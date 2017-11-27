3 шага к максимальной защите автомобиля!

Каждый автолюбитель хочет быть уверен в надежности эксплуатируемой им техники. Топливная система, инжектор и двигатель образуют важнейшую триаду, которая отвечает за долголетие автомобиля. Поломка любой из трех этих составляющих приводит к большим проблемам, вплоть до капитального ремонта. О размахе непредвиденных затрат в этих случаях можно лишний раз не говорить.

Немецкая компания Liqui Moly рекомендует каждому автовладельцу сделать 3 шага в сторону полной очистки и максимальной защиты вашего автомобиля. Эти три простых, но эффективных решения существенно продлят жизнь транспорта и предотвратят затраты на ремонт.

Шаг 1

Итак, начинаем «новую жизнь с понедельника», то есть с замены масла. Загнали свою ласточку в сервис и приступаем к первому этапу — проводим очистку двигателя с помощью Oilsystem Spulung Light.

Промывка быстро и эффективно производит полную очистку мотора. Грязь и отложения смываются без остатка, тем самым облегчая жизнь двигателю. Обыватель спросит, а зачем чистить мотор от старого масла? Всё очень просто — очищая масляные каналы, препарат дает возможность новому моторному маслу максимально реализовать свои лучшие качества. Согласитесь, только этого довода достаточно, чтобы понять важность промывки двигателя. Более того, промывка сильно уменьшает остаток отработанного масла, тем самым продлевая срок службы нового.

Данное средство рекомендуется применять как профилактическое при каждой замене масла. В отличие от промывочных масел и дешевых промывок, Oilsystem Spulung Light не остается в системе после слива масла, а испаряется. Отсутствие в составе агрессивных растворителей, которые есть у многих аналогов, делает препарат абсолютно безопасным для всех деталей двигателя. При этом присадка содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы. Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Экономичность и универсальность делают средство Oilsystem Spulung Light настоящим спасением для двигателя, а немецкое качество продукции Liqui Moly гарантирует эффективный результат.

Шаг 2

Двигатель очищен и готов к новой жизни. Заливаем моторное масло, которое отвечает допускам и соответствует требованиям автопроизводителя. Теперь пришло время сверхэффективной и по-настоящему многофункциональной присадки для вашего мотора. Это последняя разработка немецких ученых — антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect.

Уникальный состав присадки из молибдена и вольфрама является одним из самых «скользких» веществ, это обеспечивает существенное снижение трения деталей двигателя. Препарат создает прочнейший поверхностный слой и обеспечивает максимальное снижение трения и износа. Значимым плюсом использования присадки является ее способность предотвращать поломку двигателя даже при утечке масла и перегреве. Действие Molygen Motor Protect существенно увеличивает ресурс двигателя и уменьшает расход топлива за счет снижения трения. В отличие от аналогов присадка не содержит твердых частиц, благодаря чему работает только на химическом молекулярном уровне.

Средство очень универсально и проявит свои положительные качества в любом автомобиле. Поскольку Molygen Motor Protect отлично смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами, она подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Более того, уникальная формула присадки обеспечивает совместимость даже с самыми маловязкими маслами.

Экономичность присадки впечатляет. Эффект от использования всего одного флакона достигает 50 000 км пробега даже при частой смене масла и использовании промывок.

Шаг 3

Мотор очищен до блеска и надежно защищен. Осталось провести те же процедуры с топливной системой и инжектором.

Удивительно, но для этих целей достаточно одного средства — долговременного очистителя инжектора Langzeit Injection Reiniger. Едем на первую заправку после замены масла и просто добавляем его в бак.

Присадка является превосходным средством для очистки инжектора и защиты топливной системы вашего автомобиля от нагара, смол и других загрязнений. Важно отметить, что эффект глубокой очистки и появления антикоррозийного слоя в топливной системе сохраняется на длительный срок даже при временной приостановке применения присадки. При этом Langzeit Injection Reiniger превосходен в роли профилактического средства, которое содержит всю топливную систему в чистоте.

Средство имеет катализаторы горения, которые улучшают характеристики некачественного бензина, благодаря этому предотвращается детонация и падение мощности. С Langzeit Injection Reiniger вы можете смело заправляться даже на непроверенных заправках. Таким образом, Langzeit Injection Reiniger очищает и защищает топливную систему, создает антикоррозийный слой, сокращает расход топлива и нивелирует плохое качество топлива. Согласитесь, неплохо!

Рекомендуется всегда держать под рукой Langzeit Injection Reiniger и брать его с собой в дальнюю поездку, где шанс нарваться на плохой бензин увеличивается. Одного флакона хватает на 250 литров бензина, поэтому он не станет обузой для вашего кошелька, а мерный колпачок сделает применение удобным.

Вся продукция компании Liqui Moly разработана и произведена в Германии, что является гарантией высокого качества и результата.

LIQUI MOLY — для тех, кто ценит самое лучшее!