.

Как правило, сервисменам без разницы, что вы отдаете на хранение — только шины или колеса в сборе, так как платите вы за место. Но некоторые могут попросить рублей 500 сверху за хранение именно колес. Хотя это редкость.

Там, где хранили шины, вовсе необязательно делать шиномонтаж, но, как правило, своим клиентам сервисмены всегда делают скидку, процентов десять.

Суть шинного отеля не в том, чтобы сдувать с колес пылинки, а в том, чтобы клиент не думал, куда деть сезонный комплект и не спешил разгребать хлам на балконе (хорошо, когда балкон вообще имеется), чтобы пристроить туда комплект колес. Ведь если квартира небольшая, а гаража и дачи нет, то хранение сезонной обуви превращается в проблему. В этом случае есть смысл пристроить ее на стороне.