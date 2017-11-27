Можно ли остановиться хоть на пару минут на автобусной остановке?

Да я только пассажира высадить остановился... Да я всего на минуту... Да все равно автобуса пока не было... Думаете, эти объяснения помогут при встрече с ДПС? Кстати, помогут!

Пункт 12.4 Правил дорожного движения гласит:

Запрещается остановка ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии — от указателя места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси).

В разделе «Общие положения» Правил также сказано:

Остановка — это «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства».

Исходя из вышесказанного получается, что останавливаться на остановках для маршрутных транспортных средств все же можно, но только при обязательном соблюдении следующих условий:

остановка связана с посадкой/высадкой пассажиров или погрузкой/разгрузкой;

ее длительность не превышает 5 минут;

не создается помех движению маршрутных транспортных средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси.

Если хотя бы одно из условий будет нарушено, вас привлекут к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.19 КоАП РФ. Наказание — штраф в размере 1000 рублей, а в городах федерального значения Москве или Санкт-Петербурге — 3000 рублей. То есть бросить на остановке машину, чтобы забежать в ближайший магазин, нельзя. Даже если вернетесь к автомобилю менее чем через 5 минут, вы все равно нарушитель, ведь ваша остановка не связана с посадкой и высадкой пассажиров. Оставите машину на более длительный срок, ее могут эвакуировать на штрафстоянку.

Единственное исключение: случаи вынужденной остановки из-за технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге. При этом вы должны помнить, что те же Правила требуют максимально быстро освободить проезжую часть, если невозможно движение других автомобилей.

Фото: АГН «Москва»